Rina Sawayama: La promesa del pop británico que no le teme al metal

Durante tantos años de existencia, décadas dentro de la industria musical, el pop nos ha presentado a mujeres que han sobresalido por mérito propio. Ya sea porque son grandes productos de mercadotecnia con rolas que se convierten en hitazos, o simplemente por el hecho de tener una propuesta interesante, haciendo cosas que las demás no se atreven y hablando de este último punto, en la actualidad tenemos a Rina Sawayama.

Esta mujer tiene 30 años y aunque lleva un largo recorrido, en los últimos años y gracias a la pandemia logró ganar reconocimiento a nivel mundial. Sobre todo porque tiene un proyecto sólido que ha construido en todo este tiempo y que por más extraño que suene, se caracteriza por no parecerse a lo que suena en la radio, pues lo que ella hace mezcla géneros que en papel son completamente diferentes.

¿Quién es Rina Sawayama?

Rina Sawayama nació el 16 de agosto de 1990 en Niigata, Japón. Vivió en esa ciudad hasta los cinco años, cuando su familia decidió mudarse a Londres, Inglaterra, donde ha pasado gran parte de su vida y el lugar en el que reside actualmente. Mientras estudiaba política, psicología y sociología en la Universidad de Cambridge –porque sí le gustaba la escuela–, decidió dedicarse a la música y al modelaje, dos de sus grandes pasiones

Durante su tiempo en la escuela, formó parte de un grupo de hip hop llamado Lazy Lion con Theo Ellis, quien curiosamente años después se convertiría en miembro de la banda de indie rock Wolf Alice. Se graduó de la universidad con un título en política; sin embargo, ella quería dedicarse a la música, influenciada por artistas que escuchó cuando crecía como Lady Gaga, Avril Lavigne, Beyoncé, Mariah Carey, Britney Spears, Kylie Minogue, Limp Bizkit, Evanescence y más.

Lanzando sus primeros sencillos

Es por eso que en 2013, Rina Sawayama decidió iniciar su carrera como solista lanzando el sencillo “Sleeping in Waking” en 2013, una canción que mezclaba beats sumamente relajados con una base rítmica que raya en el R&B. Desde ese momento, distintos medios especializados en música le pusieron los ojos encima, y ella tampoco decepcionó porque al año siguiente nos presentó otra rola llamada “Tunnel Vision”.

Así se mantuvo el siguiente año, estrenando singles como “Who?” y “Where U Are”. Esta última abarca uno de los temas que frecuentemente escuchamos en las canciones de Rina, pues en ella explora la interacción humana con los medios digitales (en particular con las redes sociales), y la artista explica que en esta clase de situaciones “muestras tu mejor versión editada –y– tu teléfono recalentado sustituye el calor humano”.

Música que le habla a las nuevas generaciones

Para 2017, Rina Sawayama estrena “Cyber Stockholm Syndrome”, una rola que así como “Where U Are”, habla sobre una enfermedad similar al Síndrome de Estocolmo pero en las redes sociales, que muestran pesimismo, optimismo, ansiedad y libertad; pero que a la vez tiene redes de apoyo vitales, voces de solidaridad, refugio y escape para miles de jóvenes en todo el mundo, creando un sentido de entendimiento.

Aquel año dio varias presentaciones en el Reino Unido, pero sin duda lo más importante fue que lanzó de manera independiente su primer EP simplemente titulado RINA. Esta es una colección de ocho canciones súper nostálgica y para conseguir grabarlo, la cantante tuvo que tener de dos a tres trabajos por varios años, recaudando el dinero suficiente como para entrar a un estudio decente y producirlo con los mejores.

Rina Sawayama arrancó con el pie derecho el 2018, pues además de seguir estrenando canciones interesantes como “‘Valentine”, ” y “Cherry”, donde explora su sexualidad, ya que en varias entrevistas ha dicho que es bisexual y pansexual, también presentó videos de sencillos como “Ordinary Superstar”, “Alterlife” y “Tunnel Vision”. Pero ese mismo año tuvo la oportunidad de hacer su primera gira, dando shows en su país natal, Estados Unidos y Canadá.

El 2019 le trajo muchas sorpresas a esta artista, para empezar fue el acto abridor en el tour que Charlie XCX dio en el Reino Unido, pero a la par firmó con la disquera independiente británica Dirty Hit, con la cual tomó una decisión sumamente drástica: evolucionar por completo su sonido. Y esas intenciones quedaron claras cuando estrenó “STFU!”, una rola que está fuertemente influenciada por el nü metal. Sí, leyeron bien.

