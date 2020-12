Estos fueron los artistas revelación que nos sorprendieron en 2020

Aunque no lo crean, estamos llegando al final del 2020 y con él llega el recuento de todas las cosas que sucedieron a lo largo de estos casi 12 meses, momentos que para ser honestos jamás vimos venir. Sin embargo, el mundo salió adelante y hablando específicamente de la música, a pesar de sufrir una serie de cambios en el proceso, salió a flote gracias a un montón de bandas y artistas no bajaron las manos durante este año.

Como recordarán, a inicios de marzo nos quedamos sin conciertos ni festivales en vivo, dejando un montón de incertidumbre dentro de toda la industria musical. Pero afortunadamente, durante este tiempo, los músicos encontraron la forma de llegar a miles de personas gracias a las redes sociales y las distintas plataformas digitales, es por eso que desde que el coronavirus se convirtió en pandemia la pasamos escuchando canciones frescas.

El 2020 nos trajo muchos artistas que nos volaron la cabeza

Muchas bandas y artistas que nos encantan y que tienen seguidores en todo el mundo, aprovecharon este tiempo para preparar su regreso triunfal tras años de silencio. Pero más allá de aquellas figuras que inevitablemente se llevaran la atención de la prensa por obvias razones, hubo proyectos que bajita la mano y sin tantos reflectores, nos sorprendieron al mismo nivel o quizá hasta más que los músicos “consagrados”.

Es por eso que acá recordamos con algunas de las propuestas o artistas revelación que nos dejaron con el ojo cuadrado en 2020. Puede que a algunos ya los conozcan y los hayan escuchado hasta el cansancio, o quizá no, pero queremos despedir el año escuchando buena música. Es importante recodarles que este listado no pretende ser definitivo y tampoco tiene un orden en específico.

Beabadoobee

Con tan solo 20 años, Beatrice Kristi Laus –mejor conocida com Beabadoobee– nos voló por completo la cabeza, siendo una de las promesas más grandes del pop rock que hay en la actualidad. Después de estrenar varios EP’s, esta chica brritánica/filipina lanzó este 2020 su álbum debut, Fake it flowers, una colección de 12 canciones sinceras donde la artista nos deja ver que tenía mucho que decir.

No nos pregunten cómo, pero esta chica encontró un equilibrio perfecto entre su melodiosa voz y guitarrazos lo-fi, presentándonos rolas con las que todos podemos sentirnos arropados y comprendidos. Hay ocasiones en las que solamente queremos poner música para que nos siga en nuestros momentos de introspección, y sin duda esta joven tan talentosa es la acompañante perfecta para esos días angustiantes.

FINNEAS

A Finneas O’Connell (o FINNEAS para los cuates) lo reconocemos fácilmente como la mente musical detrás del éxito de su hermana, Billie Eilish. No por nada, gracias a su trabajo ahora es considerado como uno de los productores más importantes de la industria musical, ganando premios como el Grammy a la mejor producción de álbum y productor del año, no clásico. Sin embargo, él solito tiene mucho talento que demostrar.

Y eso nos quedó muy claro este año, pues el músico lanzó su primer disco en solitario, Blood Harmony, así como varios sencillos a lo largo de estos meses. Entre ellos tenemos “What They’ll Say About Us”, “Cant’t Wait To Be Dead”, “Where The Poison Is” y por último “Another Year”, canciones mucho más personales donde a FINNEAS solamente le basta su voz y la compañía de un piano para emocionarnos por completo.

BENEE

Directamente desde Nueva Zelanda y con mucho amor, tenemos a una joven que si bien no es nueva, sí la rompió este 2020, por supuesto que hablamos de BENEE. Gracias a la popularidad de TikTok en este año tan raro, su música llegó a todos lados, convirtiéndose en un verdadero fenómenos de las redes sociales, estamos seguros que aunque no supieran su nombre, escucharon alguna de sus canciones.

Rolas como “Supalonely” con Gus Dapperton, “Happen To Me” y “Kool”, así como colaboraciones con artistas del tamaño de Lily Allen, Grimes y más dejaron muy claras sus intenciones, crear temas con los que muchos –sobre todo los jóvenes– pudieran identificarse. Si quieren conocer más de esta chica, a continuación pueden checar la plática que tuvimos con ella.

