Lo que necesitas saber: Por fin llegó la esperada fecha de Meme del Real en el Teatro Metropolitan. Te contamos sobre este conciertazo del ícono mexicano.

Por fin llegó la esperada fecha de Meme del Real en el Teatro Metropolitan. Fiel a su costumbre de concretar las cosas hasta que estén como a él le gustan —como su disco La Montaña Encendida—, Meme movió la fecha de su primer Metropolitan, pero valió la pena la espera: fue una noche ideal para todos los que somos fans del Tacvbo.

Desde la entrada, la atmósfera fue especial. Miles de playeras de la icónica banda mexa, imágenes de Meme santificado y un precioso póster que decía “Memetropolitan” recibían al público que llegó hasta con sus hijos pequeños.

Meme fue ovacionado toda la noche. Foto: Liliana Estrada para OCESA.

Meme del Real se apoderó del Teatro Metropolitan

El show con más producción que hemos visto en el Metropolitan

Sin abridores, Meme salió puntual a las 9 de la noche. Desde que subió al escenario, el público del Metropolitan se entregó por completo con gritos y aplausos en los primeros versos de “Princesa”. El simple hecho de ver a Meme ya se sentía como un triunfo para sus fans. Con su obsesión al detalle, nos volvió a premiar con un show excepcional en el Teatro Metropolitan.

– “Hola, buenas noches” -, dijo Meme después de “No Puedo Parar”. – “Como dicen en inglés: “Esto es too much.” La vamos a pasar bien” –. Con eso abrió el concierto más emblemático que nos ha dado en la CDMX. El año pasado nos sorprendió con presentaciones en un par de festivales, aún sin haber lanzado el LP completo, pero hoy ya nos sabíamos todas las rolas que hemos escuchado una y otra vez.

Nunca habíamos visto una producción así en el Teatro Metropolitan. Foto: Liliana Estrada para OCESA.

Los arreglos de La Montaña Encendida merecían definitivamente un lugar al nivel de los músicos sobre el escenario, y el Teatro Metropolitan sonó simplemente perfecto. Las rolas nuevas que tienen bajos nos envolvieron, como “Princesa” y “Todo Se Marchó”. Las atmósferas de sintetizadores sonaban limpias e impecables. No esperábamos menos de un ícono que lleva más de 3 décadas impresionándonos.

Invitados de lujo para tocar rarezas y favoritas de los fans

Aunque nos bastaba con ver a Meme, se rifó y nos regaló un par de colaboraciones en vivo que nos hicieron llorar y celebrar el simple hecho de haber presenciado algo así en persona.

De pronto, después del primer verso de “Aviéntame”, trajeron al escenario a alguien sobre una silla. Era nada más y nada menos que el legendario Gustavo Santaolalla, con guitarra en mano. La gente no paraba de gritar: “¡GUS-TA-VO!, ¡GUS-TA-VO!”. Se quedó para “Sí o No”, “Estaba Sentado” y regresó en “Líquenes” al final.

¡Vimos a la leyenda viviente, Gustavo Santaolalla! Foto: Liliana Estrada para OCESA.

Luego, Meme relató una historia: – “Hace unos 18 años, me invitaron a componer una canción para una película. Es una experiencia bien padre” – antes de que subiera sorpresivamente Chetes Garza para tocar “16 de febrero”.

Además, Meme nos traía preparado algo especial. Para tocar “Eres” se subieron al escenario Los Guitarrazos, en un momento que tuvo al Metropolitan de pie, bailando la versión regional y gritando. Remató la banda de metales Los Inútiles, quienes le agregaron lo que faltaba a “Embeces”.

Meme no escatimo en invitados. Aquí, con Los Guitarrazos tocando “Eres”. Foto: Liliana Estrada para OCESA.

Meme se echó completita La Montaña Encendida, con todo e interludios y rolas instrumentales, y nos sorprendió que, aunque el disco salió apenas en octubre, el público cantó palabra por palabra todas las rolas.

“EMBECES” toca presenciar uno de esos conciertos que no olvidaremos

Este concierto tuvo varios momentos que lo hicieron distinto a lo que vemos normalmente, y Meme fue la mente detrás de cada momentazo. La iluminación estaba coordinada con las rolas, tuvo bailarines y coreografías con homenajes. Un detallazo fue que para “Todo Va a Estar Bien”, hasta la banda usó máscaras de Meme, como referencia al icónico video de la rola.

Escenografía, coreografías y muchos detalles pensados. Foto: Liliana Estrada para OCESA.

Pocas veces hemos visto el Metropolitan con tanta producción: una pirámide luminosa al fondo, paneles entre los músicos, cañones de luces en el techo y hasta una bola disco que bajó para su baile en “Incomprensible”.

“Tumbos” llevó la producción a otro nivel, con bailarines en el público, cañones de luces y algo que jamás habíamos visto en el Metropolitan: burbujas. Además, salió la botarga del video a bailar junto a Meme.

Como dijo Meme al principio, hubo “de chile, de mole y de manteca”: canciones de su carrera en solitario, de Cafeta y covers de artistas como Juan Gabriel, y hasta Bad Bunny con J Balvin. Vimos lágrimas y baile, fue una noche que tuvo todo.

Meme del Real disfrutó el concierto tanto como nosotros

– “Qué honor estar acá con Meme y con todos ustedes”-, dijo Santaolalla. La respuesta de Meme fue de lo más tierno: – “Te quiero manifestar ante notario público (en referencia a la audiencia) la importancia que tienes en mi vida” – .

Meme se entregó por completo en una noche especial para él y sus fans. Foto: Liliana Estrada para OCESA.

“Líquenes” comenzó el encore: regresó Santaolalla y vimos pasar a Joselo caminando hacia el escenario frente a nosotros, aunque no subió. “El Río” de Café Tacvba fue interpretada de espaldas al público, pero con un juego de espejos que cargaban bailarines el sonido del bosque fue un detallazo.

Antes de “El mundo en que nací”, Meme nos contó : – “Uno hace canciones para sacarse lo que tiene dentro. Y mi hija me decía: “Por favor no la cantes”. Yo sentía que hablaba de amor” –. Echamos lágrima con ese himno antes de que terminara con “Komorebi en Do”. Meme aprovechó el Teatro Metropolitan por dos horas para llevarnos a su mundo. Recordaremos ese viaje siempre.

Setlist del concierto de Meme del Real en el Teatro Metropolitan: