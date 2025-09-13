Lo que necesitas saber: Les contamos todo sobre una extraña colaboración que hizo Noel Gallagher para The X-Files, con inspiración mexicana.

En plena locura por la oasismania con el primer concierto de Oasis que fue anoche en la CDMX (pueden encontrar la reseña por acá), estamos repasando toda la mitología de los Gallagher y nos encontramos con un dato curioso sobre la discografía de la banda, que resultó de su primera visita a México.

Una rareza escondida en el universo Gallagher

Cuando pensamos en Oasis, lo primero que se viene a la mente son himnos coreables como “Wonderwall”, “Don’t Look Back in Anger” o “Champagne Supernova”. Esos momentos que definieron el britpop de los 90 y que todavía hoy resuenan en estadios, bares y playlists nostálgicas. Sin embargo, entre esos clásicos se esconde un tema instrumental, sombrío y misterioso, que poco tiene que ver con la arrogancia brillante de los Gallagher: “Teotihuacán”.

&list=RDNGm6C7ILK3Y&start_radio=1 &list=RDNGm6C7ILK3Y&start_radio=1

Este track, publicado en 1998 dentro del soundtrack de The X-Files: The Album, es uno de esos experimentos que demuestran que Oasis también podía salirse de la fórmula. Sin Liam cantando ni un coro listo para el karaoke, “Teotihuacán” quedó como una especie de artefacto perdido en su discografía, una pieza de culto que conecta, curiosamente, a la banda de Manchester con uno de los sitios arqueológicos más importantes de México.

El contexto: Oasis en la era de Be Here Now

Para entender “Teotihuacán” hay que recordar dónde estaba Oasis en 1998, después de sus visitas al Distrito Federal el 24 y 25 de marzo de 1998. Apenas un año antes habían lanzado Be Here Now, un disco ambicioso y excesivo que, aunque vendió millones, también dividió a la crítica y a los fans. Noel Gallagher, autor de la mayoría de las canciones, buscaba entonces nuevos caminos sonoros. Y fue justo en ese periodo que decidió aportar este instrumental a la banda sonora de The X-Files, película basada en la famosa serie de ciencia ficción que también es icónica de los noventas.

Entre muchas curiosidades, nos sorprende que el tema no refleja para nada el sonido masivo y ruidoso del Be Here Now. En su lugar, “Teotihuacán”apuesta por una atmósfera más oscura y minimalista: guitarras reverberantes, un beat repetitivo y un aire casi electrónico, más cercano a la música ambiental o al trip hop que a los riffs britpoperos.

“Teotihuacan” fue probablemente la primera pista que Noel tuvo sobre cómo sonaría Standing on the Shoulders of Giants. En aquel entonces, estaba muy metido en la electrónica, de ahí colaboraciones con Goldie, Chemical Brothers y un remix con aires a Led Zeppelin que hizo para UNKLE.

&list=RD1pGm-ilTRSc&start_radio=1 &list=RD1pGm-ilTRSc&start_radio=1

¿Por qué se llama Teotihuacán?

El gran misterio, hasta hoy, sigue siendo el nombre. Noel nunca explicó públicamente por qué eligió llamar así a la canción. Algunos fans se lo atribuyen a la influencia de a visita de Noel a las pirámides durante la gira de 1998 y quedó impactado con el simbolismo de Teotihuacán.

Sea cual sea la razón, lo cierto es que el título funciona. Al escuchar “Teotihuacán”, con sus capas de guitarras y ese pulso casi ritual, uno puede imaginar las pirámides del Sol y la Luna saliendo la niebla, como si Oasis hubiera encontrado en México una inspiración espiritual inesperada.

La canción en el universo de The X-Files

No es menor que “Teotihuacán” aparezca en el soundtrack de The X-Files. La serie siempre jugó con teorías conspirativas, misterios arqueológicos y la posibilidad de que civilizaciones antiguas tuvieran contacto con lo extraterrestre. Teotihuacán tiene un lugar en la historia junto a Stonehenge o Giza, y esta canción tan solo es el reflejo de eso.

Colocar un tema instrumental de Oasis con el nombre de una ciudad prehispánica encajó con la narrativa de lo inexplicable y con la idea de que Teotihuacán es un sitio rodeado de enigmas que siguen fascinando a científicos y viajeros.