Una revisión de seguridad en la Cámara de Diputados, con todo y binomios caninos, terminó con 35 diputados señalados por portar armas dentro del Congreso, confirmó la Dirección de Resguardo de la Mesa Directiva y la Junta de Dirección Política.

Lo que necesitas saber: La Cámara de Diputados ya endureció las medidas de seguridad y acceso al recinto legislativo.

Una revisión de seguridad en la Cámara de Diputados, con todo y binomios caninos, terminó con 35 diputados señalados por portar armas dentro del Congreso, confirmó la Dirección de Resguardo de la Mesa Directiva y la Junta de Dirección Política.

¿Y de dónde salió tanta seguridad? Nada más y nada menos después de los trancazos que se metieron los legisladores Carlos Gutiérrez Mancilla y Jorge Álvarez Maynez en la Cámara de Diputados hace unos días. Aquí puedes leer más.

Cámara de Diputados endurece las medidas de seguridad

Según reporta Milenio, la Mesa Directiva pidió que los coordinadores avisen a los diputados de sus bancadas que la entrada al recinto con armas de fuego estará prohibida. Incluso, la Cámara de Diputados ya puso reglas para entrar.

Por ejemplo, se reducirá el número de personal de apoyo, asesores y fotógrafos al pleno en sesiones ordinarias. Es decir, ya no se permitirá el ingreso de personal no acreditado al salón de sesiones. Sólo habrá 90 acreditaciones para personal extra, que se dividirán entre todas las bancadas.

Foto: Graciela López-Cuartoscuro.

Para el ingreso de los acreditados se usarán datos biométricos y gafetes de identificación. También revisarán los vehículos de los diputados y sus acompañantes.

Otra de las reglas que se definió fue que las mantas o el material gráfico que usen los grupos parlamentarios tendrán que ingresarlos desde el principio, no a media sesión por asesores o personal de apoyo. Asimismo, deben retirarlos cuando acaben la intervención,

Además, si los fotógrafos o asesores interrumpen el trabajo legislativo en el salón de sesiones podrán ser expulsados inmediatamente por el personal de seguridad.

Foto: Camila Ayala/Cuartoscuro

¿Y qué pasará si no obedecen? La ley dicta que el presidente de la mesa podrá enviarlos a disposición de las autoridades competentes.

Maynez pide no sancionar a legisladores del PRI

En el mismo documento de seguridad de la Cámara de Diputados se anunciaban posibles sanciones para los diputados que arrojaron agua en las oficinas de Movimiento Ciudadano —cuando ocurrió el encuentro de Maynez con Mancilla—.

Si embargo, el mismo Maynez pidió al Comité de Ética que no haya sanciones, pues podría resultar en un impedimento para la libertad de expresión en el futuro: “El país tiene cosas más importantes que atender“, dijo.