Joji

George Miller, conocido artísticamente como Joji, es un caso muy curioso. Este joven se hizo famoso por el programa cómico que tenía en YouTube, convirtiéndose en una celebridad de la plataforma de videos; sin embargo, su tirada siempre fue hacia la música, es por eso que desde hace un par de años compone sus propias rolas y tras de varios proyectos que le sirvieron como ensayo y error, donde dejó ver el enorme talento que tiene lo prepararían para lo que vendría.

Este año, Joji nos sorprendió con su segundo álbum de estudio, Nectar, en el que además de contar con artistas del tamaño de Diplo, Yves Tumor y la propia BENEE, con hitazos como “Gimme Love” y “Your Man”, mostró un enorme concepto alrededor de este material discográfico. Incluso transmitió un show espectacular creado únicamente para presentar el disco, donde juntó sus dos principales pasiones, la teatralidad y la música.

Georgia

El 2020 fue el año de Georgia, una artista que desde el 2019 y con su presentación en el Corona Capital nos voló la cabeza. Sin embargo, se llevó los aplausos no solo nuestros, sino de toda la crítica especializada al lanzar Seeking Thrills, su segundo material discográfico, tanto así que estuvo dentro de la lista de nominados al Mercury Prize, el premio al mejor álbum británico. Así que a pesar de la pandemia, las cosas le salieron bien.

Con canciones llenas de percusiones alucinantes, sintetizadores que te enganchan desde el primer momento y esa voz llena de paz que tiene, esta artistas se consolidó en todo el mundo, convirtiéndose en una verdadera revelación y una promesa de la música que no podemos dejar pasar. Eso sin contar las colaboraciones que hizo con artistas como Eyedress, Yung Baby Tate y por supuesto, junto a Gorillaz y Peter Hook.

Y si quieren checar cómo suena Georgia en un espacio íntimo, escuchen a continuación la sesión acústica que armó en la Sopicueva en su más reciente visita a México.

boy pablo

Otro artista que sin duda se lució este 2020 fue boy pablo, un chico que llevaba años componiendo rolas en su cuarto y lanzándolas en distintas plataformas. Pero este joven talentoso eligió el 2020 para estrenar después de tanto tiempo su álbum debut, wachito rico, una colección de rolas que están llenas de inocencia y que a muchos les recordará esa etapa de la vida donde lo único que te preocupaba era salir con tus cuates y saber si le gustabas a tu crush.

Pero no se dejen engañar, que en este material discográfico más allá de los distintos temas que podemos encontrar en sus canciones que le pegan a la nostálgica adolescencia, a nivel musical demuestra mucha madurez, pasando de rolas juguetonas y festivas a puentes instrumentales bastante interesantes. boy pablo nos regaló un momento de serenidad y melancolía necesaria en este encierro con sus temas.

Easy Life

Durante el encierro, muchos buscamos distraernos de todo lo que estaba pasando en todo el mundo, y qué mejor que hacerlo con música. Y para eso se pintan solos Easy Life, una banda de Leicester, Reino Unido que como su nombre indica, lo único que busca es mandar una filosofía de vida en sus rolas, con las cuales todos los pensamientos negativos se vayan y en donde lo único que reine es la buena vibra.

Algo completamente necesario en estos días de cuarentena. Tras varios sencillos y EP’s, por fin presentaron su álbum debut, Junk Food, un material donde al ritmo de rolas llenas de indie hip-hop con toques de lo-fi, jazz y rap pop, nos llevan por un viaje relajado donde no existen las preocupaciones y lo único que importa es pasarla bien. Si quieren conocerlos mejor, POR ACÁ pueden checar nuestra entrevista con ellos.

Sports Team

Ya hemos hablado por acá de varios artistas en solitario, pero es momento de mencionar a una banda que para ser muy honestos nos impresionó totalmente, Sports Team, un grupazo que vino para sacudirnos con su peculiar rock. Aunque llevan un buen tiempo dentro de la industria musical, con algunos materiales discográficos de corta duración, el 2020 vio el estreno de su primer álbum de estudio, Deep Down Happy.

Por este disco y así como Georgia, recibieron la nominación al Mercury Prize. Y vaya que lo merecían por completo, pues a lo largo de 12 rolas y a base de puros guitarrazos sólidos, riffs vibrantes y el carisma de su vocalista, Alex Rice, nos emocionaron de principio a fin. Sports Team llegó para llenarnos los oídos y demostrarnos que las bandas de rock aún tienen la capacidad de innovar y asombrarnos.

