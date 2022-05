Que si a Johnny Rotten no le late, que si podría no ser una adaptación muy fiel de las vivencias de los Sex Pistols… en fin, hay un montón de reacciones sobre lo que significa el estreno de la serie Pistol de Danny Boyle, pero una cosa es segura: luce bastante interesante ya desde los primeros avances.

Hace unas semanas se nos mostró un teaser bastante breve del show, con una probadita de cómo lucirían los protagonistas y uno que otro detallito llamativo… pero nada más que eso. Sin embargo, ahora tenemos el tráiler oficial con algo más de extensión y un intenso despliegue de punk y caos.

Foto: FX.

Este es el tráiler oficial de la serie sobre los Sex Pistols

La historia de los Sex Pistols es una que se conoce de mil maneras a través de documentales como Seven Ages of Rock, películas como Sid & Nancy o libros como Lonely Boy del guitarrista Steve Jones. Y precisamente, este último ha servido como la fuente principal sobre la que se basa la nueva serie Pistol, del aclamado director Danny Boyle (Trainspotting, Slumdog Millionaire).

Esta será una miniserie de seis capítulos que nos mostrará una mirada quizá nunca antes detallada de la sensación que el grupo pionero del punk provocó de 1975 a 1978. Y aunque es muy pronto para decir que tan buena es, lo cierto es que al menos nos mostrará las facetas más emblemáticas de la banda, como la entrada de Sid Vicious al combo entre otras cosas.

Foto: FX.

“Inglaterra es terriblemente aburrida… nada cambia”. El nuevo tráiler de la serie abre con esa frase y algunas imágenes de la Reina Isabel, mostrándonos el status quo de una sociedad británica apacible… pero de pronto, se nos muestra la otra cara de la moneda, con varios jóvenes que se definen a sí mismos como “invisibles, enojados y aburridos” que abundan en algunos de los barrios más marginados y caóticos del Reino Unido.

Entonces, aparece Malcolm McLaren (interpretado por Thomas Brodie-Sangster de The Queen’s Gambit) diciéndole a unos chicos que “con la guía adecuada, podrían cambiar al mundo”. Y como seguro ya imaginan, esos jóvenes rebeldes son los meros meros Sex Pistols.

Al ritmo de “Anarchy In The UK”, vemos cómo poco a poco la banda va popularizando el punk en Inglaterra y a Johnny Rotten (con una caracterización bastante cool por parte de Anson Boon) decir cosas como “vengan a vernos tocar, somos terribles”. Y por si fuera poco, la esencial total del punk-rock se siente en la frase que cierra el tráiler: “En realidad no nos gusta la música; somos el caos”. Acá va el avance:

¿Cuándo se estrena?

Bueno, el tema está así: Pistol se estrenará por ahora en Estados Unidos el 31 de mayo en el streaming de Hulu, servicio que dicho sea de paso no está disponible acá en Latinoamérica.

Peeero, no podemos descartar que se negocie para que la serie llegue a alguna plataforma que sí esté disponible por acá. Por ejemplo, en su momento The Handmaid’s Tale (otra original de Hulu) llegó a estos lares a través de Paramount+. Y en el caso de otros shows como Dopesick u Only Murders in the Building (que son de Hulu también), estos llegan a esta región a través de Star+.

Así que no desesperen porque si no nos fallan los cálculos, muy pronto se anunciará a través de qué servicio de transmisión llegará la nueva serie sobre los Sex Pistols.

Maisie Williams como la icónica Pamela Rooke. Foto: FX.