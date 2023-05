Una edición más del Vaivén se fue… De nuevo, le caímos a los Jardines de México en Tequesquitengo, Morelos a una jornada musical que es verdad, tuvo unos detalles bastante cuestionables para ser sinceros, pero que también tuvo a varios artistas dispuestos a dar buen show. Repasemos las mejores presentaciones del Vaivén 2023.

Flight Facilities en el Vaivén 2023. Foto: Andrés Salgado.

Lo que rifó y no del Vaivén 2023

Esta edición prometía ser una fiesta musical, y cómo no si tuvimos en el line-up a artistazos como Rüfüs Du Sol, Tove Lo, Poolside, Channel Tres que estuvieron entre las mejores presentaciones del Vaivén 2023… Y bueno, ir a pasar el fin de semana a Teques a un festival, también es una buena idea para los días de descanso.

Los actos del cartel que se presentaron, sin duda lo dieron todo a pesar de los contratiempos… ¿A qué nos referimos? Pues a que varios artistas la sufrieron tanto como el público para poder llegar al festival.

Este fin de semana largo, por aquello del asueto del 1 de mayo, provocó que las carreteras estuvieran saturadas ya que mucha gente sale de paseo por estos días. Así que el traslado se hizo más largo de lo debido (hasta 6 horas de camino). Y por lo mismo, la entrada al evento se saturó bastante en determinado momento.

Algunas bandas de plano se fueron con un mal sabor de boca, como le pasó a Kerala Dust. Aunque llegaron a tiempo, la banda británica debió cancelar su presentación por temas técnicos en su escenario. El grupo subió un post en sus redes sociales donde se disculparon por este asunto.

Ben Böhmer igual movió su show en el escenario Cosmic Wave que era a la 1:00 AM por un retraso en su vuelo. El DJ finalmente se presentó hasta las 3:40 AM en el Bacardí Stage, donde el público se la rifó y a pesar de la hora, se ve que alcanzaron a llenar el lugar.

Imagen ilustrativa. Foto: Festival Vaivén vía redes sociales.

Estas fueron las mejores presentaciones del Vaivén 2023

Por supuesto, no todo fue complicado. Como les decíamos, los demás actos lograron sacar adelante sus shows y se rifaron a pesar de todo lo anterior. Aquí recapitulamos algunas de las mejores presentaciones del Vaivén 2023.

Porter animó la tarde en el festival

Cada vez que vemos a Porter en vivo, confirmamos por qué son una de las bandas más queridas de México desde hace años. “Esto es una fiesta, chingao”, dijo el vocalista David Velasco hacia el final del set de la banda mexicana, que siempre conecta en grande con su gente.

En el Vaivén 2023, cuando tocaban en el Bacardí Stage, se escuchaba el “olé, ole” para el grupo, y el propio David le devolvía el mismo gesto al público cuando tocaron “Mamita santa”, seguida de otros temas como “Quetzal” y “Huitzil”.

Flight Facilities dio una de las mejores presentaciones del Vaivén 2023 por mucho

La tarde-noche cayó y en el escenario principal ya se acercaba la que sería una de las mejores presentaciones del Vaivén 2023 con Flight Facilities. El combo australiano regresó a México acompañados por los cantantes Brooke Addamo (de Owl Eyes) y Ric Rufio.

Y fue prácticamente una fortuna que los pudiéramos ver en la hora prevista a las 7:00 PM. Luego de tocar “Foreign Language”, los DJs revelaron que habían llegado al festival apenas 20 minutos antes de su show pues andaban atorados en el tráfico de la autopista.

El set tuvo otras rolas como “Move”, un cover de “Lady (Hear Me Tonight)” de Modjo (momentazo épico) y “Crave You” que trajeron el baile justo en el momento indicado, ya con la nochecita encima y el calor más relax. Mención especial a Brooke Addamo y Ric Rufio, que en vivo le dan al show una dimensión diferente, y que les gusta armar la fiesta con el público.

