¿Pa’ cuando lo lanzan? Placebo anuncia que ya terminaron de grabar su nuevo disco

Si de algo no nos podemos quejar en estos tiempos es por la música. Durante el último año, los artistas se están rifando como los grandes, aprovechando los días de encierro y sin conciertos para componer rolas y preparar muchas cosas para el futuro. Sin embargo, hay quienes tienen planes mucho más ambiciosos y próximamente tendremos uno que otro regreso sumamente esperado, como el caso de Placebo, que tienen sorpresas para nosotros.

Fue en 2013 cuando Brian Molko y Stefan Olsdal estrenaron su más reciente material discográfico, Loud Like Love. Desde entonces, la banda británica se dedicó a tocar por todas partes del mundo –incluidas varias presentaciones en nuestro país–, y a pesar de que tres años más tarde lanzaron un EP, Life’s What You Make It, llevamos esperando este tiempo a que se animen a grabar, producir y sobre todo lanzar un nuevo álbum de estudio.

¡Placebo volverá con un nuevo disco!

Pero tal cual, parece que los deseos de muchos se cumplieron, porque Placebo reveló hace poco que tiene planes para presentarle a sus fans y el mundo su octavo disco. Resulta que el pasado 2 de mayo y a través de sus redes sociales, el grupo armó una publicación que emocionó a todos los que los siguen, pues soltaron varias pistas de lo que viene para ellos en el futuro, pero lo más importante es que mencionaron que ya tienen un material grabado.

Por si esto no fuera suficiente, la banda también mencionó que aprovechando que en varios países se están reactivando los conciertos, andan planeando una gira y toda la cosa para promocionarlo: “‘¡Nueva música y conciertos!’ es el grito de guerra y los escuchamos. Por favor, no se desesperen y confíen en que el álbum 8 está terminado y se está preparando para su lanzamiento. También estamos ocupados reservando fechas en vivo”.

A pesar de la primera noticia sobre su próximo material discográfico y para que sus fans no se agüitaran, Placebo les pidió que dejaran en los comentarios cuáles eran los productos oficiales que querían que lanzaran en su sitio web: “NFT, pósteres e impresiones artísticas, máscaras, cintas de cassette, camisetas retro, un nuevo club de fans, incluso un fanzine, tal vez muñecos…. ¿qué material te gustaría tener en tus manos?”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por OFFICIAL PLACEBO INSTAGRAM. (@placeboworld)

Solo falta que terminen de revelar todos los detalles

Aunque nos emociona saber que Brian y Stefan ya tienen listo un nuevo disco, ninguno de los dos declaró algo más al respecto. Es más, ni siquiera revelaron un arte o sencillo, y mucho menos la portada, el título, tracklist o siquiera la fecha de estreno; sin embargo, estamos seguros que en las próximas semanas esta bandota soltarán más detalles al respecto. Solo queda aguantar y cruzar los dedos para que llegue muy pronto.

Y para que la espera no sea tan larga, es momento de recordar el show que Placebo dio en México en 2014, cuando fueron uno de los actos principales de aquella edición en el Vive Latino: