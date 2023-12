Lo que necesitas saber: Trópico se realizó por primera vez en la CDMX. Todas las ganancias del festival se destinarán a apoyar a la gente en Acapulco tras el reciente

Si alguien sabe cómo hacer una fiesta, es el festival Trópico y ahora con su edición en la Ciudad de México no fue la excepción. De la costa a la CDMX. Trópico x Acapulco celebró su edición del 2023 en la capital del país, después de que Otis pegara en tierras guerrerenses, entre ellas, Acapulco, qué es dónde normalmente se hace el festival, a la orilla del mar.

Trópico 2023 en CDMX: El festival con causa, todos unidos por Acapulco

Trópico anunció que donaría todo lo recaudado en su entrega del 2023 en la CDMX a los damnificados por el huracán Otis en Acapulco. Vaya manera de retribuir al lugar donde se ha hecho el festival año con año.

Desde las primeras horas, la gente llegaba a ver los actos “tempraneros”, con looks increíbles pues el clima no iba a arruinar los planes de lucir los mejores outfits en el festival. La fiesta empezó desde muy temprano, y desde el primer acto ya había gente.

Trópico se realizó por primera vez en la CDMX. Foto: cortesía Trópico/Luis Avilés.

Con una edición de un solo día (a diferencia de 3 que normalmente se hace en Acapulco) y con una nueva alineación del cartel donde aún figuraban nombres del line up original tanto nacionales como internacionales.

Nombres como Underworld, Café Tacuba, Rebolledo, Rubio, Dombrance, Hercules and The Love Affair (DJ set), Poolside (DJ set), se agregaba Sant de Little Jesus con su solo show y hasta un acto sorpresa era lo que les esperaba a los asistentes de Trópico x Acapulco.

De ‘Little Jesus’ al acto sorpresa con Plastilina Mosh & Mambo



Little Jesus en su versión ligera fue de los actos que puso el ambiente playero a pesar del clima de la CDMX. Con visuales de un atardecer y un “imaginen que estamos en Acapulco” el set de Sant de Little Jesus se aventó rolitas como “Golden Choice”, “La Magia”, “Solo” y nos dio esa vibra de querer estar bailando a la orilla de la playa.

Qué si Belanova, qué si Caifanes, qué si Polo & Pan… La especulación de quién era el acto sorpresa estaba por terminar. Plastilina Mosh fue el acto sorpresa de la noche, desde días anteriores al festival, en redes se especularon muchos nombres, tanto nacionales como internacionales.

Con un nuevo formato llamado Mosh & Mambo dónde exploran y fusionan su música con orquesta, una verdadera experiencia. “Oda to Mauricio Garcés”, “Mr. P. Mosh”, “Pervert Pop Song (Castígame)” y “Nalguita” fueron algunas de las rolas que sonaron en su versión mambo.

Y el acto sorpresa de @Tropicomx es… Plastilina Mosh (@plastilinamosh) con su proyecto Mosh & Mambo. Y sí, Ximena Sariñana y Ruzzi le entraron al show en “Pervert Pop Song”. ?? pic.twitter.com/6nwsQfYeof — SopitasFM (@sopitasfm) December 10, 2023

Pasarela de invitados en muchos de los actos

Si algo es bien conocido en los festivales son las colaboraciones o invitados a echarse un cover arriba del escenario, y en esta edición de Trópico x Acapulco claro que hubo invitados de lujo en varias de las presentaciones.

Desde un cover de “Se Fue” de Laura Pausini con toques de cumbia a cargo de Sant de Little Jesus con Ximena Sariñana, Leon Leiden con Ruzzi cantando “Bailando” de Paradisio, en el mismo acto apareció Ximena Sariñana, para hacerle un cover a Belanova con “Tus Ojos”, Plastilina Mosh con Ximena Sariñana y Ruzzi, cantando “Pervert Pop Song (Castígame)” y con Zemmoa se aventaron “Nalguita”.

