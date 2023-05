Para aprovechar el fin de semana largo y después de su presentación como parte del line up del Festival Vaivén, el domingo 30 de abril nos lanzamos a ver el set que RÜFÜS DU SOL tocó en el Palacio de los Deportes en su regreso a la Ciudad de México.

La fiesta inmensa que se armó traía a Mystery Affair como primer show junto con HVOB, Flight Facilities y el acto principal en su fecha solista en la capital del país, un lugar al que siempre vuelven y cuyo público siempre agradece.

RUFUS DU SOL en la CDMX / Foto: César Vicuña

RÜFÜS DU SOL se escucha mejor en vivo

La banda australiana tiene cuatro discos que abarcan 10 años, y la verdad es que no nos imaginamos lo difícil que ha de ser elegir las rolas que formarán parte de un set. Pero esta vez nos la pusieron fácil, porque en vivo incluyeron sonidos de muchísimas canciones aunque toquen poco más de 20 en sus conciertos en solitario.

RÜFÜS DU SOL tiene trancazo tras trancazo, y en un set en el que hasta hilaban sus canciones, nos tomaron por sorpresa cuando estaban terminando “You Were Right” y la combinaron con “Sundream”. Esto se repitió y nos encantó, pues nos mantuvo atentos a qué seguía entre cada beat.

James Hunt de RUFUS DU SOL / Foto: César Vicuña

Es algo raro para una banda de electrónica, pero el cuarteto se rifa en vivo con todos los elementos de sus rolas. La batería de James Hunt aporta muchísimo en el show con remates que no están en las versiones de estudio (es en serio, hasta se avienta solos de percusiones).

Tyrone Lindqvist, con todo y guitarra, también aprovechó para crear sus propios arreglos en “Sundream”. Además de lo bien que sonó su voz en el Palacio, agregar detalles que no se quedaron en la versión del álbum nos hizo escuchar lo que traen en la cabeza los músicos de Sidney.

Como ejemplo, “Solace” incluyó un puente extendido e intenso que no está en la versión de estudio. Y sin exagerar, no sería una locura que hasta nos guste más la versión que escuchamos ayer. En “See You Again”, se aventaron una versión extendida que fue increíble porque es una de nuestras favoritas, por lo que nos encantó que se tomaran más tiempo para esta canción.

RUFUS DU SOL en el Palacio de los Deportes de la CDMX / Foto: César Vicuña

Producción digna de una gran banda

Los visuales están coordinados con los sintetizadores principales. Y las luces que cubrían a la banda y al público, reaccionaron con los leads de “Like An Animal” e “Innerbloom” (uno de los momentos más destacados del concierto de RÜFÜS DU SOL). Con figuras geométricas en colores neón, la banda nos tuvo atrapados en sus pantallas por poco más de dos horas.

Debido a que conocen a la perfección sus rolas y los efectos que tienen, la banda pasó de la calma a la intensidad en varias rolas aprovechando los láseres y los centros alrededor de cada integrante.

RUFUS DU SOL en el Palacio de los Deportes de la CDMX / Foto: César Vicuña

Dentro de un centro de láseres que rotaban adaptado para cada uno, los australianos tocaron más de 20 piezas de toda su discografía como “On My Knees”, “Like An Animal”, “Make It Right”, “Sundream”, “Make It Happen” y por supuesto, “Innerbloom” y “Treat You Better”.

“Surrender” fue el primer momento de explosión absoluta de los australianos en el Palacio de la CDMX, y es que los láseres junto con cañones de papeles trepan a otro nivel la rola. De los mejores visuales fueron los de “New Sky”, ya que asemejaban un viaje estelar y deslumbraban con la progresión del sintetizador distintiva de la rola.

RUFUS DU SOL / Foto: César Vicuña

El extraño efecto de bailar sobre la nostalgia con RÜFÜS DU SOL

Con un manejo excepcional del escenario, la banda transmite su particular mensaje de celebrar los tiempos que fueron felices junto a alguien, o bien, cuestionarse sobre su futuro amoroso, incluso pedir perdón.

Los beats nos invitaban a bailar sobre canciones con letras agridulces, y no podíamos quedarnos quietos, ya que RÜFÜS DU SOL tiene todo pensado para ponernos a cantar y bailar al mismo tiempo aunque sea por motivos diferentes, lo cual lo hace más dinámico y emocional como parte de la experiencia.

Tyrone de RUFUS DU SOL en la CDMX / Foto: César Vicuña

Tyrone es un gran frontman. Se bajó a saludar a sus fans mientras cantaba, y hasta actuaba partes de canciones como lo hizo en “On My Knees”, tirándose al piso. Su escaso español le alcanzó para desvivirse en halagos a la CDMX y felicitó a todos los que vivieran en una ciudad con tanta cultura, comida y buena gente.

Canciones como “Always” e “Innerbloom”, a pesar de ser himnos nostálgicos, nos transportaron con sus visuales. Nos hizo bastante felices que no escatimaran en los láseres y las luces de apoyo para transmitirnos más intensidad en rolas no tan aceleradas.

Tan sólo podemos pedir que para el regreso de RÜFÜS DU SOL (porque deben regresar) los inviten a un lugar más grande, porque este concierto seguramente cabe en un estadio. Y la banda tiene los méritos probados para jalar más y más gente, eso sí, de todas las edades.

RUFUS DU SOL en el Palacio de los Deportes / Foto: César Vicuña