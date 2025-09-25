Lo que necesitas saber: Ya tenemos el lineup del Remind GNP 2025 en la CDMX y aparecen los Beach Boys, junto a Earth, Wind and Fire.

Ya sabemos que Brian Wilson ya no está con nosotros y que —contrario a todos los deseos de la banda—, Mike Love le prestó sus rolas a Donald Trump, pero su música sigue guardando un lugar especial en nuestros corazones. Y es por eso que nos emociona tanto saber que los Beach Boys vienen a CDMX como parte del Remind GNP 2025.

Además, el lineup completo está perfecto para pasar una tarde bailando con Earth, Wind and Fire, y con KC And The Sunshine Band.

Todo lo que tienes que saber del Remind GNP 2025

Si andan medio norteados, el Remind GNP 2025 es un festival que comenzó desde hace algunos años para presentarnos una propuesta interesante: una misma tarde llena de geniales artistas retro —Oldies but Goodies, pues.

Tiene también una versión en Guadalajara, pero ahora queríamos contarles de lo que veremos en su edición de regreso a CDMX en 2025.

Lineup del Remind GNP 2025

Solo de ver los nombres, el lineup completo del Remind GNP 2025 está tremendo. Échenle un ojo:

Remind GNP 2025 con los Beach Boys // Foto: OCESA

Veremos a Beach Boys, así como a Earth, Wind and Fire, y con KC And The Sunshine Band. También comentan que faltan algunos artistas por confirmarse, así que acá les contaremos de lo que anuncien.

Fecha y dónde va ser el Remind GNP 2025

Para que todos estén al pendiente, esta noche de disco y surf está programada para el próximo 29 de noviembre de 2025.

La ubicación no tiene pierde. Este festival será en el Estadio Alfredo Harp Helú, dentro del complejo del Autódromo Hermanos Rodríguez. Es también el estadio de beisbol de los Diablos.

¿Boletos?

Los Boletos tampoco tienen pierde pues salen a la venta en la Preventa Banamex el próximo 30 de septiembre a partir de las 2:00 p.m., o a través de la venta general el 1 de octubre. Todo a través de Ticketmaster o en las taquillas del estadio.

¿Cómo va a estar eso de los Beach Boys en la CDMX?

Una de las dudas principales —sobre todo si son fans— es qué está pasando con los Beach Boys en 2025.

Aunque la noticia más importante de la banda ha sido la muerte de Brian Wilson, la verdad es que la historia de la banda ha estado enredada. Brian Wilson hacía conciertos en solitario, así que el nombre oficial de los Beach Boys quedó en manos de Mike Love, otro de los miembros fundadores.+

Brian Wilson. Foto: Getty.

Pues resulta que desde hace un tiempo andan en su Endless Summer Gold tour que lleva las canciones de la banda por todo el mundo. En el grupo también está Bruce Johnston que se unió a la banda en 1965.