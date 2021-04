Noel Gallagher anuncia disco de grandes hits con la rola “We’re On Our Way Now”

En todo este tiempo tan raro que hemos vivido, la industrial musical no ha parado de darnos sorpresas. Muchas bandas y artistas aprovecharon el encierro para meterse al estudio y así componer rolas nuevecitas, aunque también hubo quienes desempolvaron temas del baúl de los recuerdos. Sin embargo, hay quienes combinar estas dos formas para presentarnos un material recopilatorio, como el caso de Noel Gallagher y sus High Flying Birds.

Fue en 2017 cuando el exguitarrista y mente creativa detrás de Oasis lanzó el más reciente álbum de estudio junto a su propio grupo, Who Built The Moon? Sin embargo, desde 2018 hasta el 2020 nos presentó algunos sencillos y un par de EP’s como Black Star Dancing y Blue Moon Rising. Pero a pesar de eso, regresa esta 2021 con un álbum recopilatorio que además de contar con canciones de sus producciones pasadas y rolas recién salidas del horno.

También puedes leer: RECORDEMOS CUANDO NOEL GALLAGHER TOCÓ “THERE IS A LIGHT THAT NEVER GOES OUT” DE THE SMITHS

Noel Gallagher regresa con un disco de grandes éxitos

Hace unos días, Noel Gallagher publicó una extraña imagen en sus redes sociales donde adelantaba que el 29 de abril anunciaría una sorpresa. Luego de mucha expectativa y uno que otro rumor, ya sabemos que se traía entre manos el músico británico, pues junto a los High Flying Birds lanzará un disco de grandes éxitos llamado Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021) y en el que incluirá temas que ha escrito durante una década.

De acuerdo con NME, en un comunicado el mayor de los Gallagher reveló de dónde salió el nombre del álbum: “¿10 años de Noel Gallagher’s High Flying Birds? ¡Caray ¡Sólo piensa en todas las cosas que podría haber hecho en este tiempo! El título se me ocurrió una tarde, en la mesa de la cocina. Es un dicho, ¿no?, ‘Volver por donde hemos venido’. La verdad es que me pareció un título estupendo. Por eso tiene el vol. 1. Porque si hay otro, ¡no se me ocurre otro título!”.

También estrenó la rola “We’re On Our Way Now”

El nuevo disco de grandes hits de Noel Gallagher y sus High Flying Birds incluye tres discos, uno con bonus tracks de rarezas y remixes. Sin embargo lo más llamativo de todo es que también vienen dos canciones inéditas, y una de ellas es la que estrenó junto al anuncio de este material recopilatario: “We’re On Our Way Now”, la cual y sin duda, podría representar la esencia de este proyecto y el sonido del músico británico desde hace un buen rato.

Se trata de un tema lento y casi una balada, donde la guitarra acústica y unos cuantos coros de fondo toman protagonismo. Pero quizá lo más importante es que la voz de Noel suena poderosa en toda la canción y los reconfortará mientras la escuchan, al estilo de rolas de antaño. El material recopilatorio estará disponible en formatos como 2CD, Deluxe 3CD, LP doble, y una edición especial que se venderá el 12 de junio en el Record Store Day (POR ACÁ los pueden apañar).

Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021), el álbum de éxitos de Noel Gallagher y los High Flying Birds estará disponible en formato físico y plataformas digitales el 11 de junio. Pero mientras esperamos a que llegue el día del lanzamiento del disco, escuchemos la rola nueva que acompaña este material, “We’re On Our Way Now”: