¡Checa las primeras imágenes de las serie sobre los Sex Pistols dirigida por Danny Boyle!

De un tiempo para acá, la industria del entretenimiento encontró un interesante mercado al llevar la vida de las estrellas de la música al cine. Así es como ya tenemos una biopic sobre Freddie Mercury (Bohemia Rhapsody), una más sobre Elton John (Rocketman), una bastante criticada sobre David Bowie (Stardust) y ya hasta se anunció una sobre Jeff Buckley. Pues bien, la lista sigue solo que ahora con una serie y los Sex Pistols son el tema central.

Durante los primeros días de enero y para recibir con todo el 2021, algunos medios daban a conocer que Danny Boyle se encargaría de dirigir una serie sobre la mítica banda inglesa de punk-rock. Ahora, por si hacía falta disipar las dudas, recién se compartió el primer vistazo oficial de cómo lucirá el reparto.

La nueva serie sobre los Sex Pistols

Los Sex Pistols tuvieron una corta carrera que les bastó para convertirse en íconos del naciente punk que en los 70 vio su auge en Londres. Con la energía a tope y la rabia transpirando a través de su música, el grupo se separó luego de una gira por Estados Unidos en 1978, con tan solo un disco en su haber (Nevermind The Bollocks).

Toda la mística que rodeaba -y sigue englobando- a la banda ahora se verá en una miniserie simplemente llamada Pistols, la cual tendrá solo seis episodios. El argumento principal del programa se basará en las memorias que el guitarrista Steve Jones reunió en el libro Lonely Boy: Tales From A Sex Pistol.

Bajo esa premisa, veremos la visión del acercamiento del músico a la icónica boutique SEX, la propiedad de Malcolm McLaren (eventual manager del grupo) y Vivienne Westwood donde básicamente se conformó la agrupación y donde se unían los crecientes círculos punk de la capital inglesa. POR ACÁ te contamos un poco más y más abajo te mostramos las primeras imágenes de la nueva serie.

¡Así lucirán los protagonistas en la serie!

El reparto ya está bien definido rumbo al estreno -aún no definido- de esta serie sobre los Sex Pistols. El actor Thomas Brodie-Sangster (a quien seguro has visto en The Queen’s Gambit) será el encargado de interpretar a McLaren mientras que Talulah Riley la hará de Vivienne Westwood. Otras estrellas del rock aparecerán en el show y una de ellas será Chrissie Hynde, vocal de The Pretenders, actuada por Sydney Chandler.

En lo que respecta a los miembros de la banda, el actor Toby Wallace se enfundará en la piel del guitarrista Jones al tiempo que Anson Boon será Johnny Rotten. Para completar a la banda, tendremos a Louis Partridge en la interpretación del complicado Sid Vicious y a Jacob Slater como el baterista Paul Cook. Ahora sí, acá la primera imagen del elenco caracterizado como los miembros del grupo.

Aunque se trata de una miniserie, este contenido intentará abarcar rápidamente toda la vida de la banda. Por ello, también veremos al personaje de Glen Matlock (bajista original) en la actuación de Fabien Fankel. Y para ponerle más rebeldía y tensión la actriz Emma Appleton se vestirá de Nancy Spungen, la novia de Vicious.

Como mencionamos, la serie aún no tiene una fecha de salida estimada, pero ya está en las grabaciones. A continuación te mostramos una imagen más de los personajes principales para que te des un quemón. ¡Ya queremos verla!