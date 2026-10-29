El Bahidorá 2027 se realizará los días 12, 13 y 14 de febrero en Las Estacas de Morelos. Los boletos ya están a la venta.

Lo que necesitas saber: El Bahidorá celebrará en 2027 sus XV años y lo hará con un lineup que mezcla diferentes géneros.

Sabíamos el lugar, sabíamos las fechas… sólo faltaba conocer el lineup del festival. Pero hoy se da a conocer el cartel con el que el Bahidorá celebrará sus tres lustros de vida. Buen cartel para sus XV años.

Festival Bahidorá 2027 / Imagen: facebook.com/Bahidora

Lineup del Bahidorá 2027

Thundercat, Matías Aguayo, Mochakk, Nu Genea Live Band y Flavien Berger, son algunos de los artistas de la edición 2027 del Bahidorá. Avalon Emerson, Brunello, DJ Nobu y Francesco del Garda completan el lineup de los XV años del festival.

El Bahidorá 2027 se realizará en Las Estacas, en Morelos, los días 12, 13 y 14 de febrero. “Serán tres días de fiesta non stop en un oasis natural: te metes al río cristalino, comes delicioso y bailas al ritmo de propuestas que van del house, al reggae, al jazz, el techno y los sonidos sonideros”.

Lineup Bahidorá 2027 / Imagen: Especial

Uno de los actos destacados para la edición 2027 del Bahidorá es Thundercat, el virtuoso bajista ganador del Grammy. También se antoja ver al DJ brasileño, Mochakk y a Gilles Peterson, el DJ y locutor británico fundador de Brownswood Recordings, quien se presentará junto a HAAi.

Destaca también la presencia de Dekmantel, una de las plataformas más relevantes de electrónica que llegará a nuestro país directamente desde Ámsterdam para tomar uno de los escenarios del Bahidorá por todo un día: el Dekmantel Soundsystem & Friends.

Imagen ilustrativa. Foto: vía redes sociales del festival.

Boletos para los XV años del Bahidorá

Los boletos para el Bahidorá 2027 ya están disponibles. Todos están en su etapa 1, con los siguientes precios:

Acceso general (3 días) : 3,290 pesos

: 3,290 pesos Acceso general (2 días / sábado y domingo) : 2,590 pesos

: 2,590 pesos Acceso general / Backstage (3 días) : 6,790 pesos

: 6,790 pesos Acceso general / Backstage (2 días): 6,090 pesos

También están disponibles las opciones de camping, glamping y Hotel Bahidorá. Además, para que no te preocupes por el transporte, hay servicio de autobús (viaje redondo desde CDMX), así como la reservación de actividades dentro del festival, como masajes relajantes y temazcal.

Para más información, visita la página oficial del Bahidorá.