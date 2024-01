Lo que necesitas saber: En 2022, Rage Against the Machine armó un tour que fue suspendido por una lesión de Zack de la Rocha. Se creía que este año retomarían, pero el mensaje de Brad Wilk apunta a lo contrario.

Parece que nos quedaremos con las ganas de tener de vuelta a Rage Against the Machine en México. Y si son de los que dicen “no hay bronca, viajo para verlos”, tampoco. Todo indica que la banda liderada por Zack de la Rocha no volverá a tocar en vivo. Así lo advirtió su baterista, Brad Wilk.

Tim Commerford con RATM en 2022. Foto: Getty.

“Lo siento por aquellos que esperaban lo contrario”: Brad Wilk

Si el 2023 fue el año de “regresos”, el 2024 podría ser el de los “adioses”. La primera piedra para que así sea la pone Rage Against the Machine. En su cuenta Instagram, el baterista Brad Wilk anunció que la gira que inició la banda en 2022 (la cual fue suspendida por una lesión de Zack de la Rocha) no será retomada. Y, así, se da el final del grupo californiano.

“Quiero hacer saber que RATM (Tim, Zack, Tom y yo) no volverá a hacer giras ni tocar en vivo de nuevo. Lo siento por aquellos que esperaban lo contrario”, señala el mensaje de Brad Wilk, quien agrega que él estaba dispuesto a continuar. “Desearía que así fuera”.

Tim Commerford y Brad Wilk. Foto: Getty.

Rage Against the Machine regresó en 2022… sólo para un par de shows

Luego de haberse separado a finales de 1999, Rage Against the Machine se reunió en 2007 para un regresó intermitente, en el cual tocaron en Coachella y otros escenarios. La banda volvió a decir “adiós” en 2011 y fue ocho años después, en 2019, cuando dieron señales de vida. En 2020 RATM anunció una gira, la cual se retrasó por la pandemia. Fue hasta 2022 cuando Zack de la Rocha, Tom Morello, Tim Commenford y Brad Wilk dieron su primer concierto, luego de 11 años.

Poco duró el gusto: días después del regreso de Rage Against, Zack de la Rocha se fracturó el pie en pleno show y, aunque ofreció otras presentaciones, ésta fue la causa por la que se canceló el resto del tour. Se creía que este año sería el bueno, que se retomaría la gira (y quizás se extendería); pero con lo que anunció Brad Wilk, parece que no será así. Ni modo.

