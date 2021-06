Puro funk y buena vibra: Parcels regresan luego de tres años con su nueva rola “Free”

Muchos piensan lo contrario pero el 2021 está siendo un gran año, al menos a nivel musical. Mientras esperamos a que se reagenden como tal los conciertos y festivales en todo el planeta, muchas bandas y artistas se siguen rifando estrenando rolas recién salidas del horno. Sin embargo, hay quienes de plano están de regreso tras un buen rato en silencio, como el caso de Parcels, que vuelven para llenarnos con funk, baile y buena vibra.

Como recordarán, fue en 2018 cuando la agrupación australiana sorprendió con el lanzamiento de su álbum debut homónimo. Gracias a este material discográfico lograron llamar la atención de la crítica y de millones de personas de todo el mundo, que se enamoraron con ese sonido vintage con tintes modernos. Pero desde ese entonces, se dedicaron a dar conciertos para presentar su música, e incluso nos visitaron en el Ceremonia 2019.

Parcels regresa con una nueva rola, “Free”

Cuando comenzó la pandemia y no sabíamos todo lo que iba a pasar, Parcels lanzó su primer álbum en vivo, Live Vol. 1. Y aunque nos alegró escuchar todas esas rolas pegajosas que tienen casi casi como si los estuviéramos viendo sobre un escenario, la verdad es que nos quedamos esperando que sacaran música inédita. Finalmente y después de mucha espera lo cumplieron, porque acaban de estrenar un nuevo sencillo llamado “Free”.

Esta es la primera canción que el quinteto lanza en más de tres años y es todo lo que podíamos esperar. A lo largo de casi cuatro minutos, aparecen las armonías vocales que tanto los han caracterizado y que nos recuerdan la música setentera, el ritmo con percusiones muy marcadas y guitarras funk. Pero mientras avanza la canción, termina estallando eufóricamente, evoca sentimientos de libertad, alegría y optimismo. Algo que necesitamos en estos días.

Para que chequen con quienes se anda rodeando Parcels, la mezcla de “Free” corrió a cargo de James Ford, quien ha trabajado con Arctic Monkeys, Depeche Mode, The Last Shadow Puppets y Florence and The Machine. Además los arreglos orquestales son de Owen Pallet, compositor nominado al Oscar y ganador del Grammy que ha colaborado con Arcade Fire. Sobre la inspiración de esta rola, el grupo mencionó lo siguiente:

“Jules escribió la canción una mañana durante el confinamiento, estando cada miembro de la banda en distintos lados del mundo. Si bien la letra parecía lidiar con complicaciones en sus relaciones a larga distancia, no pudo evitar sentirse como una carta para el resto de la banda al mismo tiempo. Expresarse abierta y verdaderamente sin miedo es una libertad que muchos de nosotros ni siquiera nos damos cuenta que no tenemos. Reconocerlo es algo edificante porque podemos empezar a trabajar en ello. En el caso de Jules, esto se manifestó en ‘Free’”.

También estrenaron el video de este sencillo

Por si esto no fuera suficiente, también estrenaron el video oficial de esta rola, que contó con la dirección de Carmen Crommelin –hermana del vocalista de la banda, Jules–. En él podemos ver la historia de un hombre y su pareja dando vueltas en carro por las calles de París, aunque por ahí en medio de todas estas vistas espectaculares de la vida en esta ciudad, hay algo oculto en la vida de nuestro protagonista que los dejará con la boca abierta.

Hasta el momento no sabemos si este sencillo forma parte de su siguiente material discográfico, pero sin duda estamos contentos porque esta bandota anda de regreso. Pero ya estuvo bueno de hablar, pasemos a lo que de verdad importa: la música. Corran por sus audífonos y trépenle a todo el volumen para escuchar a continuación “Free”, lo nuevo de Parcels: