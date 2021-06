Noel Gallagher muestra su amor por Motown en la rola “Flying On The Ground”

El 2021 sigue siendo sumamente significativo para la industria musical. Las cosas poco a poco se ven mejor para todos esos artistas y bandas que tuvieron que parar y cancelar los conciertos o festivales que tenían programados para el año pasado. Sin embargo, hay quienes vuelven este año para presentarnos una que otra sorpresa para levantarnos el ánimo, como el caso de Noel Gallagher, que regresa con todo y canciones inéditas.

Como recordarán, hace algunas semanas la mente detrás de Oasis anunció con bombo y platillo que tras lanzar algunos EP’s entre 2019 y 2020, Black Star Dancing y Blue Moon Rising, este año presentaría su primer material discográfico de grandes éxitos junto a los High Flyingg Birds. En aquel momento y para todos sus fans, el mayor de los Gallagher estrenó una rola que jamás habíamos escuchado, “We’re On Our Own Away”.

Noel Gallagher nos presenta una nueva rola: “Flying On The Ground”

Luego de dar unos cuantos detalles en sus redes sociales, Noel Gallagher liberó en plataformas digitales otra rola nuevecita llamada “Flying On The Ground”. Esta es una rola donde el músico británico se sale por completo de su zona de confort, pues deja de lado los guitarrazos que tanto lo han caracterizado durante años para mostrar que también es capaz de integrar a su sonido otras influencias que no había explorado, como los artistas de Motown.

Y no lo decimos a la ligera, porque cuenta con una línea melódica y coros femeninos que nos recuerdan a los mejores años de este gran sello discográfico. De acuerdo con NME, en un comunicado de prensa el buen Noel dijo que este tema: “es, literalmente, lo mejor que he publicado desde mi último trabajo. Es como si Burt Bacharach escribiera para Motown, así es como sonaría… sólo que no tan bien… obviamente”.

No olviden que Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021), el primer disco recopilatorio de grandes éxitos de Noel Gallagher y los High Flying Birds estará disponible en formato físico y plataformas digitales el próximo 11 de junio. Y mientras esperamos a que llegue ese álbum a nuestras manos, escuchen a continuación su nueva rola,”Flying On The Ground”: