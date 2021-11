Silk Sonic: El nuevo e imprevisto superduo del funk pop de Bruno Mars y Anderson .Paak

En un anuncio sumamente inesperado de dos músicos con carreras exitosas, pero diametralmente distintas, Bruno Mars y Anderson .Paak compartieron la creación de una nueva banda bajo la bendición de un ícono del funk: Bootsy Collins, bajista de James Brown y Parliament-Funkadelic en los setentas. Hace ocho meses, lanzaron el sencillo principal del disco, canción que no ha parado de sonar por todos lados desde ese día:

Tras este pegajoso single retrasaron el lanzamiento del disco debut de Silk Sonic, y finalmente hoy podemos escuchar las nueve canciones que atraviesan el funk y el rhythm & blues con naturalidad y muchísimo groove.

Dos artistas esperando conocerse

Desde sus inicios en la década del 2010, Bruno Mars acaparó el ojo público con su voz, y éxito tras éxito, se ubicó como un favorito del pop comercial. La cumbre de su carrera hasta ahora, fue la gira mundial para promocionar 24K (2016) disco con el que había arrasado con 7 Grammys. Para la gira lo llevó por todo el mundo hasta finales de 2018, y lo colocó como un acto de pop para estadios en los que mostraba su impresionante capacidad vocal, mientras bailaba complejas coreografías.

Del otro lado del espectro, el inagotable rapero y baterista (en vivo, ejecutando al mismo tiempo) Anderson .Paak se ha consolidado como un héroe underground del funk, rhythm & blues, rap, y todos los indefinibles géneros en los que ha concebido cinco discos de estudio que preceden a Silk Sonic, una nueva colaboración para el californiano, que ha trabajado anteriormente con Kendrick Lamar, Dr. Dre, Free Nationals y Justin Timberlake, entre decenas de artistas.

.Paak abrió algunos conciertos para Mars en 2017, y ahí comenzó lo que hoy llega a nuestros oídos, como una unión inmejorable entre dos admiradores de los inicios del rhytm & blues y el funk. Nada más veamos la estética de sus pocas presentaciones del sencillo principal como ejemplo, antes de analizar el resto del disco:

Un disco verdaderamente retro

An Evening With Silk Sonic (AEWSS) logra en tan solo ocho rolas (la primera es solo una introducción) mandarnos al pasado, al Motown de los sesentas y setentas cuando las Supremes, Stevie Wonder, Al Green y Curtis Harding eran actos que dominaban la escena. Además, tocan funk más puro como Parliament o Funkadelic, con líneas de bajo robustas, guitarras con efecto wah y hasta metales brillando en el fondo.

Aún con todas las influencias presentes, la identidad vocal del rap preciso de Anderson brilla en rolas como “Fly As Me”, en la que Mars brilla con sus adornos vocales como apoyo:

La estética visual y la invitación a Bootsy Collins y a Thundercat (“After Last Night”), agregan sensaciones de un disco que pudo haberse vendido muy bien hace décadas, y lo que justifica que Silk Sonic se origine como un nuevo proyecto, a manera de homenaje a todos esos grandes actos:

Todo lo anterior nos hace pensar que estamos frente a un nuevo clásico que se inserta en el movimiento Motown de neo soul, funk y R&B, pero con una producción de vanguardia, lo que garantiza que le gustará a generaciones sumamente distintas pero con amor a éstos géneros.

Temas conocidos, pero presentados en una producción impecables

Las letras van de amor empalagoso pero también desamor; vestirse y salir a pasarla bien; e incluso, salir a apostar en Las Vegas. Sin importar cuál sea el tema central, luce cada tema, y aunque sean pocos, el criterio para incluirlos en la entrega final, es inmejorable.

La producción está a cargo del superduo, junto con D’Mile (Rihanna, Mary J. Blige) y no tiene desperdicio. Cada instrumento brilla en ejecución, con una banda de apoyo, siempre con las voces al frente, liderando cada tema. Una muestra de lo anterior es “777”, que habla sobre salir a apostar para invocar a la suerte:

Un par de voces contrastantes y compatibles

La voz de Mars alcanza rangos impresionantes, especialmente en notas agudas que logra sostener por lapsos considerables; mientras tanto, .Paak, con su voz identificablemente rasposa, es un maestro de los tiempos (al ser un baterista prolífico) y logra colocar y partir sus versos para continuarte sorprendiendo, sin importar cuántas veces lo hayas escuchado.

Silk Sonic es un diálogo entre amigos que están enamorados, o pretenden conquistar a alguien o simplemente quieren salir a divertirse. Ahora, si estos amigos tienen una capacidad musical inmensa, la entrega final resulta sumamente agradable, con apoyo de cuerdas y metales al más puro estilo Motown:

Una pausa sorpresiva en sus proyectos

En ambos casos, realmente no sabíamos qué seguía para Bruno y Anderson, cuando comenzó la pandemia, ambos músicos ya tenían un status legendario en sus ámbitos, y parece que Silk Sonic fue una absoluta decisión de genialidad, para mostrar amor genuino al género y muchas ganas de homenajear a sus héroes y heroínas.

AEWSS es un respiro para cada uno en sus discografías independientes, una tarde de juego con amigos para hacer temas que simplemente no salen de su cabeza. A lo largo del disco, Bootsy Collins (especialmente en “After Last Night”) y ambos intérpretes se la pasan bromeando, dando halagos a sus musas y pasándola bien, lo que se transmite y da un vistazo al proceso creativo, magistral pero disfrutable.

Lo que queda por ver es si Silk Sonic inicia una gira, lo que nos llevaría a pensar en presentaciones separadas de Mars y .Paak, con discos relativamente recientes, para concluir con ambos en el escenario. Tan solo podemos soñar con lo que brillarían en vivo con temas como “Smoking Out The Window”:

Esperamos que se hayan guardado algunas canciones, ya que la única queja de ésta “tarde con Silk Sonic”, es que no nos son suficientes los menos de 32 minutos que dura.