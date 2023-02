La agenda de lanzamiento musicales para los próximos meses del 2023 se mira interesante, y más ahora que Rodrigo y Gabriela están de vuelta. Este miércoles 15 de febrero, el dúo mexicano hizo su regreso triunfal a la escena musical con un nuevo tema llamado “Descending To Nowhere”, que llega como el primer adelanto de lo que será su próximo material discográfico.

Se trata de una tema donde bastante movido, donde el par de virtuosos de la guitarra acústica nos entregan un track con mucha atmósfera y un ritmo sencillo, pero contagioso. Y desde luego, eso no es todo lo que nos traen…

Rodrigo y Gabriela. Foto: Getty

Junto con este nuevo sencillo, también nos traen un video oficial dirigido por el buen Olallo Rubio que combina imágenes de acción en vivo con algunas secuencias animadas que traen una onda psicodélica que retrata bastante bien el nombre de la canción.

“El video se basa en un capítulo/segmento específico de una historia escrita por Rodrigo y Gabriela en la que un personaje realiza un viaje espiritual hacia el ‘no dualismo’ [recuerden este concepto]… Así que este video es sólo una pequeña parte de una historia más amplia…”, dijo en un comunicado el cineasta mexicano.

Aquí abajito les dejamos el clip de Rodrigo y Gabriela.

Rodrigo y Gabriela lanzarán su nuevo disco en abril

Ahora sí, fans de Rodrigo y Gabriela, atentos con el dato… El nuevo disco del proyecto se llama In Between Thoughts… A New World, y con el rompen cuatro años de ausencia desde que lanzaron el aclamado Mettavolution del 2019.

Este material discográfico venidero no tardará casi nada en lanzarse pues verá la luz el 21 de abril próximo. Como les comentábamos arriba, este lanzamiento parte del concepto Advaita, conocido también como ‘no dualismo’. ¿Y qué es esto? Tal cual lo explican en su comunicado, es “la noción de que hay una realidad única, infinita e indivisible, cuya naturaleza es la conciencia pura, de la que todos los objetos y seres derivan su existencia aparentemente independiente” (según la idea del autor Rupert Spira).

El concepto llegó a ellos hacia finales del 2020, justo cuando Rodrigo se recuperaba del COVID. En ese momento, el artista encontró en internet un video que explicaba el ‘no dualismo’ y con la idea en mente, que también agradó a su colega Gabriela, empezaron a componer las canciones que vendrán en este material. Aquí la portada del disco:

Portada del disco. Foto: ATO Records.

Pues ahí lo tienen; el regreso de Rodrigo y Gabriela está más que cantado, y ahí les dejamos todo el dato para que se preparen rumbo a este nuevo disco. Échenle ojo al tracklist a continuación:

1. True Nature

2. The Eye That Catches The Dream

3. Egoland

4. Descending To Nowhere

5. Seeking Unreality

6. The Ride Of The Mind

7. Broken Rage

8. Finding Myself Leads Me To You

9. In Between Thoughts, A New World