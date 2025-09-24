Lo que necesitas saber:

El ícono del metal ha estado junto a su pareja durante más de tres décadas... aunque en todo este tiempo en pocas ocasiones ha dado detalles.

El legendario Rob Halford volvió a los reflectores… pues durante una entrevista reciente, el cantante de Judas Priest decidió romper el silenció y por fin habló sobre su matrimonio con su pareja de toda la vida, Thomas.

Judas Priest en Arena CDMX
Judas Priest en Arena CDMX / Foto: David Barajas

Rob Halford habla sobre su matrimonio con Thomas

El legendario cantante de Judas Priest, Rob Halford, durante el podcast ‘Queer the Music’, decidió dar más detalles sobre su matrimonio con Thomas, de quien en pocas ocasiones ha dado detalles.

El ícono del metal ha estado junto a su pareja durante más de tres décadas y aunque durante mucho tiempo había deseado casarse, no fue sino hasta el año pasado que decidieron hacerlo. Y es que su pareja nunca fue de la idea de una boda.

“De repente, en uno de nuestros paseos nocturnos, me dice: ‘Creo que deberíamos casarnos’. (Fui) directo a casa y llamé por teléfono para hablar con un pastor”, mencionó.

Judas Priest en Arena CDMX
Judas Priest en Arena CDMX / Foto: David Barajas

Asegura que Estados Unidos sigue siendo increíblemente homofóbico

El cantante que ha abrazado su identidad y sexualidad de manera pública, aprovechó el espacio para asegurar que aunque el mundo ha cambiado en torno a las diversidades, en Estados Unidos aún no.

“Me enoja y me molesta mucho. Pero cuando subo al escenario y actúo con Priest, algunos dicen: Me encanta Judas Priest, pero no soy gay“, expresó.

A pesar de esta situación, Rob Halford habló sobre la aceptación de su público y de los cambios sociales que han logrado para que la gente no se centre en las elecciones sexuales de los demás…

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

¡Se viene! Andrew Watt confirma producción de nuevo álbum de The Rolling Stones
Kendrick Lamar Ciudad de México estadio gnp seguros

Kendrick Lamar en el Estadio GNP Seguros: A quién le importa si no fue sold out… ¡Fue una locura!
Fiesta de lanzamiento de The life of a Showgirl será en cines: ¿Cuándo se estrena en México?

Precios, horarios y funciones: The life of a Showgirl de Taylor Swift en los cines de México
platica exclusiva big thief cdmx

¡Sopitas.com te lleva a una plática exclusiva con Big Thief en la CDMX!

Con más de 3 años de experiencia en diversos medios de comunicación, me he puesto la tarea de transmitir las noticias al público de la mejor forma posible :)

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook