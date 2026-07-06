Aunque los Rolling Stones no son una banda que se pronuncie abiertamente sobre temas políticos, tienen temas que sí lo hacen. En su nuevo disco, lo dejan ver.

Lo que necesitas saber: Aunque los Rolling Stones no son una banda que se pronuncie abiertamente sobre temas políticos, tienen temas que sí lo hacen. En su nuevo disco, lo dejan ver.

El guitarrista de los Rolling Stones no tiene intenciones de hacer gira, pero no por eso no deja de opinar… no de música, pero sí de cosas más importantes. Una de ellas, la política. Así es como habla de los Estados Unidos.

Keith Richards / Foto: facebook.com/KeithRichards

Con ganas de que le revoquen su visa, Keith Richards se pronunció en contra no sólo del gobierno de Donald Trump, sino en contra de sus gobernados. De acuerdo con el legendario Rolling Stone, los Estados Unidos son “una profunda decepción en estos momentos”.

De acuerdo con NME, los comentario de Richards no son de alguien que ve las cosas desde afuera… no. Keith Richards lleva residiendo en Estados Unidos por varios años. Desde 1985 vive en Connecticut.

Keith Richards / Foto:facebook.com/therollingstones

Aparte, las declaraciones del guitarrista de los Rolling Stones son de alguien que está por estrenar disco…. Y que los fans creen que una de las canciones que se incluyen en su próximo material, Foreing Tongues, está dedicada al presidente estadounidense, Donald Trump.

La canción en cuestión lleva por título “Ringing Hollow” y, según los fans de los Rolling, es una cancion anti-Trump. Al respecto, Keith Richards comentó al Sunday Times que el tema más bien es sobre tener “un romance nostálgico con Estados Unidos… y que éste resulta un tanto decepcionante”.

Rolling Stones / Foto:facebook.com/therollingstones

“Lo único que se oye son quejas sobre el precio de la gasolina. Ahí es donde la gente se ve afectada”, señaló Richards respecto a lo que ve que la gente de Estados Unidos tiene en contra del gobierno de Trump… dejando de lado otros asuntos, quizás más importantes. Cada quien…

Mick Jagger también habla al respecto…

Sobre dicha canción, también ha comentado Mick Jagger. Para el vocalista de los Rolling, “Ringing Hollow” no trata sólo de la experiencia anti-Trump… sino de Estados Unidos en general.

Foreing Tongues se estrenará el próximo 10 de julio… y ahí todo el mundo podrá escuchar la canción en cuestión (y muchas otras). A ver qué tan de acuerdo están con los Rolling Stones (quizás un tanto).

“Para algunos, el sueño americano sigue intacto, y estoy seguro de que podemos encontrar historias maravillosas de inmigrantes de los últimos 12 meses, pero también leemos sobre el declive del imperio estadounidense”, señaló Jagger.