La noche cayó en el @festivalvaiven y los Flight Facilities (@flightfac) tiraron beats geniales. Así sonó “Crave You”. ?#Vaiven2023 pic.twitter.com/PodPoV6qAc — SopitasFM (@sopitasfm) April 30, 2023

Flight Facilities en el Vaivén 2023. Foto: Andrés Salgado.

Jesse Baez le puso flow R&B y urbano a la noche

Otro que la sufrió con el tema del tráfico en la autopista fue Jesse Baez, quien debido a ello salió un poquito más tarde de lo previsto a su show en el Vaivén 2023. Eso sí, aunque llegó prácticamente corriendo, lo tomó muy buen humor, bromeó con el asunto y conectó de inmediato con la gente, que entendió la situación. “Un aplauso para mí”, dijo cotorreando.

La relación entre México y el cantante guatemalteco es bastante especial. En nuestro país, aunque no es predominante, hay un público que gusta mucho del R&B y Jesse es uno de los exponentes más reconocidos del momento en Latinoamérica (en la escena hay talento, pero poca difusión debemos decirlo).

“Mamá Lola”, “Decile” (remix en español de “Tell Your Friends” de The Weeknd), “Egoísmo” y “No eres tú” (lanzada en la versión de estudio con C. Tangana)” fueron parte de un repertorio coreado en grande. Baez se rifó no solo con la música, sino también con la cercanía que tiene cuando habla con sus fans.

Jesse Baez en el Vaivén 2023. pic.twitter.com/SpB2LvUDf9 — andrews (@Andrew_S_Vil) May 1, 2023

Poolside reafirmó su cariño por México en el Vaivén 2023

Uno de los mejores shows del Vaivén 2023 nivel: Poolside. Ya sabemos la calidad en vivo que maneja la banda estadounidense con su estilo nu-disco, y de nuevo no nos defraudaron cuando tomaron el escenario principal.

Tras “Kiss You Forever”, el grupo explicó que también ellos atravesaron el mal rollo de tráfico. Pero con todo y eso, transmitieron la mejor vibra en un set donde sonaron increíbles rolas como “Do You Believe”, “Feel Alright”, “Can’t Stop Loving You” y por supuesto, ese hermoso cover de “Harvest Moon” de Neil Young que pone en mood romántico a cualquiera.

“Amamos mucho a México. Aquí hemos hecho nuestros mejores shows”, dijo Poolside a mitad de su set, reafirmando el cariño mutuo que hay entre la banda y el público mexa. Rifadísimos.

Poolside en el Vaivén 2023. Foto: Andrés Salgado.

Channel Tres se está ganando a México cada vez más

Si hay un artista que ha descubierto cómo lo quiere el público mexicano, ese mero es Channel Tres. El productor ya ha venido a dos que tres festivales mexicanos y el recibimiento es cada vez mayor… Es justo decir que el Bacardí Stage del Vaivén 2023, se vio a reventar por primera vez cuando el artista de Compton tomó esa tarima.

Su show es genial porque a pesar de lo minimalista que puede ser, transmite una energía intensa. A Channel solo lo acompañaban dos bailarines sobre el escenario, y él mismo por momentos se une a las contagiosas coreografías de baile mientras canta.

“Controller” sonó desde el inició y la gente bailó enseguida. “Me siento como en casa”, dijo el artista quien muestra que también es un bailarín con bastante flow cuando los otros dos no lo acompañan. “Buenos días. Poquito español. Te amo”, dijo Tres con un dominio leve de nuestro idioma.

“Just Can’t Get Enough”, “Sexy Black Timberlake”, “Topdown”, “Impact” y “6am” completaron un set que se bailó y que fue absolutamente de lo mejor del Vaivén 2023. Y que de pasó, confirmó que el estilo house/hip-hop de Channel Tres lo convierte en un artista muy querido en México.