Koffee

El reggae es un género que siempre logra ponernos de buenas, y en la actualidad hay artistas que están tomando todo estos sonidos provenientes de Jamaica como bandera, una de ellas Mikayla Simpson –mejor conocida como Koffee–. Esta chica de tan solo 20 años irrumpió en la industria con su EP Rapture, por el cual ganó el Grammy en 2019 a Mejor Álbum de Reggae, convirtiéndose en la persona más joven y la única mujer en llevarse dicha categoría.

En 2020 no bajó los brazos, al contrario, se puso las pilas durante el confinamiento para traernos música nuevecita. Rolas como “Lockdown”, que por supuesto describe la situación que muchos experimentos en nuestras casas a raíz del coronavirus y “Pressure”, nos hicieron olvidarnos por un momento de la situación tan tensa que vivimos para perdernos con la voz y las rimas de esta chica tan talentosa.

Ryna Sawayama

El pop también tuvo sus momentos de lucidez a lo largo de estos casi 12 meses del año, y aunque algunas estrellas del género volvieron tras un buen rato de silencio para mantener su lugar en la industria musical, hubo un montón de artistas emergentes que también se lucieron, como el caso de Rina Sawayama. A mediados de abril de 2020, esta joven británico-japonesa nos presentó su álbum debut, SAWAYAMA.

Un verdadero festín de rolas que nos hacen pasar por distintas etapas de este género y moods, influenciadas por la música mainstream de los 2000, desde temas para simplemente sacar nuestros mejores pasos de baile, algunas baladas electrónicas bastante interesantes y otras canciones son sintetizadores experimentales. Pop, nu-metal, rock, R&B, dance-pop es solo un poco de lo que nos ofrece Rina Sawayama, quien seguramente seguirá dando de qué hablar en el futuro.

Yungblud

Bajita la mano, también aparecieron otras artistas que presentaron propuestas que rompieron por completo con lo que estábamos escuchando. Uno de ellos fue Dominic Harrison, conocido mundialmente como Yungblud, que después de sorprendernos con su álbum debut, este 2020 regresó con ​Weird!, un discazo que nos sirvió para sacar el coraje y la frustración que inevitablemente sentimos en algún punto del año.

Gracias a rolas como “god save me, but don’t drown me down me out” o “acting like that” con Machine Gun Kelly, este joven de 23 años demostró de lo que está hecho, pasando del pop punk, al hip-hop y el rock enfurecido en cuestión de segundos. Aunque nos encanta escuchar música relajante, y más en momentos como los que estamos pasndo, de vez en cuando no hace mal escuchar a alguien como Yungblud que nos ayude a canalizar las malas vibras.

Black Pumas

No les vamos a mentir, queridos lectores, si algo nos dolió cuando el coronavirus apenas estaba siendo un tema serio de salud en México, fue que Black Pumas cancelara su esperada presentación en el Vive Latino de este año. Sin embargo, este trago tan amargo nos lo pasamos con su álbum debut, que nos hizo sentir esa calidez que tanto necesitábamos y que les valió una nominación a los Grammy de 2021.

Esta bandota sin duda está revolucionando el soul y el R&B, llevándolo a terrenos que muchos no se atrevían a experimentar, pues además de tomar como base estos dos géneros, los mezclan con la psicodelia, dando como resultado una combinación exquisita. Si lo que buscan son rolas que combinen ese sonido clásico con un toque contemporáneo, amarán a Black Pumas. Por cierto, si quieren checar la plática que tuvimos con ellos, pueden leerla ACÁ.

Doja Cat

A lo largo de este 2020, muchas estrellas pop trajeron de vuelta al mainstream los sonidos de los 70 y 80, y quizá el ejemplo perfecto de esto sea Dua Lipa; sin embargo, por otro lado hubo mujeres como Doja Cat que le dieron otro sentido a estas melodías. Aunque este 2020 se dedicó a colaborar con un montón de artistas, gracias a TikTok se convirtió en un verdadero fenómeno de esta plataforma con su rola “Say So”.

Y sí, sabemos que quizá la escucharon hasta el cansancio, pero no podemos negar que la rapera y cantante hizo bastante ruido con esta canción y su segundo material discográfico Hot Pink, el cual está repleto de ese disco-pop pegajoso que pone a bailar a cualquiera e inconscientemente nos hace sacar nuestros mejores pasos. Solo el futuro dirá qué pasará con Doja Cat, pero sin duda este fue su año.

