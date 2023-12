Natalia Améstica: Manager de Canserbero confiesa que ella asesinó al rapero

Lo que necesitas saber: Natalia Améstica, quien fue manager de Canserbero, confesó que ella asesinó al rapero en 2015.

Ocho años después de su muerte, el rapero Canserbero y su familia al fin recibirán justicia. Y es que este 26 de diciembre se dio a conocer que Natalia Améstica, la manager del cantante, confesó que ella fue la que asesinó a Canserbero en 2015.

Fue la Fiscalía General de Venezuela quien dio a conocer un video donde Natalia Améstica mencionó, con lujo de detalles, cómo fue que hace ocho años acabó con la vida del rapero, quien supuestamente se había suicidado durante un brote psicótico.

A ocho años de la muerte del rapero, reabrieron el caso/Foto vía Facebook: El canserbero

La manager de Canserbero confesó que ella asesinó al rapero en 2015

Natalia confesó que ella drogó a Canserbero y a Carlos Molnar, su entonces pareja, con un té mezclado con Alpram para provocarles sueño. Mientras ella preparaba la cena en la cocina, Carlos Molnar se levantó al sentirse somnoliento y Natalia lo apuñaló por la espalda con un cuchillo.

Canserbero vio la acción de Natalia, sin embargo, debido al té no podía hacer mucho: “El que me ve es Carlos, pero se preocupa mucho, pero estaba somnoliento. Le explicó que fue un ataque de ira y que no me pude controlar, pero cae en el sofá dormido. Es cuando yo le doy dos puñaladas en su costado”, dijo la exmanager de Canserbero.

Natalia Améstica, la exmanager de Canserbero que ahora es la principal sospechosa de su muerte/Foto vía Twitter: @SantiagoCorrral

Natalia Améstica asesinó a Canserbero y a Carlos Molnar por diferencias personales

Luego de asesinar a Canserbero y a Carlos Molnar, Natalia Améstica llamó a su hermano Guillermo para que la ayudara. El hombre llegó con tres funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), a quienes les pagaron miles de dólares para que les ayudaran a montar una escena del crimen.

Los funcionarios del Sebin hicieron parecer todo como una pelea entre Canserbero y Carlos, la cual al final logró su cometido ya que como les contamos, la versión oficial de la muerte del rapero fue que atacó a su amigo y después se suicidó aventándose del piso 10 de un edificio.

Natalia drogó a Canserbero con un té y luego lo asesinó. Foto: Especial.

Luego con ayuda de su hermano hizo que todo pareciera una pelea-homicidio

Más allá de contar cómo fue que asesinó a Carlos Molnar y Canserbero, Natalia Améstica también dijo los motivos que la llevaron a cometer este doble crimen. En el caso de Carlos, ella estaba enojada con su pareja porque el hombre no le quería pagar el dinero que ella le prestó para una gira internacional por Chile y Argentina que se realizó en 2014.

Por otro lado, con Canserbero la razón fue que a pesar de trabajar con él, el rapero era muy grosero con ella al grado de que a veces no le contestaba ni el saludo. A Natalia no le cayó en gracia que Canserbero no quisiera ser su amigo y la situación la irritó al punto de acabar con la vida del cantante.

Confiesa crimen de #Canserbero



Ella es Natalia Améstica, ex Manager del rapero que confesó haberlo asesinado. También es autora del asesinato de su esposo Carlos Molnar durante la misma noche en el año 2015. pic.twitter.com/8tubJyK0fD — Panchoso (@Panchoso_TF) December 26, 2023

La muerte de Canserbero ha sido uno de los misterios más grandes de la música en Latinoamérica

Fue el 20 de enero de 2015 cuando se reportó el fallecimiento de Tirone José González Orama (el verdadero nombre de Canserbero), a quien lo encontraron sin vida muerto a las afueras del edificio Camino Real de la urbanización Andrés Bello en la ciudad de Maracay.

Desde ese entonces se manejó la hipótesis de que el rapero se había lanzado desde el décimo piso del edificio después de haber apuñalado en varias ocasiones a Carlos Molnar en un episodio de esquizofrenia, pues supuestamente en los últimos meses el rapero estaba pasando por un grado agudo de depresión.

La familia de Canserbero siempre rechazó la versión oficial de lo ocurrido con el rapero. Foto: Especial

El caso de la muerte de Canserbero siempre estuvo lleno de irregularidades

La versión oficial no fue aceptada por la familia de Canserbero, quienes aseguraban que el artista venezolano no sufría problemas mentales. Además, señalaron una serie de irregularidades en el caso, algo que llamó la atención de Tarek William Saab, titular de la Fiscalía General de Venezuela.

Fue el 11 de noviembre de 2023 cuando Tarek William Saab anunció la reapertura de la investigación por la muerte de Canserbero, asegurando que luego de una exhumación se llegó a la conclusión de que al rapero lo apuñalaron antes de que cayera del edificio.

Guillermo Améstica confiesa su participación en los homicidios de Carlos Molnar y Tirone Gónzález Canserbero. Mafia Améstica compró y movilizó entramado de funcionarios para encubrir asesinatos.

Molnar y Canserbero fueron asesinados por motivos económicos pic.twitter.com/3SROTI26dm — AXIOMA.REPORT (@AxiomaReport) December 26, 2023

Saab también descartó que Canserbero asesinara a Carlos Molnar y mencionó que al menos “seis personas” están involucradas en las muertes de ambos, siendo Natalia Améstica la principal sospechosa, pues ella fue la única testigo de lo ocurrido esa noche.

La familia de Canserbero señalaba que el rapero quería terminar su relación laboral con su manager antes de su fallecimiento. La manager también mintió en varias cosas durante la investigación, que nunca llegó a más gracias a que su hermano Guillermo dio la versión oficial de lo ocurrido y que hoy se ha desmentido para siempre.

