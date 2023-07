Lo que necesitas saber: El mi{encoles 26 de julio, se reportó el fallecimiento de cantante irlandesa Sinead O'Connor. Recordamos aquí 5 momentos que marcaron su carrera.

Será recordada como una de las voces irlandesas más icónicas de siempre, de eso no tenemos duda. Con sus momentos brillantes y otros escabrosos, su legado trasciende… Aquí, recordamos a Sinead O’Connor con 5 momentos que marcaron su carrera y su vida.

Sinead O’Connor. Foto: Getty.

Sinead O’Connor: 5 momentos que marcaron su carrera y su vida

La presentación en ‘Saturday Night Live’ y la foto que rompió del Papa Juan Pablo II

Al hablar de la vida y carrera Sinead O’Connor, hay dos cosas que se le vienen a la gente enseguida: su estupenda interpretación de “Nothing Compares 2 You” (escrita por Prince) como muestra de su talento… y aquella controversial presentación en Saturday Night Live de 1992.

Cuando la artista irlandesa llegó a SNL, ya estaba experimentando un fama importante en Irlanda y estaba ganando terreno en Estados Unidos. Tenía todo para armarla en grande, pues. La cosa es que luego de algunos cambios en el itinerario de su presentación, ella decidió tocar un cover de “War” de Bob Marley sin previo aviso.

Imágenes ilustrativas. Fotos: Getty/NBC.

Al término de su presentación, Sinead sacó una fotografía del Papa Juan Pablo II, la rompió frente a la cámara y dijo “combate al verdadero enemigo“. La razón: buscaba denunciar el abuso de menores por parte de la iglesia católica y protestaba contra el máximo símbolo de la misma por no interceder para frenar esos crímenes.

Lo de Sinead O’Connor fue un movimiento aventurado para la época y algunos aseguran que de entre todos los momentos que vivió, ese fue el que detuvo su ascenso.

Pero con el tiempo y la confirmación de esos abusos a un nivel masivo alrededor del mundo, la perspectiva sobre la presentación de la irlandesa en SNL ha cambiado. Aquí les contamos la historia completa detrás de ese momento.

El boicot a los Grammys, otro de los momentos definitivos en la carrera de Sinead O’Connor

La carrera de Sinead O’Connor también ha tenido sus momentos tensos con los Grammys. Y uno pensaría que con el talento que ella tenía, se merecería cualquier premio… Pero el sentido crítico de la artista pudo más que el reconocimiento de una premiación cuya credibilidad está históricamente debilitada.

En los Grammys de 1989, Sinead apareció para cantar la canción “Mandinka” y su presentación estuvo llena de simbolismos. En su cabeza rapada, tenía pintado el logo de la banda de rap Public Enemy. Como señala Vulture, la irlandesa lo hizo como un símbolo de solidaridad con dicho grupo ya que el rap, por aquellos tiempos, aún era estigmatizado.

No fue sino hasta esa entrega del Grammy de 1989 que la Academia de la Grabación decidió entregar premios a los exponentes del rap, pero sin ser televisadas. O’Connor se solidarizaba con los raperos de esta manera.

Sinead O’Connor también llevaba una prenda de bebé amarrada a su vestuario, la cual supuestamente era un símbolo con el que le demostraba a su sello discográfico que podía triunfar en la música y ser madre al mismo tiempo.

Un par de años después, en los Grammys de 1991, Sinead ganó el premio a Mejor Interpretación Alternativa. Ella no asistió a la premiación y en su lugar, envió una carta a la Academia de la Grabación diciendo que los Grammys solo apoyaban el lado comercial del arte y promovían falsos valores alrededor de la industria musical.

“Respetan principalmente la ganancia material, ya que esa es la razón principal de su existencia”, decía la carta. Curiosamente, en esa edición de la premiación Public Enemy le devolvió el gesto de apoyo a Sinead y se unió al boicot en esa entrega de 1991. Incluso, Vernon Reid de Living Colour, ganador a Mejor Interpretación de Rock, apareció con una playera de Sinead como apoyo.

Sinead O’Connor en los Grammy de 1989. Foto: Getty.

El fallecimiento de su hijo Shane

En enero del 2022, se daba a conocer el fallecimiento de Shane Lunny, hijo de Sinead O’Connor, a los 17 años. El joven llevaba un par de días desaparecido tras escapar de un centro médico. Desafortunadamente, el cuerpo sin vida del chico fue encontrado, dándose a conocer todo en un reporte del 8 de enero.

“La luz de mi vida. La lámpara de mi alma. Mi niño de ojos azules. Siempre serás mi luz. Siempre estaremos juntos. Ninguna frontera nos separará“, escribió la cantante en sus redes sociales despidiéndose de su hijo.

Sinead O’Connor y su hijo Shane. Foto: v{ia Twitter.

Los cambios de nombre de Sinead O’Connor

Sinead Marie Bernadette O’Connor era su nombre real. Sinead O’Connor fue su nombre artístico. Pero a lo largo de su vida, la cantante se cambió el nombre en varias ocasiones, ya sea por sus propias convicciones personales o por sus creencias religiosas.

En 2017 se cambió el nombre a Magda Davitt y ella misma dijo que “ya no quiero el nombre patriarcal. El nombre que he elegido es hermoso y me queda mucho mejor”, según declaraciones recogidas por The Mirror.

Un año después, en 2018, se convirtió al islam y se bautizó como Shuhada. En el 2019 amplió la modificación y se agregó el apellido Sadaqat para reemplazar a Davitt. Su nombre sería entonces Shuhada Sadaqat.

Sinead O’Connor/Foto: Getty Images

Su Polémica historia con Prince

Se sabe que uno de los momentos más icónicos en la carrera de Sinead O’Connor vino con el lanzamiento de “Nothing Compares 2 You”, escrita originalmente por Prince. Y podríamos decir que este es el ejemplo de que “no es quien lo haga primero, sino quien lo haga mejor”.

La rola de Prince se hizo masivamente popular en la interpretación de Sinead, y la verdad es que el tema se asocia mucho más a ella en todo caso. Pero con eso en mente, también surgieron en su momento muchas especulaciones sobre el vínculo entre ambos artistas.

Prince fue quien escribió originalmente ‘Nothing Compares 2 You”. Foto: Getty.

La canción se lanzó originalmente en 1985 como un tema de The Family, el proyecto alterno de Prince, pero pasó desapercibido. Fue hasta 1990 que se popularizó en la versión de la irlandesa. Y ellos dos, se conocieron hasta después de que Sinead consiguió el éxito con el track… Pero la cosa se puso tensa entre ellos, al parecer.

Según contó Sinead a Good Morning Britain en 2019, Prince quería tenerla como ‘protegida’ y de alguna manera, quería controlar su carrera. Parece que el legendario compositor quería limitar la actitud rebelde de la cantante, pero ella se negó a la propuesta de tener a Prince como mentor.

A raíz de ello, habría comenzado una persecución con el cantante estadounidense intentando agredir a la joven de Irlanda. “Llegamos a la autopista de Malibú a las cinco de la mañana, le estoy escupiendo y él estaba tratando de darme un puñetazo“, contó Sinead O’Connor a Good Morning Britain sobre uno de los momentos más raros de su carrera.

Te puede interesar