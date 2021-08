¡Robert Plant regresará este 2021 con un nuevo álbum de estudio!

Sin duda, el 2021 parece ser el año de los regresos en la industria musical, y por supuesto que no solo nos referimos a los conciertos, festivales y eventos en vivo. En realidad hablamos de que muchos artistas y bandas, para sorpresa de todos, decidieron volver justo en estos tiempos tan raros que vivimos luego de varios años en silencio. Y a todos ellos se suma una leyenda del rock, el mismísimo Robert Plant, quien nos presentará un nuevo disco.

Como recordarán, desde la separación de Led Zeppelin en 1980, el frontman de la mítica banda se enfocó en su carrera como solista, entregándonos álbumes bastantes interesantes –el más reciente de ellos fue Carry Fire de 2017–. Sin embargo, bajita la mano también ha trabajado en materiales discográficos colaborativos que sorprendieron a muchos, como un par que armó con Jimmy Page y sobre todo con una cantante de country.

Robert Plant regresa para presentar un disco con Alison Krauss

Se trata de Alison Krauss, con quien Robert Plant colaboró en 2007 para el álbum de estudio, Raising Sand. Desde entonces y después de terminar la mini gira para presentarlo, cada uno continuó con sus propios proyectos, pero ahora y tras casi 14 años desde la primera vez que trabajaron juntos, el legendario vocalista volverá a presentar un nuevo disco con esta artista estadounidense, el cual llevará por nombre Raise The Proof.

De acuerdo con NME, este material discográfico de Plant y Krauss fue producido por T Bone Burnett y cuenta con la colaboración de un montón de músicos talentosos. Para que se den una idea, aparece el baterista Jay Bellerose, los guitarristas Marc Ribot, David Hidalgo, Bill Frisell y Buddy Miller, los bajistas Dennis Crouch y Viktor Krauss, y el guitarrista de steel guitar, Russ Pahl. Ahora sí que armaron un combo bastante poderoso.

También estrenaron la primera de este álbum

Raise The Proof contiene incluye 12 nuevas grabaciones de canciones de otro artistas como Merle Haggard, Allen Toussaint, The Everly Brothers, Anne Briggs, Geeshie Wiley, Bert Jansch y muchos más. El disco también incluye “High and Lonesome”, una canción original escrita por Robert Plant y el mismo Burnett. Y por si esto no fuera suficiente, para hacer el anuncio de este álbum, el rockero y Alison Krauss estrenaron su versión de la rola “Can’t Let Go”.

Este es un tema que fue escrito originalmente por Randy Weeks, y que más tarde la cantante Lucinda Williams grabó para su álbum de 1998, Car Wheels On A Gravel Road, solo que ahora, Plant y Alison le metieron su propio sello. Sobre este álbum, Robert mencionó que “Escuchas algo y dices: ‘Hombre, escucha esa canción, ¡tenemos que cantar esa canción! (El disco) Son unas vacaciones, en realidad: el lugar perfecto al que menos esperabas ir”.

Raise The Proof, el nuevo disco de Robert Plant junto a Alison Krauss, se estrenará en plataformas digitales y en formato físico el próximo 19 de noviembre, además están planeando una gira para 2022. Pero mientras esperamos a que llegue el día para escucharlo completo, chequen a continuación el primer sencillo del álbum, “Can’t Let Go”: