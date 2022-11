Se nos hizo una eternidad, pero estamos a unos cuantos días de que arranque uno de los festivales a los que más les tenemos ganas. Sí, por supuesto que hablamos del Corona Capital, que este 2022 nos presenta un cartel espectacular que tiene algo para todos los gustos. Sin embargo, además de los headliners (que por supuesto son grandiosos), dentro de las letras más chiquitas hay nombres que son bastante interesantes y que muchos llevan esperando por ver en nuestro país, como el caso de Wallows.

Desde hace un buen rato, Dylan Minnette, Braeden Lemasters y Cole Preston han llamado la atención de la industria musical y millones de personas por su propuesta, llena de pop rock combinada con otros géneros que para ser honestos, es sumamente pegajosa y agradable a la hora de escuchar. Y quizá haya quienes de plano no entiendan por qué tanto hype con ellos, así que si ustedes están en esta misma posición, acá les contaremos por qué tanta emoción con esta banda.

Foto: Getty Images

Tuvimos que aguantar un largo rato para ver a Wallows en México

Quizá la razón por la que muchos tienen ganas de ver a Wallows en el Corona Capital es muy obvia pero no la podemos dejar pasar. Desde que debutaron en 2017 hasta la actualidad, la banda ha crecido muchísimo y ha tocado en algunos de los festivales más importantes del mundo y por supuesto que los fans que tienen en nuestro país esperaban que en una de esas y con un montón de suerte decidieran abrir una fecha de este lado del charco. Pero por más que le pedían a todos los santos que eso pasara, nomás no se les cumplía.

Sin embargo, todo cambió cuando apareció el lineup oficial del Corona de este 2022, porque después de casi cinco años de espera, los fans que la agrupación tiene en la capital chilanga podrán checarlos en vivo y a todo color. Así que prepárense, porque seguramente verán un montón de personas reunidas cuando toquen el próximo 18 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Agarraron fama en nuestro país gracias a algunas rolitas que nos recuerdan a la adolescencia

Wallows debutó oficialmente en el ahora lejano 2017 con el sencillo “Pleaser” y a partir de ahí, su carrera fue en ascenso. Más tarde vino su primer EP en forma, Spring con el que lograron llamar la atención gracias a su buena onda y canciones que por momentos te transportan a la adolescencia. Pero el verdadero boom con esta banda llegó hasta 2019, con la que quizá sea si rola más famosa, “Are You Bored Yet?” donde colabora ni más ni menos que Clairo y que por supuesto, entró en las principales playlists de música alternativa de las plataformas de streaming más populares, las cuales hicieron que llegara a toda esa chaviza que le encanta escuchar cosas nuevas.

Ahora, después de lanzar su álbum debut y un EP más (Nothing Happens y Remote respectivamente), nos visitarán con su segundo material discográfico llamado Tell Me That It’s Over. Y sin duda, estamos seguros que su setlist estará lleno de hitazos como el que ya mencionamos antes, “These Days”, “Remember When”, “Scrawny”, “Ok”, “Picture of Girls”, “Only Friends” entre muchos otros que pondrán a cantar y bailar a esas personas que cuentan los días por verlos sobre el escenario. Y si ustedes quieren transportarse directamente a su juventud, deben checar su presentación.

Su set en el Corona Capital 2022 estará lleno de buena vibra para el primer día

Si de algo no podemos quejarnos con el Corona Capital este año es de la enorme variedad de artistas, bandas y proyectos que hay en su lineup. Prácticamente hay para todos los gustos y estamos seguros que la mayoría llegarán desde temprano para ver a los actos que abrirán la primera jornada del festival. Sin embargo, si ustedes quieren pasársela de maravilla al caer la tarde, tienen qué darse una vuelta por donde tocará Wallows, porque sin duda darán de que hablar.

Por ahora solo tenemos de referencia algunas de sus presentaciones en otros festivales, pero a juzgar por lo que se ve en los videos, la banda arma un show bastante bueno, en donde interactúan con su público, tocan a la perfección sus rolas y sobre todo, se nota que disfrutan presentando sus rolas. Además, parece que al terminar sus shows, tanto ellos como la gente que se da el tiempo de checarlos en vivo, terminan muy contentos y llenos de buena vibra. Y si ustedes quieren que su primer día en el Corona arranque así, deben verlos este 19 de noviembre en el escenario Corona Agua Rifada de 5:30 a 6:10 pm.