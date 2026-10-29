Shakira, BTS, AC/DC y The Weeknd, son los artistas que más turismo musical han movido en la CDMX, en lo que va del 2026.

Lo que necesitas saber: Para gran porcentaje de fans, asistir a un concierto implica organizar todo un viaje... y con gusto lo hacen.

Artistas y bandas que llenen venues (o, mínimo, que reporten buena asistencia a sus shows) hay varias… Pero son pocos los que pueden presumir que de verdad mueven masas, hordas de fans que acuden de distintas latitudes del mundo, sólo para ver su show. El llamado turismo musical.

Y con los numerosos y masivos conciertos que se han realizado en la Ciudad de México, surge la pregunta: ¿cuáles son los artistas que más convocan a fans de otros países? Pues, con el dato duro que dan los números, tenemos la respuesta, en lo que respecta a 2026.

Shakira en el Zócalo / Foto: facebook.com/ClaraBrugadaM

AC/DC

El regreso de los australianos a suelo mexicano, luego de más de 15 años de ausencia, no sólo fue motivo para que fans nacionales abarrotaran en tres ocasiones el Estadio GNP Seguros. De acuerdo con datos oficiales, AC/DC logró convocar a asistentes de 56 países.

¿Cómo la ven? Además, con base en los registros de Ticketmaster, se sabe que 41% de las casi 200,000 personas que acudieron a los shows de los intérpretes de “Thunderstruck” viajaron desde distintos puntos de la República. Definitivamente, un tour que generó buenas ganancias para hoteleros y demás servicios relacionados con el turismo.

The Weeknd

No hizo tanto ruido como otros tours que han pasado por México, pero el orgullo de Toronto fue de los que logró que más fans peregrinaran a la CDMX para alguno de los tres shows que ofreció en el Estadio GNP Seguros.

De acuerdo con Zimat Consultores, a los conciertos que The Weeknd dio en la CDMX acudió público proveniente de 74 países… mientras que 43% de los fans viajaron de distintos puntos del país. Un dato que reafirma que, asistir a un concierto, implica para muchos mexicanos echarse un viajezote (y luego para que algunos artistas cancelen a la mera hora… no se vale, Mozz).

BTS

Por supuesto que debía estar en este breve listado la banda sensación del K-pop. Desde que sus boletos se pusieron a la venta, se sabía que habría fans de todas partes del mundo: para acceder a la fila virtual para la venta de boletos hubo interés de fans ¡de 1,300 ciudades del planeta!

Al igual que AC/DC y The Weeknd, BTS ofreció tres shows en la capital del país, lo cual, en términos de turismo musical y con datos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, representó una derrama de 295 millones de pesos, entre hospedaje, consumo de alimentos y compras en comercios.

“El balance de 2026 apunta a una tendencia clara: la música en vivo está fortaleciendo una nueva forma de turismo en México, impulsada por fans dispuestos a viajar para formar parte de experiencias que difícilmente se repiten”, señala Zimat Consultores.

Al dar a conocer estos datos, la consultora no dejó de destacar el caso más que excepcional del tour de Shakira, quien, en febrero pasado, concluyó una maratónica serie de 13 conciertos en el Estadio GNP Seguros.

Concierto gratuito de Shakira en el Zócalo CDMX | Foto: Cortesía.

Con casi 800,000 boletos vendidos, la colombiana, al igual que los tres artistas enlistados, convocó a fans de distintos países… y generó importantes ganancias para el sector turístico de la capital.

“Que en pocas semanas un mismo recinto haya recibido públicos de 56 países para AC/DC y de 74 para The Weeknd, además de demanda desde más de 1,300 ciudades para BTS, muestra el alcance global que ha adquirido el mercado mexicano”, concluye Zimat Consultores.