Que siempre no: Simon Gallup sigue siendo integrante de The Cure

El 2021 nos ha traído grandes noticias a nivel musical. Para empezar, el regreso de los festivales y conciertos en gran parte del mundo nos tiene muy emocionados, además también volvieron un montón de artistas y bandas luego de un buen rato en silencio. Aunque no todo ha sido maravilloso, porque también nos enteramos de cosas que nos dieron para abajo y que de plano no veíamos venir, como la salida de Simon Gallup de The Cure.

Fue en agosto de este mismo año cuando el bajista de la banda británica anunció que luego de tantos años tocando con Robert Smith y compañía, dejaría al grupo (ACÁ lo pueden checar). Por supuesto que nos agüitamos, porque junto al vocalista y frontman, era el miembro más antiguo. Sin embargo, no perdíamos la esperanza de que en una de esas, Simon recapacitara y decidiera regresar como ya lo ha hecho en el pasado, pues entre 1982 a 1984 se tomó un descanso.

Simon Gallup sigue siendo miembro de The Cure

Por supuesto que luego de esta noticia, los fans de The Cure andaban tristes, ya que las líneas de bajo de Simon Gallup terminaron por consolidar el sonido clásico de la banda. Pero tranquilos, parece que no todo está perdido, pues todo indica que después de declarar que abandonaría a sus compañeros y al menos para el bajista, aún es integrante del legendario grupo… si así como lo leen, no estamos inventando nada y mucho menos nos lo sacamos de la manga.

De acuerdo con Stereogum, hace unos días el nuevo proyecto de Gallup, Alice Blue Gown, publicó una foto del músico en su cuenta de Facebook. En las respuestas, un fan preguntó: “¿Simon sigue siendo miembro de The Cure?“, a lo que el propio bajista respondió: “Sí, lo soy”. Como era de esperarse, esta breve declaración le voló la cabeza a los fanáticos de la banda y muchos comenzaron a especular que regresará pronto con Robert Smith y compañía.

A pesar de que lo que dijo Simon Gallup es importante, cabe aclarar que hasta el momento de redactar esta nota, tanto él como The Cure no han confirmado absolutamente nada sobre su regreso a la banda. Eso sí, podría ser que con sus palabras nos esté dando una pista de que pronto volverá, ¿no creen? Pero mientras esperamos a que nos aclaren cómo está eso de que aún es miembro del grupo, escuchemos una de sus mejores líneas de bajo.