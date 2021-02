Puro pesado: Estos son los primeros nominados al Rock & Roll Hall of Fame 2021

Paso a paso, la industria musical se está recuperando del tremendo golpe que recibió en 2020 por la pandemia del coronavirus, retomando algunas actividades más allá de los conciertos y festivales en vivo. Una de ellas son las ceremonias de premiación, donde reconocen a los mejores artistas y ese es el caso del famoso Rock & Roll Hall of Fame, que a pesar de todo acaba de presentar a los primeros nominados para este 2021.

Como recordarán, el año pasado se tuvieron que adaptar a la situación e ingeniárselas para llevar a cabo este evento. Armaron una gala a distancia que se televisó a través de HBO y donde indujeron a este selecto grupo de verdaderas leyendas a bandas y músicos que para ser honestos, ya se merecían estar en este lugar, como Depeche Mode, Nine Inch Nails, The Notorious B.I.G., Whitney Houston, T-Rex y The Doobie Brothers.

Los artistas que van para el Rock & Roll Hall of Fame 2021

Sin embargo, parece que ni el COVID-19 arruinará los planes del Rock & Roll Hall of Fame, pues en 2021 volverá con todo ya que revelaron a los primeros artistas considerados para la clase del 2021. Y agárrense porque de acuerdo con Consequence of Sound, aparecen en la lista puro peso pesado de la música como Foo Fighters, Rage Against The Machine, Iron Maiden, DEVO, Tina Turner, Jay-Z, Mary J. Blige o LL Cool J.

Otros músicos finalistas este año son Kate Bush, New York Dolls, Chaka Khan, The Go-Go’s, Carole King, Dionne Warwick, Fela Kuti y Todd Rundgren. Hay que mencionar que para considerarlos en el salón de la fama del rock, un artista o grupo debe haber lanzado su primera grabación comercial al menos 25 años antes del año de la nominación, y vaya que muchos de ellos merecían al menos la nominación desde hace mucho tiempo.

Dave Grohl, Tina Turner y Carole King podrían hacer historia

Si Foo Fighters son elegidos, el buen Dave Grohl entrará al Rock & Roll Hall of Fame por segunda vez, tras haber sido admitido anteriormente como miembro de Nirvana. Lo mismo podría ocurrir con Carole King, a quien admitieron hace algunos años como compositora, y de igual manera con Tina Turner, que reconocieron por primera vez junto a su exesposo, Ike Turner en 1991. Así que veremos historia.

La clase del 2021 se anunciará en mayo y los festejarán formalmente durante una gala que se celebrará en Cleveland, Ohio en otoño, que hasta el momento aún no hay una fecha específica para este evento. Los candidatos serán elegidos por una votación internacional de más de mil artistas, historiadores y miembros de la industria musical, además de una votación de los fans en el sitio web del Salón de la Fama del Rock and Roll.

¿Quién es su favorito para entrar al Rock & Roll Hall of Fame este año?