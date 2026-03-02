Lo que necesitas saber: Oasis repite: en 1995, participó en la primera edición de 'HELP' con "Fade Away".

Oasis viene a ser la “cereza del pastel”: de último minuto, se anuncia que, al álbum en beneficio de la organización War Child, se suma una de las rolotas más emblemáticas de la banda de los Gallagher: “Aquiesce”.

Oasis en México, Estadio GNP / Fotografía @oasis

“Aquiesce”, una de las más esperadas de el setlist del tour de regreso

Considerado como uno de los mejores lados B jamás lanzados, “Aquiesce” agarró un segundo aire con la gira de reunión de Oasis en 2025… y precisamente durante uno de los shows de la banda es que se grabó esta versión. Nada menos que durante su presentación en el emblemático estadio de Wembley.

“Este lanzamiento marca la primera edición física de una grabación en vivo proveniente de la histórica gira mundial 2025 de Oasis, con el registro tomado de la última noche de su residencia de siete conciertos en el Wembley Stadium”, señala el comunicado en el que anuncia el lanzamiento de “Aquiesce”.

La canción de Oasis tendrá espacio “especial en HELP (2)

La canción de Oasis se lanzará como sencillo independiente en formato de 7” que se incluirá en el gatefold (o sea, en la fundita tipo librito) de la versión vinilo del HELP (2). Además, será track oculto de la versión doble del CD… ahhhh y, claro, también se podrá escuchar en plataformas.

Oasis / Foto: facebook.com/OasisOfficial

Así como muchos otros participantes del HELP (2), Oasis también colaboró para la primera versión del disco en beneficio de niños y niñas que viven en situación de guerra. “El regreso de Oasis a la serie HELP reafirma su apoyo constante a la misión de War Child de proteger, educar y defender los derechos de los niños afectados por conflictos”.

HELP (2) será lanzado en su totalidad el 6 de marzo, mismo día en el que se podrá escuchar en todas las plataformas el sencillo “Aquiesce (Live from Wembley Stadium, 28 September ’25).