En la música pop, Taylor Swift es una de las artistas más enormes de la última época. En el mundo del entretenimiento y la TV, The Office tiene un lugar como una de las series más queridas de la historia. ¿Y si se combinaran ambos mundos? Pues de alguna manera, eso sucedió con la parodia de The Office que Taylor Swift hizo ya hace varios años.

Ahora que la cosa anda recia con la visita de Taylor para este 2023 en México, recordamos por acá una de esas curiosas facetas de la cantante que complementan su trabajo musical con algo de humor.

Imagen de The Office. Foto: NBC.

El video de “Ours” que inició todo

Seguro que l@s swifties de hueso colorado lo tendrán bastante fresco. Pero también habrá más de uno que está así de “ah, caray…. ¿Hay una parodia de The Office de Taylor Swift?”. Pues sí, y ya tiene sus añitos.

Fue por allá del 2011 cuando Taylor lanzó el video oficial de “Ours”, una rola que se lanzó en la edición de lujo del disco Speak Now. Y el clip era muy peculiar pues nos mostraba la historia de una chica que trabajaba en una oficina, desempeñando sus actividades de una manera, digamos, no muy divertida.

La protagonista luce apática la mayor parte del tiempo, lo cual encaja perfecto con el tono opaco y gris del video en las escenas del trabajo... Sin embargo, todo cambia cuando al final, la imagen se ilumina un poco y vemos a la oficinista yendo al aeropuerto para recibir a su novio, un militar que viene llegando del servicio aparentemente.

La parodia de ‘The Office’ de Taylor Swift

Bueno, bueno… Mucho romance y emotividad ya, ¿no? Para ponerle un toque cómico a aquel lanzamiento, se lanzó en diciembre del mismo 2011 la parodia de The Office de Taylor Swift.

¿Y de qué trataba? Bueno, era un falso mini documental al más puro estilo de la comedia protagonizada por Steve Carell y John Krasinski, donde los empleados de la oficina del video musical hablaban sobre su extraña compañera de trabajo interpretada por Swift.

Los jefes la tienen considerada como una empleada irresponsable, mientras que otras compañeras le tiran al chismecito y dicen cosas no muy agradables sobre ella. Y claro, no podían faltar los otros trabajadores secretamente enamorados de esta chica (aunque respetando la historia de “Ours”, saben que tiene novio).

Taylor Swift en el behind the scenes de “Ours” que sirve como parodia de The Office. Foto: Captura de YouTube.

La parodia de The Office de Taylor Swift por supuesto que no es nada fortuito, sobre todo si tomamos en cuenta que la cantante es fan absoluta de la versión estadounidense de la comedia originalmente creada por Ricky Gervais y Stephen Merchant.

No por nada ella misma lo reveló en una publicación de redes diciendo que The Office había sido una de sus series preferidas para ver en el periodo de pandemia. Y bueno, con esta onda y con el renombrado cortometraje All Too Well, tenemos la prueba de que Taylor Swift es una creativa que ve más allá de la música… Aquí les dejamos la parodia de The Office que hizo Taylor Swift.