Directo desde Compton, Channel Tres trae al @festivalvaiven su vibra techno/hip-hop para bailar sin parar. ?#vaiven2023 pic.twitter.com/dfdbSr3JXv — SopitasFM (@sopitasfm) April 30, 2023

Tove Lo fue una de las mejores presentaciones del festival por mucho (y demostró que merece más reconocimiento)

Carisma, energía, amor, exuberancia y honestidad… Hay mil adjetivos para calificar el show de Tove Lo, quien concretó una de las mejores presentaciones del Vaivén 2023 y quien nos demostró que merece más reconocimiento como una de las grandes artistas de pop de los últimos años.

Es una showoman absoluta, sonriendo y tirando pura buena vibra a la gente que la fue a ver en el escenario principal. La sueca eligió “Cool Girl” como el momento indicado para decirle a sus fans que “se ven hermosos esta noche“.

Con un spanglish bien bajado, dijo que “esta noche será una fiesta de baile emotiva, vamos a bailar y luego vamos a llorar, y luego vamos a bailar y a llorar al mismo tiempo”. Acto seguido, vinieron “Are U Gonna Tell Her” y “2 Die 4”.

Tove Lo en el Vaivén 2023. Foto: Andrés Salgado.

Tove Lo es una artista que sin miedo del qué dirán, habla en sus canciones sobre la sexualidad de manera directa. Es libre y es aguerrida con ello; las opiniones conservadoras le vienen y le van. Canciones como “disco tits” y “Talking Body” son la prueba de ella y lo honesta que es respecto a ello.

Al mismo tiempo, la sueca le da espacio importante al body positivity con “Grapefruit” y a los dolores del amor con “Suburbia”. Lo increíble que la corean es para destacar… Y ella, con su sonrisa, nos dice cómo está disfrutando su paso por el Vaivén 2023.

Digna de un headliner, tocó su canción “Attention Whore” y tuvo un invitadazo: Channel Tres apareció junto con ella para este tema. El final se acercaba y claro que “Habits (Stay High)” no podía faltar. “Esta canción salió hace 10 años y me cambió la vida. Quiero cantarla para siempre”, dijo.

Tove Lo dio una de las mejores presentación del Vaivén 2023 y de pasó, nos mostró que es una de las artistas de pop más rifadas de los últimos años y como tal, merece mucho más reconocimiento del que tiene ahora.

Tove Lo (@ToveLo) llegó a @festivalvaiven como una de las más esperadas de la noche y se rifó un show como la estrella de pop que es… Cuando sonó “Habits”, la emoción se desbordó. ??#Vaiven2023 pic.twitter.com/TSuQ5SX8nT — SopitasFM (@sopitasfm) April 30, 2023

Rüfüs Du Sol mostró por qué fueron los headliners absolutos del Vaivén 2023

Se acercaba la 1:00 AM y el escenario principal se atascó –en el buen sentido de la palabra– para el show de Rüfüs Du Sol. Literalmente, el público que se junto para ver a la banda australiana era tanto que algunas personas ya solo alcanzaron a verlos desde los puestos de chelas.

Desde lejos, “Eyes” sonó en el inicio del setlist y ya se veían venir una noche inolvidable (musicalmente hablando). Los visuales, una locura. “You Were Right”, una verdadera bomba por la que uno entiende por qué Rüfüs Du Sol son los reyes del alternative dance.

“Chicos, realmente se ven muy bien esta noche”, decía la banda para luego soltar un “Viva México, cabrones” con el mejor español posible. “On My Knees”, “Like an Animal” e “Innerbloom” fueron otras de las rolas que llegaron al repertorio y que nos dieron una idea de Rüfüs Du Sol como otro proyecto musical que seguramente vendrá más seguido a México.

El escenario principal del @festivalvaiven se cierra y en grande con el poderoso set de Rüfüs Du Sol. ??#Vaivén2023 pic.twitter.com/1ANYAGzJnv — SopitasFM (@sopitasfm) April 30, 2023