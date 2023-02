Ahhhh, de este tema se ha hablado por años y no nos queremos ilusionar. Y es que llevamos esperando más de una década esperando un reencuentro de Oasis, una de las bandas más importantes no solo de los 90, también de la historia del rock. A cada rato aparecen rumores sobre una posible reunión entre Noel y Liam Gallagher (ACÁ les dejamos los más recientes), pero jamás pasa nada. Es más, hasta músicos famosos les han pedido que vuelvan, como el caso de Matty Healy de The 1975, que de tantos idiomas, decidió hablar con la verdad.

Para nadie es un secreto que la música de los Gallagher influenció a miles de jóvenes a formar sus propias agrupaciones. Y por supuesto que ahí entra Matty, quien al parecer le tiene tanto cariño a lo que hicieron los hermanitos de Manchester en sus años de gloria, que les mandó un mensajito contundente donde básicamente les pidió que regresaran a tocar juntos y se dejen de… niñerías. Pero no solo eso, bajita la mano también criticó sus carreras en solitario, pero vamos por partes.

Foto: Getty Images

Matty Healy exige la reunión de Oasis (y nosotros también)

Resulta que hace algunos días, Matty Healy estuvo presente en el programa Q With Tom Power de la CBC. Ahí, el frontman de The 1975 se dejó ir como hilo de media sobre Liam y Noel Gallagher, pues considera que le deben mucho a los fans y que tienen qué dejar atrás los problemas que tienen para volver a tocar: “¿Qué está haciendo Oasis? ¿Te imaginas estar todavía y potencialmente en la banda más cool del mundo y no hacer nada porque estás en una bronca con tu hermano?”.

Más adelante, Matty declaró que entiende que estén en momentos diferentes de la vida, pues no son los mismos desde hace algunos años, pero no comprende cómo es que se comportan como chavitos: “Puedo soportar que se vistan como si tuvieran 20 años y que tengan 50, pero que actúen como si tuvieran 20: tienen que madurar. Están sentados en Little Venice y Little Highgate, llorando porque han discutido con su hermano. Maduren, encabecen Glastonbury”.

Noel y Liam Gallagher en el Wembley Stadium/ Foto: Getty Images

Por último pero no menos importante, Matty Healy fue muy directo y honesto, pues dice que nadie va a los shows de los hermanos Gallagher esperando escuchar sus rolas en solitario (y opinamos lo mismo, jeje), así que lo mejor para todos es que arreglen sus diferencias para que se reúna y le den al mundo lo que llevan pidiendo durante casi una década: “No hay una sola persona que vaya a un concierto de High Flying Birds, o un concierto de Liam Gallagher, que no prefiera estar en un concierto de Oasis. Háganme un favor: vuelvan a estar juntos, dejen de hacerse tontos. Ese es mi anuncio de servicio público para hoy”.

¿Cómo lo ven? ¿Están de acuerdo con el frontman de The 1975? La verdad es que tiene mucha razón en lo que dijo, aunque conocido a Noel y Liam, lo más probable es que lo manden por un tubo…