Lo que necesitas saber: Con Velvet Underground, Lou Reed lanzó uno de los discos más influyentes de la historia y, como solista, siguió soltando tremendas canciones con las que intentó contar la "gran novela americana".

Lou Reed, una de esos grandes nombres de la música que son mencionados cada que se habla de la “Teoría del genio adelantado”. Y sí: incomprendido al inicio, su gran obra con Velvet Underground con los años fue reconocida y apreciada. No tanto así su etapa solista, aunque nunca ha de ser escuchada y valorada…

No toda y no por todos. Luego de Velvet Underground, banda con la que sacó uno de los discos más influyentes de la historia, Lou Reed tuvo una muy prolífica carrera en solitario en la cual editó álbumes “interesantes” uno, “disruptivos” otros… y otros, otros quedarán ahí nomás (para algunos).

En fin, pero para qué entrar en debates. Mejor aquí les ponemos cinco rolones de Lou Reed. Indiscutibles joyas de un artista que, en su obra, trató de contar “la gran historia americana”… claro, aquí no mencionamos ni “Perfect Day”, “Walk on the Wild Side” y temas con The Velvet Underground que ya son harto conocidas y valoradas.

“Berlin”

Así como David Bowie e Iggy Pop, Lou Reed encontró en Berlin una fuente de inspiración en una ciudad destruida. Esta canción que alguna vez tocó con Velvet Underground, fue incluida en el disco del mismo nombre. Un tema oscuro y angustiante que abre la historia entre Jim y Caroline. Él un hombre abusivo y drogadicto; ella, una prostituta. Pero esto va más allá de una “simple” historia dramática… de alguna forma condensa el clima de una época y un lugar.

“Metal Music Machine Pt. 1”

Una de cuatro partes de un disco que muchos consideran uno de los peores de la historia. Puro pin$%&/e ruido, pero del bueno. Distorsiones por todos lados. Una parte de una obra que, sí, para haber salido en 1975 estaba más que adelantado a su época. En su primer disco como solista, Thurston Moore de Sonic Youth incluyó en el arte una foto de él (de chavo) escuchando esta obra conceptual. Así de adelantado e influyente fue Lou Reed.

“Make Up”

Vamos un poco atrás. Dos años antes, en su aclamado Transformer (1973), en el que deslumbró con “Satellite of Love”, “Perfect Day” y “Walk on the Wild Side” incluyó esta joyita salvaje pero hermosa. Una canción en la que habla de la relación amorosa de una drag queen. Un intento de desmitificar la vida de las personas homosexuales y hacerla ver como lo que es (en la mayoría de las ocasiones): genial, cambiante y… como cualquier otra. Divertida y con un bajeo inicial que te sumerge en la narrativa.

“Coney Island Baby”

Un clásico del catálogo de Lou Reed. Romántica en lo musical… pero turbia en lo letrístico: un hombre que siempre intentó encajar y fracasa una y otra vez. Algunos dicen que también habla del joven Lou Reed dedicándose esta rolita al recordar cómo recibió tratamiento para revertir sus tendencias homosexuales. No funcionó y acabó descubriéndose y descubriendo el amor con Rachel (una chica trans que convirtió en su musa). “Coney Island baby / Man, I’d swear, I’d give the whole thing up for you”.

“Modern Dance”

De la que podría considerarse su última obra maestra, Ectasy (2000). No hay experimentación, pero sí el Lou Reed que sabes que te habla de algo más de lo aparente: en ese momento, luego de casi 30 años de carrera, todavía lleno de indecisiones… o reflejando las indecisiones de la época. Gente aparentemente insatisfecha de su cotidiano e imaginándose que tendrían una mejor vida en algún otro lugar… o que simplemente quiere cambiar de aires… que podrían tener una vida tan genial como la que sus conocidos diiiiiicen que tienen. Rolón.