Paul Stanley dice que no habrá nueva música de KISS, por culpa de los fans 😧

A todos nos gustaría conocer el ‘Lado B’ de nuestras bandas favoritas, aunque a veces no sea lo que esperamos. Durante una entrevista, el guitarrista Paul Stanley dijo que no habrá nueva música de KISS, porque ya chole están cansados de que los fans solo les piden tocar las mismas canciones una y otra vez.

Quizá son los estragos de la pandemia o tal vez lo agarraron en sus ‘cinco minuto’s, pero ‘el chico estrella’, no reparó en mostrar su enfado, cansancio y apatía sobre la forma en que se hace la música actualmente, así como de actitud predecible del público que enloquece con los clásicos “Rock And Roll All Night” (1975) y “We’re Not Gonna Take it” (1984).

Rockeros predecibles

El rockero de 69 años, recién cumpliditos en enero del 2021, dijo que no ve alguna razón para que haya nueva música de KISS, pues le resulta extraño que la gente siempre quiera que hagas un nuevo álbum, pero luego dicen: ‘Eso es genial. Ahora toca tus éxitos’. Entonces, honestamente, en este punto, no hay una recompensa real. Pero, en términos de grabar más material de KISS, digo: ‘¿Por qué?’”, confesó a ‘USA Today’, agregando que:

“Pienso que ‘Modern Day Delilah‘ y ‘Hell Or Hallelujah’ son tan buenas como cualquier otra cosa que haya escrito y como cualquier cosa que hayamos grabado, pero, es comprensible que sea como un vino nuevo. Simplemente no ha envejecido. Así que prefiero no tratar de hacer rodar una piedra por la colina”, aseguró.

No, este todavía no es el momento donde sacamos la escoba para recoger los pedazos de nuestro corazón, porque aún hay más. El fundador de la banda, señaló que los rockeros solemos tener el mismo patrón con cualquier banda, al grado que puede pronosticar cuando están presentando nueva música. “Cuando veas a alguna banda clásica en la televisión o si pasan el video de un concierto, apaga el sonido y te diré cada vez que estén tocando una canción nueva porque el público se sienta”, aseguró. Y lo peor es que tiene razón, pero, es porque la estamos apreciando, ¿verdad?

Lo dije o lo pensé

Después de tremendas confesiones, seguro que el músico ha de haber dicho “¿Lo dije o lo pensé?” Aunque afortunadamente, tuvo la oportunidad de redimirse. Stanley, acudió a otro medio para promocionar el más reciente álbum de su banda de r&b ‘Soul Station’, donde se le preguntó que si el hecho de que no vaya a haber nueva música de KISS, cambia la forma en la que escribe música hoy en día.

A lo que el neoyorkino respondió, “Nunca pensé en eso. Supongo que nunca digo nunca, puede que ya haya escrito mi última canción para KISS, supongo que así es, pero, quién sabe. Ciertamente, estoy disfrutando de todo lo que sucede y trato de no profundizar demasiado en esos matices”, expresó.

Aunque anteriormente, Paul ya había expresado su incertidumbre sobre hacer nueva música de KISS, argumentando que “Si vamos a hacer un álbum, sería porque queremos hacer un álbum, no debido a las ventas. Creo que vivimos en una época, en la que los álbumes no venden como antes lo hacían, así que, lo haces porque es una salida creativa y porque satisface algo en ti. Si lo estás haciendo únicamente por ventas, entonces, probablemente lo estés haciendo por un motivo equivocado”.

Al respecto, Gene Simmons, se sumó a la conversación, señalando que “no se sentía incentivado” para lanzar otro disco de KISS a menos que haya algunos cambios importantes en la forma en que se descarga y consume la música actualmente. Pero, ya deberíamos de estar acostumbrados. No hemos tenido nueva música de KISS desde el 2012, año en que lanzaron el álbum ‘Monster’, vendiendo más de 56 mil copias en Estados Unidos en su primera semana de lanzamiento, logrando aterrizar en la posición número 3 en la lista Billboard 200.

“End of The Road”

Momento, no te vamos a dejar ir con lágrimas en los ojos. También hay buenas noticias. Paul Stanley confirmó que la gira mundial de despedida “End of The Road”, será reanudada en algún momento del 2022, luego de que se tuviera que posponer en 2019, a causa de la pandemia, siendo los fans de Turquía, los últimos en disfrutarlos. Lo cierto, es que todavía nos queda banda para un buen rato, aunque no tengamos nueva música de KISS, í tendremos su propia marca de café. ¡súbanle!