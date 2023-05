Para nadie es un secreto que Enrique Iglesias es uno de los artistas hispanohablantes más exitosos del pop a nivel mundial. Y aunque su trayectoria se ha destacado por mantenerse fuera de la controversia, sí le ha tocado enfrentarse a uno que otro asunto bastante curioso. Entonces, ¿recuerdan la polémica entre Enrique Iglesias y Howard Stern?

Sí, el cantante español y el famoso presentador de radio estadounidense tuvieron un encontronazo mediático allá por el año 2000. La situación: Stern señaló que el intérprete de “Experiencia religiosa” no sabía cantar y que posiblemente hacía playbacks en sus shows.

Enrique Iglesias en el 2000. Foto: Getty.

El éxito de Enrique Iglesias en el mercado musical anglo

Luego de haber conseguido el éxito en el mercado español y latino a lo largo de los 90, Enrique Iglesias estaba listo para probar suerte en la industria musical anglo. Así que lanzó en 1999 Enrique, su cuarto disco de estudio y el primero que compondría totalmente en inglés.

Y lo logró, eh. A finales de la década noventera y en los inicios del nuevo milenio, se uniría a esa camada de artistas como Ricky Martin o Shakira que lograrían poner a la escena latina e hispana en el panorama internacional. Nomás para dimensionarlo, el oriundo de Madrid fue uno de los invitados al show del medio tiempo del Super Bowl en el 2000, junto a Christina Aguilera, Phil Collins y más.

Pero con todo y el buen recibimiento que Iglesias tuvo en su incursión al mercado anglo, quizá muchos no estaban convencidos de sus capacidades como cantante… Y ahí, vendría la polémica entre Enrique Iglesias y Howard Stern.

Christina Aguilera y Enrique Iglesias en el show de medio tiempo del Super Bowl del 2000. Foto: Getty.

La polémica entre Enrique Iglesias y Howard Stern: ¿El español no sabía cantar?

Resulta que en ese mismo año 2000, alguien le mandó a Howard Stern –quien ya era una leyenda de la radio estadounidense– una grabación bastante extraña. En esa cinta, se podía escuchar a Enrique Iglesias cantando su canción “Rhythm Divine” de manera asquerosamente desafinada, con una notable incapacidad para alcanzar y sostener notas.

Stern reprodujo esos audios en su programa en junio de aquel año. Él mismo dijo en las emisiones que “un tipo me envió una cinta. Dicen que es real, pero no estoy seguro de creerlo”, en declaraciones recogidas por el New York Post. Robin Quivers, compañero de Stern, dijo que “esto es real. Aparentemente, él hace lip-sync [sincroniza los labios] con una pista pregrabada”.

Era una acusación seria, sobre todo porque Stern y el equipo de producción de su programa aseguraban que la cinta de Enrique cantando horrible correspondía a un concierto, además de que el audio se los había entregado una persona confiable de la industria musical. La polémica entre Enrique Iglesias y Howard Stern se ponía bastante tensa.

Enrique Iglesias fue al programa de Howard Stern y demostró que sabe cantar

Evidentemente, la polémica entre Enrique Iglesias y Howard Stern hizo que la gente recordara el caso de Milli Vanilli, el par de exitosos bailarines alemanes cuyo fraude fue descubierto a inicios de los 90 cuando se hizo público que ellos no cantaban en sus canciones, sino otras personas.

A aquellos artistas incluso se les retiró un Grammy y fueron condenados por la industria casi al olvido. ¿Le deparaba lo mismo a Iglesias y debía devolver sus reconocimientos? Algunos seguro esperaban que sí, pero el español confrontó a Stern de la manera indicada: se presentó en su programa y cantó totalmente en vivo para comprobar su talento.

Les dejamos el video de aquel momento acá abajito, y perdonen la mala calidad pero pues es lo que hay en YouTube. De todas formas, se puede apreciar cómo Howard Stern reconoce que Enrique en realidad sí sabía cantar.

Entonces si Enrique Iglesias sabía cantar, ¿de dónde vino la cinta con la voz desafinada? El propio artista mencionó a Stern que ese polémico audio sí podría ser suyo; que quizá alguien lo grabó cuando él se presentó en algún programa de televisión donde debió hacer lip-sync (porque bueno, sí hay shows de TV que piden el playback en lugar de la interpretación en vivo).

“Sí soy yo, definitivamente soy yo el que lo está arruinando [en los audios]… La música está tan alta en esas grabaciones que ni siquiera puedes escucharte a ti mismo”, dijo Enrique al tiempo que insistió que la horrenda grabación no correspondía a un concierto, sino a una presentación en un show de TV.

Y bueno, lo demás es historia. La polémica entre Enrique Iglesias y Howard Stern pronto se olvidó y quedó solo como una anécdota más en el imaginario colectivo de la música pop. Vaya caso…

Howard Stern en el 2000. Foto: Getty.