¡London Grammar regresa con una impresionante rola después de tres años!

Si fueron de aquellos entusiastas del indie pop que se hacía a inicios de la segunda década de los 2000 seguramente recuerdan a London Grammar. Fue en 2013 cuando este grupazo se dio a conocer con su primer álbum, If You Wait, aunque el mundo terminaría de conocerlos por “Help Me Lose My Mind”, la rola que armaron con Disclosure y que se convirtió en un verdadero hitazo que catapultaría a ambos proyectos.

Gracias a ese material discográfico –y en particular a su canción “Strong”– se llevaron el prestigioso premio Ivor Novello un año después. La banda se tomó un descanso y en 2017 anunciaron con bombo y platillo que llegaría su segundo disco, Truth Is a Beautiful Thing, pero desde entonces hemos esperado a que Hannah Reid, Dot Major y Dan Rothman estrenen música nueva.

London Grammar vuelve con unos buenos beats

En 2019 calmaron las ansias de sus fans con “Let You Know”, una espectacular colaboración el buen Flume, aunque no fue suficiente porque solamente fue una rola. Pero afortunadamente y así como muchos otros artistas lo están haciendo en estos días tan extraños que vivimos por la pandemia y la cuareterna, London Grammar está de regreso con una rola que seguramente te hará bailar en tu casa.

Hace algunos días a través de su cuenta en Instagram, publicaron una foto misteriosa que insinuaba algo que traían entre manos. Después la cosa se hizo oficial cuando mostraron un fragmento de un nuevo tema, pero ahora por fin podemos disfrutar de esta canción que lleva por nombre “Baby It’s You”, la cual fue producida por el DJ George FitzGerald y tiene ese toque que hizo que nos enamoráramos de este proyecto hace casi una década.

Esta rola empieza con un beat bastante tranquilo que se repite y se queda en tu cabeza, pero de repente y sin avisar entra un piano que acompaña la espectacular voz de Hannah Reid. Más tarde entran a la acción Dan Rothman y Dot Major quienes aportan un montón de sonidos y elementos que nos ponen a volar, como sintetizadores coloridos y un ritmo que le tira más al trance. Si quieren escuchar una canción electrónica para relajarse, esta es la ideal.

Pero mejor no les contamos más, pónganse sus audífonos y súbanle a todo el volumen para escuchar “Baby It’s You”, la primera rola de London Grammar después de cinco años de espera: