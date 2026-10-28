El festival Kilby Block Party se realizará del 14 al 16 de mayo en The Utah State Fairpark, en Salt Lake City, Utah.

Lo que necesitas saber: El festival Kilby Block Party se realizará por octava ocasión del 14 al 16 de mayo de 2027.

Desde hace tiempo, Utah tiene algo más que presumir, aparte del equipazo de la NBA que tuvo en los 90, con la dupla Stockton-Malone liderando: el festival Kilby Block Party que, para el 2027, tendrá un lineup espectacular y lo que le sigue.

Kilby Block Party / Foto: facebook.com/KilbyBlockParty

Lineup completo del Kilby Block Party

Deftones, Fontaines D.C., The Strokes, Slayyyter, Jungle y Lil Yachty, son las bandas que encabezan el cartel de este festival que se realizará del 14 al 16 de mayo en The Utah State Fairpark, en Salt Lake City, Utah.

Tremendos headliners… pero el resto del lineup del Kilby Block Party no baja el nivel: Two Door Cinema Club, IDLES, Hot Chip, Kim Gordon, Mercury Rev, Spoon y Julien Baker, son algunos de los nombres que forman la larga lista de artistas que tocarán en los tres días de festival.

Lineup del Kilby Block Party / Imagen: facebook.com/KilbyBlockParty

Boletos para el Kilby Block Party

A diferencia de otros grandes festivales que ya son sold out cuando apenas se están anunciando las bandas (vuelan los boletos en el llamado “Early Bird”… aquí todavía hay), las entradas para el Kilby Block Party todavía están disponibles.

De acuerdo con el anuncio publicado en redes, los boletos para el Kilby Block Party se venderán este jueves 29 de octubre a las 10:00 am. Todavía puedes registrarte en su página oficial (kilbyblockparty.com) para tener acceso a la preventa, la cual se realizará a las 12:00 horas de hoy, 28 de octubre.

En 2027 apenas se realizará la octava edición de este festival, por el cual han desfilado artistas como Death Cab for Cutie, Phoebe Bridgers, The Strokes, Pavement, LCD Soundsystem, Weezer, New Order, The xx, Turnstile y más.