Recordemos cuando Rage Against The Machine boicoteó a Limp Bizkit en una premiación

Qué locura era la industria musical -principalmente en la escena del rock- todavía a principio de los 2000. Por aquellas épocas, la entrega de los Video Music Awards de MTV era uno de los eventos más esperados por todos y si la cosa se ponía medio intensa, habría algo de polémica para alimentar la curiosidad del público y la prensa… Así sucedió con Rage Against the Machine y Limp Bizkit.

Es momento de echar un vistazo dosmilero lleno de nostalgia a ese momento en el que el bajista de RATM, Tim Commerford, intentó boicotear a la banda comandada por Fred Durst durante la primera ceremonia del nuevo milenio, por el puro antojo de recordar los viejo tiempos.

El rap-metal con Rage Against the Machine y Limp Bizkit

La segunda mitad de la década de los 90 vio crecer la popularidad de géneros musical es como el nu metal y el rock con tintes raperos dentro de un sector importante de las audiencias. Tal como lo recalca Loudwire, las bases ya las habían cimentado años atrás Faith No More o incluso los mismos Red Hot Chili Peppers, pero el panorama rumbo a los entonces nuevos tiempos debía recaer en otras bandas.

Rumbo al periodo de 1999-2000, había dos grupos que sin duda la andaban rompiendo: Rage Against the Machine y Limp Bizkit. El combo liderado por Zack De La Rocha por aquel entonces andaba girando por el mundo con el disco The Battle of Los Angeles mientras los de Fred Durst hacían lo propio con Significant Other.

Y aunque ambos grupos basaban su propuesta en la influencia del rap dentro del rock, por supuesto, caminaban sobre vertientes diferentes: RATM siempre usó su música como un vehículo de protesta referente a temas de interés social y Limp Bizkit, bueno, no tenían una temática lírica o un concepto ideológico que los distinguiera mucho de otras bandas, aunque les gustaba -en especial a a Durst- verse como los ‘chicos malos cool’ de la escena, algo que les funcionó para vender y que también les atrajo críticas.

Como sea, en el horizonte se veía venir un encontronazo ligero per interesante que tendría como escenario la ceremonia de los MTV Video Music Awards del año 2000.

Los MTV Video Music Awards del año 2000

Llegó el 7 de septiembre de aquel año y tanto Rage Against the Machine como Limp Bizkit competían en los VMAs dentro de la categoría a Mejor Video de Rock. RATM estaban nominados por “Sleep Now in the Fire”, clip dirigido por el legendario cineasta Michael Moore en el que mostraba a la banda tocando afuera de Wall Street, con la policía intentando detenerlos y el público eufórico obligando a que la seguridad cerrara el edificio de la bolsa de valores más importante del mundo.

Por su parte, Limp Bizkit estaban en la terna compitiendo con “Break Stuff”, un video donde se les ve tocando en una bodega, con secuencias de gente divirtiéndose con ellos en una especie de fiesta y con cameos de celebridades de la talla de Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem, Flea de Red Hot Chili Peppers, Jonathan Davis de Korn, Roger Daltrey de The Who, Ba Margera y más.

Y llegó el momento de conocer al ganador. La banda liderada por Fred Durst se llevó el reconocimiento, pero al momento en que pasaron a recoger el premio, alguien más se acercó a la tarima. Se trataba de Tim Commerford, el bajista de Rage Against the Machine, quien enseguida escaló una de las estructuras de las escenografía y se quedó por varios minutos ahí hasta que comenzó a moverla con más energía.

La tensión se sentía y para no hacer tan incómodo el momento, Durst comenzó a bromear sobre lo que pasaba diciendo cosas como “Este tipo es muy rockero. Él debió ganar el premio… Es un [email protected] porque no saltará desde ahí”. Acto seguido, Commerford bajó, fue arrestado por la policía y de paso, se pasó una noche detenido. A continuación te dejamos la acción.

¿Qué pasó después con Rage Against the Machine?

Un mes después de la entrega de esos polémico Video Music Awards, Zach De La Rocha anunciaba su salida del grupo. “Siento que ahora es necesario dejar Rage porque nuestro proceso de toma de decisiones ha fallado por completo… Ya no satisface las aspiraciones de los cuatro colectivamente como banda y, desde mi perspectiva, ha socavado nuestro ideal artístico y político”, mencionó el vocalista en un comunicado.

¿Habrá sido la acción de Commerford la que detonó todo? Nunca se reveló ni se confirmó esto, pero se sabe que tanto Zack como Tom Morello habían pedido a Tom no hacer lo que hizo esa noche. De ahí, varios fans y la prensa han especulado bastante, desde luego.

Por su parte, el bajista ha dicho en ocasiones anteriores que todo ello lo hizo con convicción sin duda. “Puede haber parecido estúpido en ese momento… [‘Testify’ y ‘Sleep Now In The Fire’] Creo que son los mejores videos de rock jamás hechos y me han inspirado hasta el día de hoy… Nos enfrentábamos a Limp Bizkit, una de las bandas más tontas de la historia de la música“, mencionó Commerford en una entrevista para ESPN Radio. Mucha hostilidad ¿O que creen ustedes?