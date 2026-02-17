Lo que necesitas saber: Rüfüs du Sol tendrá dos invitados para su show en México: Peces Raros y Maribou State.

Una de las bandas que cada vez tienen más fans en México es Rüfüs du Sol… y ellos se encargarán de llenar el Estadio GNP Seguros, ahora que la banda de Australia vuelva a nuestro país.

James Hunt de RUFUS DU SOL / Foto: César Vicuña

Rüfüs Du Sol vendrán en plena efervescencia del Mundial

OCESA confirmó el regreso de Rüfüs du Sol por medio de un mensajito en sus redes sociales. El trio confirmado por Tyrone Lindqvist, Jon George y James HuntTyrone Lindqvist, Jon George y James Hunt se presentarán en el Estadio GNP Seguros el próximo 4 de julio.

Rüfüs du Sol en México / Imagen: @ocesa_total

Aunque ya sólo para la recta final de la justa mundialista (la cual termina el 19 de julio), pero Rüfüs du Sol llegará a México, uniéndose a la ya holgada lista de eventos preparados para ir acompañando la justa mundialista (que, recordemos, ya en su fase final se realizará en estadios de Estados Unidos).

RUFUS DU SOL en el Palacio de los Deportes de la CDMX / Foto: César Vicuña

¿Cómo conseguir los boletos para Rüfüs du Sol?

Los originarios de Australia –que ya son viejos conocidos del público de nuestro país– se presentarán en el Estadio GNP Seguros con dos actos teloneros: Peces Raros y Maribou State.

Los boletos para ver a Rüfüs du Sol se podrán conseguir en dos etapas ya sabidas por los que asisten a conciertos: preventa y venta general. La primera, se realizará el 25 de febrero; la segunda, iniciará 24 horas después, el día 26.