Por fin llegó su álbum debut

Así como muchos artistas, el 2020 movió todos los planes que Rina Sawayama tenía para este año. Sin embargo, no paró de trabajar y lanzar música interesante, pues a lo largo de los meses escuchamos rolas como “Comme des Garçons (Like the Boys)”, un homenaje a las pistas de baile de los primeros años de los 2000 y “XS”, donde volvía a mezclar un riff metalero con un beat que nos recuerda a Britney Spears.

Finalmente el 17 de abril de 2020 vio la luz su álbum debut, SAWAYAMA, un disco donde Rina habla sobre la familia y la identidad. En sus palabras, “se trata de entenderse a sí mismo en el contexto de dos culturas opuestas (británica y japonesa), lo que significa ‘pertenecer’ cuando el hogar es un concepto en evolución, averiguar dónde te sientas cómodo dentro y fuera de los estereotipos, y donde tratas de estar bien siendo tú”.

El disco que apoyó Elton John

El disco debut de Rina Sawayama recibió un montón elogios por parte de la crítica, gracias a la enorme combinación de sonidos que incluyó. Y eso lo podemos escuchar en rolas como “Chosen Family” o “Bad Friend”, dos temas que contrastan entre si pero por una extraña razón, se complementan. Por supuesto que este material discográfico apareció entre los álbumes más importantes del año, pero no se salvó de la polémica.

A finales de julio, Sawayama hizo un tweet público sobre su inelegibilidad para ser nominada a los principales premios de la música británica, como el Mercury Prize y el BRIT Award, pues aunque lleva años viviendo en el Reino Unido, no tiene la ciudadanía. El hashtag #SawayamaIsBritish se hizo tendencia en Twitter y hasta el mismísimo Elton John apoyó su movimiento, pues consideraba que merecía más reconocimiento. Es más, habló sobre ella con Dua Lipa.

Elton John asking Dua Lipa if she knows Rina Sawayama during an IG Live. "Yes!" – Dua Lipa

“I love her” – Elton John pic.twitter.com/IX7rTVX3sZ — Rina Sawayama Updates (@RinaSawaUpdates) October 29, 2020

Para cerrar el caótico 2020, Rina Sawayama debutó en la televisión estadounidense, cantando “XS” en el show de Jimmy Fallon. Y por si esto no fuera suficiente, también lanzó una versión deluxe de su álbum debut, donde incluyó bonus tracks como “We Out Here”, “Bees & Honey” y “Lucid”, así como un cover a The 1975, versiones acústicas y remixes de sus propias canciones. Demostrando su versatilidad.

¿Qué es lo que hace tan especial a Rina Sawayama?

Sabemos que el pop, cada cierto tiempo nos muestra caras nuevas y que básicamente llegan a competir con las artistas más importantes del género, intentando replicar o superar los hits que han lanzado durante tantos años. Pero el caso de Rina Sawayama es muy diferente, pues aunque se inspiró en cantantes mainstream que hemos escuchado hasta el cansancio, su propuesta no pretende copiar o imitar lo que todas ellas han hecho.

En SAWAYAMA demostró que tiene en mente hacer lo que se le dé la gana. Si quiere puede componer una rola de pop con un toque de nü metal o una rola que suene como el próximo éxito del verano, para ella tiene el mismo valor hacer esa clase de canciones, porque lo que importa no es si un género es mejor que el otro, sino ser fiel a lo que te gusta e intentar que ambas convivan y funcionen en un mismo espacio.

Lo más interesante de Rina Sawayama es que no tiene miedo de experimentar y expresar todo lo que siente a través de la música. En sus rolas tenemos ideas interesantes sobre las relaciones interpersonales considerando la tecnología, la era digital y las redes sociales, pero también se da el tiempo de componer melodías pegajosas que hablen sobre el desamor y su contraparte. Eso es algo que para ser honestos, no se ve muy seguido.

Y sin duda, Rina Sawayama es una de las artistas que no le podemos perder la pista en 2021 porque tiene un futuro prometedor, pues a juzgar por su primer material discográfico y todo lo que ha lanzado desde que debutó, bajita la mano –y quizá sin ser su intención– está refrescando e innovando en el pop, y estamos seguros que hará grandes cosas en los próximos años.