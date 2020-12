Mucha nostalgia: Phoebe Bridgers comparte el melancólico video de “Savior Complex”

Con todos los estragos que la pandemia provocó, uno de los pocos consuelos que tuvimos en fue la nueva música que llegó este año. En ese sentido, Phoebe Bridgers no defraudó y nos regaló una increíble placa discográfica llamada Punisher de la que poco a poco ha ido lanzando uno que otro video.

Y es que la cantautora estadounidense no solo rompe esquemas musicales. Si se trata de videos, ahí también se pinta sola. Phoebe acaba de compartir el clip oficial para “Savior Complex”, trabajo en el que tiró la casa por la ventana y reclutó a la reconocida Phoebe Waller-Bridge y al actor Paul Mescal.

El nuevo video de Phoebe Bridgers

Phoebe Bridgers aprovechó el 2020 para lanzar su aclamado segundo álbum de estudio y como tal, quiere cerrar el año con broche de oro. La compositora le dice hola al mes de diciembre con un nostálgico e hipnótico video para su tema “Savior Complex”, con una historia bastante llamativa.

De acuerdo con un comunicado recogido por Consequence of Sound, Phoebe Bridgers se puso en contacto con su tocaya británica Phoebe Waller-Bridge para llevar a cabo este metraje musical. Ambas se expresaron las ganas que tenían de colaborar y hasta se confesaron fanáticas de sus respectivos trabajos; una como músico y la otra como guionista, directora y protagonista de la comedia Fleabag.

Fue entonces que Waller-Bridge decidió dirigir el nuevo video de la cantante: un audiovisual en blanco y negro protagonizado por el actor Paul Mescal (conocido por su aparición en la serie dramática irlandesa Normal People).

El personaje de Mescal aparece vestido de traje y golpeado, varado en la costa de una playa acompañado por un pequeño perrito que lo sigue a todas partes. En su trayecto, él roba un coche en la carretera y llega a un hotel, dejando al animalito encerrado en el coche. Sin embargo, el perro aparece misteriosamente en su habitación, con lo que descubrimos que podría ser una visión del personaje. El video soloestá disponible desde la cuenta de Facebook de la cantante y lo puedes ver POR ACÁ.

¿De qué trata la canción?

Por supuesto, el elemento melancólico es una de las cosas que hace a esta canción de Phoebe Bridgers un hitazo que muchos disfrutarán. La canción habla de una relación co-dependiente en la que una de las personas está dispuesta a aguantar las inquietudes de la pareja.

Durante los primeros versos, la cantante incluso hace referencias a que la relación es tortuosa ya que ambos pelean casi todo el tiempo, pero no está dispuesta a alimentar las fricciones (“but i’m too tired to hace a pissing contest”/“estoy muy cansada como para tener un concurso de rabietas”). Por ello, invita a su interlocutor a que le muestre sus pesadillas más profundas y ella hará lo mismo. Gran canción para echarle limón a la herida ¿verdad?