Una vez que el sol se había metido, el frío empezaba a calar (pero eso no evitaba que la gente se echara su drink, todo sea por el apoyo), era momento de abrigarse y seguir en la fiesta, pues aún faltaban los actos principales de la noche. Y la gente seguía dándolo todo.

Plastilina Mosh se presentó con su proyecto Mosh & Mambo. Ruzzi y Ximena Sariñana se unieron a la lista de invitados de lujo. Foto: cortesía Trópico/Luis Avilés.

La vibra de la gente era increíble, toda la gente estaba viendo los actos en vivo, apenas y se daban un break para ir a comer algo o rellenar su vaso para seguir al pendiente de los actos musicales que el festival ofrecía, y no era para menos, todos los actos estaban increíbles.

Actos como Ruzzi, King Edi K, Rubio, Los Eclipses, Miranda Santizo y las versiones de DJ set de Hercules and The Love Affair y Poolside además de Dombrance, fueron otros de los actos que hicieron de las suyas, hicieron bailar, saltar y cantar a los asistentes al festival.

El plato fuerte de la noche estaba llegando con Café Tacvba

Ya iniciada la noche, la buena vibra hacía que el frío pasara a segundo plano. Café Tacuba es garantía, y esta noche fue increíble, uno de los actos más esperados de la noche, y sobre todo, orgullo nacional.

Pues Rubén y compañía saben cómo dar un show digno de fiesta, además de que el vocalista mandó las mejores de las vibras para la gente de guerrero que sufrió con Otis, y agradeció a los asistentes por sumarse a la causa.

Con rolas cómo “Chilanga banda”, “Eres, “El baile y el salón”, “La chica banda” se armó la pista de baile, la gente también hacía lo suyo, pues estaba coreando cada una de las canciones, y es que ¿quién no topa las canciones de la banda de ciudad Satélite?

Ya se esperaba, pero siempre es genial ver a Café Tacvba (@cafetacvba) en vivo. Así la armaron con “El baile y el salón” en el @Tropicomx. ??? pic.twitter.com/dMa80nulOP — SopitasFM (@sopitasfm) December 10, 2023

El show de Underworld en Trópico 2023 fue una LO-CU-RA

La música electrónica que ofrece Underworld acompañada de un set de luces perfectamente sincronizados y en algunas ocasiones visuales en la pantalla principal del escenario, crearon una atmósfera que nos transportaron a una de las mejores raves de Reino Unido, sí, de esas que vemos en las películas y series inglesas.

Con “Two Months Off” daba por iniciado su set, una energía increíble tanto por parte del dúo conformado por Karl Hyde y Rick Smith, como por la gente, que claramente hacía una mancuerna increíble con tal recibimiento que los británicos también estaban felices de estar por nuestras tierras.

Karl Hyde junto a Underworld en el Trópico x Acapulco. Foto: cortesía Trópico/Luis Avilés.

Soltaron rolitas como “Dark & Long (Dark Train)” “denver luna (acappella)”, “King of Snake”, “Jumbo” y para cerrar nada más y nada menos que “Born Slippy .NUXX” con la cual, la gente claramente se volvió loca y sacó toda la energía acumulada para dejarla ahí mismo, en el Parque Bicentenario. El frío ni cosquillas les hizo, pues estaban viviendo uno de los mejores actos de la noche en vivo.

Definitivamente la edición de este año de Trópico x Acapulco fue algo memorable por muchas circunstancias, pero sobre todo por celebrar lo que une a todos los asistentes a los festivales, la música. Y qué mejor si ésta lleva una buena causa de la mano.

Lo de Underworld (@underworldlive) en el Trópico en CDMX (@Tropicomx), una locura. Y como lo esperábamos, el cierre fue épico con “Born Slippy (NUXX)”. ? pic.twitter.com/YU9j56VKnh — SopitasFM (@sopitasfm) December 10, 2023

