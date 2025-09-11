Lo que necesitas saber: Para que te prevengas y disfrutes al máximo el concierto de Oasis en el GNP Seguros, van estas pequeñas indicaciones.

La fecha llegó y ya no es cosa de conseguir boleto (para la gran mayoría). Ahora los fans de Oasis deberán estar atentos de los horarios, para no perderse nada del esperadísimo concierto de Oasis en el estadio GNP Seguros.

Y no sólo horarios de las bandas… desde la hora en que abrirán las puertas, por dónde entrar y qué cosas los asistentes podrán ingresar y qué cosas nomás no.

Foto: Oasis// Simpsonitomx (X)

¿A qué hora abrirán las puertas?

Bueno, primero lo primero. De acuerdo con OCESA, las puertas del estadio GNP Seguros abrirán a las 17:00 horas. Buena hora para ir agarrando el mejor lugar posible, principalmente para los que buscarán estar lo más cerca del escenario.

¿A qué hora sale Oasis y Cage the Elephant?

Si tienen el tiempo un poco más apretado, tienen que tener a la mira todos estos horarios. Cage the Elephant estará en el escenario a las 19:30 horas.

Mientras tanto Oasis tocará desde las 21:00 hasta las 23:30.

Horarios de Oasis en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Ahora, para los que dicen “yo ya directo a mi lugar”. Sí, también ahí hay que checar por dónde entrar al Estadio GNP Seguros, para que no les vayan a decir “no, aquí no… es hasta el otro lado”. Algo engorroso. En fin, para no caer en eso, OCESA muestra este mapa de accesos para los asistentes al concierto de Oasis (aplica para las dos fechas).

Accesos Estadio GNP Seguros, Concierto de Oasis / Imagen: OCESA

¿Qué sí y qué no entra al concierto de Oasis en el Estadio GNP Seguros?

Y bueeeeeno, la nada gustada sección de qué sí y qué no pasa al Estadio GNP Seguros. Por supuesto, no van a pasar maletas ni mochilas. Así que ve previniéndote. Sólo podrán ingresar bolsas de las siguientes dimensiones:

Bolsas permitidas para el conicerto de Oasis / Imagen: OCESA

Estas NO estarán permitidas:

Bolsas NO PERMITIDAS / Imagen: OCESA

Y de artículos, pues lo clásico: no cigarros, vapeadores, comida, bebidas… y OJO: NO PARAGUAS o SOMBRILLAS. Así que alista el impermeable de Oasis o una bolsita de plástico, ya que las posibilidades de lluvia son altas.

Oasis, objetos NO permitidos / Imagen: OCESA

Otra cosita que no se permitirá (y muchos agradecerán) es el uso de disfraces o artículos que obstaculicen la vista de la gente alrededor. Seguro algunos querían llevar su letrerote… pero se trata de que todo mundo pueda disfrutar lo que muchos creíamos que no iba a pasar: Oasis en el Estadio GNP Seguros!!!!