Buscabulla

Así como muchos otros nombres dentro de esta lista, Buscabulla para nada son nuevos, pero este año dieron de qué hablar, sobre todo considerando que son originarios de Puerto Rico, el país conocido a nivel mundial por ser la cuna del género urbano. Pero el dúo conformado por Raquel Berríos y Luis Alfredo del Valle sorprendió a propios y extraños lanzando su álbum, Regresa, donde demuestran que en la isla se hacen otra clase de sonidos.

Aunque no reniegan de sus raíces, pues en sus rolas podemos escuchar un poco de salsa o hasta de bachata, al final los mezclan con sintetizadores chillwave y sonidos psicodélicos. Esta combinación explosiva da como resultado canciones vibrantes, que brillan por tener un montón de vida, y si lo que quieren es escuchar un proyecto que eleve por completo la música latina, no pueden dejar de lado a Buscabulla.

Franc Moody

El funk es uno de los géneros que más hemos escuchado en los últimos años, gracias a que un montón de artistas gustan de tocarlo porque saben que el público lo ama. Pero más allá de eso, hay propuestas que están llevando este sonido a otras latitudes, como Franc Moody lo ha venido demostrando desde hace un buen rato, aunque en su más reciente material discográfico, Dream In Colour, subieron demasiado el nivel.

Esta banda británica toma prestado ese ritmo que a cualquiera hace moverse y bailar, pero pasándolo por un enorme filtro de beats electrónicos y sintetizadores, que al final y por más extraño que parezca, mantiene la esencia del funk pero refrescándolo por completo. No hay nada como ponerse los audífonos y escuchar música que te alegre el día, y eso es justo lo que está haciendo este gran grupo.

Arlo Parks

Refugiarnos en la música, sea cual sea nuestra situación siempre será un ritual sanador. Pero hay artistas especiales que nos hacen pasar de la felicidad a la melancolía en cuestión de rolas, como lo que nos pasa cuando escuchamos a Arlo Parks, quien con su peculiar estilo tan personal e íntimo te lleva a los dos extremos de la moneda, gracias a esa tímida pero poderosa voz que tiene, la cual te hace sentir como si te estuviera cantando al oído.

El próximo año podremos escuchar completito su primer material discográfico, pero a lo largo de este 2020 lanzó sencillos como “Eugene”, “Green Eyes” y “Caroline” que lograron emocionarnos hasta los huesos. Quizá lo más valioso de esta chica es que no teme en presentar su música y así misma como lo que es, una artista transparente que habla de sus miedos e inquietudes en forma de poesía con la que todos podemos identificarnos.

Roddy Ricch

El hip-hop tampoco se quedó atrás este año, pero sin dudas el que se llevó la atención en este género mediáticamente hablando fue Roddy Rich. Este chico de 22 años lanzó en 2019 su primer disco, Please Excuse Me for Being Antisocial, el cual promocionó con sencillos fuertes y colaboraciones con Meek Mill, Da Baby o Ty Dolla $ign, pero en 2020 la rompió y duro con una rola en particular, “The Box”, que sonó por todos lados.

Para que se den una idea, la canción se coló fácilmente entre los nominados a mejor canción del 2021 en los Grammy. Y entendemos por qué se convirtió en un hitazo a nivel mundial, pues más allá de la producción musical que sin problema podemos decir que es impecable, cautivó a miles de jóvenes que como él, encuentran en las rimas una forma de expresión para contar sin miedo lo que sienten y piensan.

Jacob Collier

Ser el protegido de un gigante de la industria como Quincy Jones se dice fácil, pero si alguien que ha producido algunos de los mejores discos de la historia te echó el ojo debe ser por un montón de razones fuertes, y eso fue lo que le pasó a Jacob Collier. Así como muchos otros músicos de esta nueva generación, aprovechó YouTube para demostrar su virtuosismo, componiendo y tocando instrumentos como el piano, contrabajo y batería.

Pero este 2020 nos voló la cabeza con Djesse Vol. 3, un disco donde deja muy claro que es casi un genio musical, combinando fácilmente el electro-pop con el jazz, el funk, rythm and blues, a capella y hasta música clásica; aunque también lo hemos visto colaborando con otros artistas como Mahalia y Ty Dolla $ign. No podemos esperar a que termine la pandemia para ver a este musicazo en vivo y a todo color en nuestro país.