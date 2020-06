¿Y qué demonios ha pasado con Savage Garden y dónde están ahora?

¿Qué pasó con la mamá de Luis Miguel?, ¿qué pasó con Charlie Sheen?, ¿qué pasó con Vanilla Ice o MC Hammer? Estas respuestas viven en un mundo incierto, pero la pregunta que hoy toca responder es: ¿qué demonios pasó con Savage Garden? ¿Qué pasó con los creadores de “Truly Madly Deeply” que nos hizo sentir de todo un poco en los 90?

Savage Garden no necesita presentación sino más bien necesita una explicación de qué pasó con ellos. ¿Por qué una banda con dos discos (su debut homónimo de 1997 y Affirmation de 1999) y más de 20 millones de copias venidas decidiría de un día a otro colgar sus instrumentos y buscar otra cosa? ¿Dónde están? Para responder esto nos tenemos que regresar al 2001, año en el que Savage Garden anunció su separación.

Separación

Hagamos el cuento corto porque es probable que muchos ya conozcan la historia. A finales del siglo pasado Darren Hayes (voz) y Daniel Jones (piano, guitarra, sintetizador) estaban saliendo de tener dos discos número uno y de una exitosa gira mundial. Algo que los afectó de manera diferente. Hayes encontró su lugar de origen mientras que Jones odió todo lo que tenía que ver con el estrellato. Sus planes se fueron por caminos separados.

Su prematura separación fue un duro golpe para los fans y para la industria. Jones fue quien inició el proceso de separación pero fue realmente Hayes el primero en anunciarlo formalmente. Le dijo a los periodistas australianos: “Eso es todo, Savage Garden ha terminado” durante unas entrevistas de 2001.

Ver en YouTube

Aunque esto era lo que quería, Jones se enteró a través de su padre, que vio un informe televisivo de la declaración de Hayes. Tuvieron una incómoda llamada telefónica, en la que Hayes “se disculpó mucho”, se realizó una conferencia de prensa y Savage Garden dejó de existir.

“Simplemente no es para todos”, dijo Jones sobre la fama musical. “Y no lo sabrás hasta que lo hagas. Lo único que nunca quise que Darren pensara era que era personal contra él. Mi decisión de alejarme del centro de atención no estaba dirigida a nadie más que a mí mismo y a mi propia felicidad. Años más tarde, no extraño ese estilo de vida”.

También puedes leer: SE PUSO DENSO ESTE ASUNTO: LA VIUDA DE CHRIS CORNELL DEMANDA A LOS MIEMBROS DE SOUNDGARDEN

“Lo que pasa con una banda es que realmente es un matrimonio”, dijo Hayes. “En nuestro caso tuvimos un matrimonio que terminó en divorcio. Las personas no se casan por accidente y no se divorcian por accidente. Hay razones por las cuales las relaciones musicales son mágicas y esas mismas razones son a veces por las que no pueden durar”.

¿Y qué fue de ellos después de Savage Garden?

Hayes:

En un principio Hayes creyó que él y Jones continuarían escribiendo canciones juntos para su carrera en solitario después de que Savage Garden se separara, sin embargo pronto se hizo evidente que esto no iba a pasar.

De cualquier manera, Hayes tomó la firme decisión de seguir por su lado y a principios de 2002 lanzó Spin, un álbum disco pop que tenía como objetivo mostrarse como artista en solitario. Como una pieza musical Spin fue sólido y la crítica lo recibió bien, sin embargo, no fue bien aceptado por los fans y vendió sólo 118,000 copias en Estados Unidos.

En 2004 lo volvió a intentar con The Tension and the Spark. Un giro con tonos más oscuros que le fue aún peor. En 2006 su sello discográfico Columbia Records lo dejó. Pero sin bajar las manos al año siguiente lanzó su tercer disco. Un álbum doble de 25 canciones que tampoco se vendió.

Ver en YouTube

Su vida siguió y eventualmente encontró su hogar en Los Ángeles. Desde hace unos años Hayes ha estado abrazando su amor por la comedia, presentando un podcast llamado He Said He Said con su nuevo socio creativo Tim Stanton y actuando regularmente con el legendario grupo de comedia The Groundlings.

Hayes recientemente comenzó a compartir videos de sus bocetos, uno de los cuales presenta música que escribió en YouTube, explicando a sus fanáticos en Facebook: “Esto es lo que he estado haciendo durante los últimos tres años”.

Ver en YouTube

Jones:

Por su parte, después de la disolución de Savage Garden, Jones construyó su propio estudio de grabación y comenzó un sello discográfico, Meridien Musik. En este periodo propulsó a una banda llamada Aneiki.

El sencillo de Aneiki, “Pleased To Meet You”, fue la canción más escuchada en la radio australiana en 2002, y durante un tiempo pareció que la inteligencia de la radio pop de Jones era fácilmente transferible. Por un breve momento encontró un lugar de éxito atrás de los micrófonos pero esto no duraría.

Aneiki se desintegró después de solo un álbum. Jones coescribió una canción de Bachelor Girl ese mismo año y luego abandonó por completo la industria de la música. Se casó con Kathleen de Leon del grupo de niños Hi-5, y se mudó a Las Vegas para invertir bienes raíces.

¿Se juntarán algún día?

No. Las cosas como son. Ambos miembros de Savage Garden no tienen interés en juntarse, pero lo más importante es que saben que simplemente no deben hacerlo. Ellos son los primeros que saben, inteligentemente, que esto sólo arruinaría un gran legado que a la fecha les regala uno que otro cheque. Para darle a Hayes la última palabra: “Lo dejamos en perfecto estado”. Y así es como quieren que se quede.

“Me han hablado mucho de una reunión hoy en día. Tomo como un gran cumplido cuando la gente pregunta si volveremos a estar juntos. Lo que realmente dicen es: ‘cambiaste mi vida'”, dijo Heyes. “Tengo recuerdos maravillosos asociados con lo que hice en ese entonces. También tuvimos la suerte de que la gente también respetara que terminó por una razón. No le pedirías a una pareja que se divorció que vuelva a juntarse solo porque te gustaba ir al cine con ellos”, finalizó.

Por su parte Jones ha dicho: “La decisión que tomé en ese momento sigue siendo la decisión correcta para mí. La realidad es que nunca amé el estilo de vida de la banda o la existencia de las giras”.

Ya no son amigos 🙁

Aunque en varias ocasiones ambos afirmaron que terminaron bajo buenas condiciones y en una fuerte amistad, el tiempo viviendo sus vidas han hecho que dejaran de ser amigos. Aquí hay que aclara que no es un motivo diferente al tiempo y a la distancia. No hay más que eso.

En declaraciones a Bianca, Mike & Bob de 97.3, Jones dijo que él y Hayes se vieron por última vez hace unos años, en la boda de su ex gerente, y “simplemente se reconocieron”. “Todavía quiero mucho al chico. Somos simplemente personas diferentes”, dijo Jones. “No hay irregularidades. Son solo diferentes direcciones y diferentes personas. Simplemente ya no tenemos una amistad o una relación de trabajo”.