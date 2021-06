Lo que debes saber de la venta de boletos y reembolsos de Pal’ Norte 2021

La semana pasada, ya para cerrar el mes de junio, recibimos una de esas noticias que si bien nos ponen los pelos de punta y nos llenan todavía de ansiedad, también nos dan un respiro: se confirmó el primer festival presencial en México, y correrá a cargo del Tecate Pal’ Norte 2021.

Los organizadores del Pal’ Norte, confirmaron el pasado 24 de junio que sí se llevará a cabo la edición de este año (ACÁ los detalles) después de más de un año pandemia en el que se cancelaron o pospusieron un sinfín de conciertos y festivales en México y el mundo.

Las fechas quedaron para el 12 y 13 de noviembre Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León. Y ahora, este lunes 28 de junio, amanecemos con el line up oficial que les dejamos por AQUÍ, además del anuncio de los detalles como las medidas sanitarias que se implementarán durante el festival y la venta de boletos. Si tienen dudas respecto a esto último, están en la nota correcta…

¿Cuándo arranca la venta de boletos?

El lunes 5 de julio, a partir de las 11 am (hora de la Ciudad de México), se podrán adquirir los boletos para Pal’ Norte en la página oficial de Ticketmaster que te dejamos por ACÁ. También se podrán adquirir boletos en esta misma fecha, directamente en las taquillas del Pabellón M sin cargos por servicio.

Nota: El costo de los boletos no ha sido revelado, pero estaremos pendientes de este lado para informarles sobre costos y demás detalles.

¿Y qué onda con el reembolso?

Si el año pasado adquiriste boletos para el Tecate Pal’ Norte 2020, no te preocupes, pues estos siguen siendo válidos para el evento de este 2021 de noviembre. Ahora viene la pregunta del millón: ¿Qué sucede si de plano no puedo asistir a pesar de tener boletos de la edición pasada?

Si este es tu caso, entonces ponte las pilas para pedir tu reembolso, el cual sólo se podrá efectuar del lunes 28 de junio al jueves 1 de julio de 2021. Aquí te dejamos una breve guía de cómo le puedes hacer para pedir tu reembolso:

Si compraste tus boletos en línea o por teléfono… Debes enviar un correo a la dirección [email protected] donde deberás poner los siguientes datos:

–Nombre del titular de la tarjeta con la que realizaste la compra.

–Número de referencia.

Si ya tienes el boleto de forma física… Debes enviar un correo a la dirección [email protected] donde deberás poner lo siguiente:

–Fotografías de buena resolución de tu boleto.

-Las fotos deben contemplar la parte por delante y por detrás (dos imágenes distintas).

-Antes de tomar las fotos, debes escribir la palabra “NULO” a lo largo del boleto. Esto deberá ser con marcador negro indeleble.

–Rompe el boleto a la mitad, pasando por el código de barras lateral.

Si compraste tus boletos en un Centro Ticketmaster… Deberás hacer lo siguiente:

-Debes verificar si el Centro Ticketmaster donde realizaste las compras, ya estén en operaciones. AQUÍ lo puedes revisar.

–Si ya está activo, entonces considera estas dos opciones:

*La primera es en caso de que se realizara la compra con tarjeta de crédito. Aquí debe acudir el titular de la tarjeta con el plástico con el que se realizó la compra. Además, esta persona debe llevar su INE y los boletos físicos.

**La segunda es en caso de haber efectuado la compra con efectivo. Aquí se deben presentar sólo los boletos físicos.

–Si el Centro Tciketmaster no está en operaciones, entonces vuelve al primer punto: enviar un correo a la dirección [email protected] con el nombre del titular de la tarjeta + número de referencia.

Pal’ Norte 2021

Va de nuez. El Festival Pal’ Norte 2021 se llevará a cabo el 12 y 13 de noviembre en el Parque Fundidora de la ciudad de Monterrey en Nuevo León. Para procurar la sana distancia, los organizadores expandieron el espacio disponible de la explanada y le sumaron dos nuevos escenarios. En total, quedarán unos 9 escenarios en espacios abiertos.

Este año, los headliners del evento corren a cargo de Tame Impala y Foo Fighters. Pero a ellos los acompañará una tanda enorme de bandas y artistas internacionales como The Kooks, Foster the People, The Whitest Boy Alive, boy pablo, Chet Faker, Elliot Moss, Sasha Sloan, y más.

Artistas y bandas mexicanas como Kinky, Girl Ultra, Alejandro Fernández, Ed Maverick, Insite, Caloncho, Lila Downs, Chetes, IMS, Octavio the Dweeb, Uzielito Mix, El Tri, y más, estarán acompañadas de nombres latinoamericanos como el de Babasónicos, Juanes, Los Auténticos Decadentes, Danny Ocean, entre otros.