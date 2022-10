En la industria musical, hay acciones que definen carreras y que de paso, rompen con los estándares de lo establecido… incluso si eso significa poner en riesgo el propio estatus de los artistas. Luego viene el escrutinio público, la división de opiniones y en todo caso, la aceptación o la enjuiciamiento. Aunque bueno, a veces la historia puede darle la razón a esas personas que sin miedo a nada, tienen las agallas de dar un mensaje poco convencional. Eso fue lo que pasó con Sinéad O’Connor.

Un 3 de octubre de 1992, la irlandesa llegó como invitada al icónico programa Saturday Night Live y lo hizo como una de las cantantes revelación del momento en el mercado estadounidense, esto gracias al éxito que cosechó un par de años antes con “Nothing Compares 2 You” (escrita originalmente por Prince). Sin embargo, su presentación no fue tan inofensiva como parecía y se convirtió en uno de los momentos más controversiales de la televisión no solo de la década de los 90, sino de la historia.

Sinéad O’Connor. Foto: Especial.

Tras interpretar un cover de “War” de Bob Marley, la cámara enfocó a Sinead O’Connor y ella procedió a destrozar una foto del Papa Juan Pablo II en vivo, esto en un acto de protesta nunca antes pensado para esos tiempos; un mensaje que calaría hondo en el público estadounidense históricamente fiel a la religión y la tradición católico-cristiana.

Y sí, es verdad que hoy en día un acto como este quizá no sería tan polémico en el sentido de que la Iglesia ha perdido una buena cantidad de adeptos en la sociedad -no una mayoría, es verdad- si hacemos un comparación entre nuestro contexto actual y el de inicios de los 90. Pero hacerlo así en esa época y en uno de los shows más importantes de la TV de EE.UU, fue algo tan retador como atrevido e inspirador para varios, sobre todo viniendo de una artista que iba camino a alcanzar el estatus de superestrella.

A todo esto, ¿qué detalles o motivaciones tuvo Sinéad O’Connor para ello? Bueno, hay un cúmulo de cosas que van desde lo personal hasta lo colectivo y de hecho, ella misma se las ingenió para tomar por sorpresa a los productores del programa.

Sinead O’Connor. Foto: Getty.

Sinéad O’Connor tomó por sorpresa a todos en ‘Saturday Night Live’

Sinéad O’Connor para 1992 ya tenía una carrera más o menos amplia. En septiembre de ese año, había lanzado su tercer disco Am I Not Your Girl? pero apenas se estaba convirtiendo un hito musical en Estados Unidos, la fuerza comercial del mundo en términos de la industria del entretenimiento. Así que para promocionar el álbum, lo ideal era pasar por uno de los shows más populares de la televisión: Saturday Night Live.

Estaba todo listo para la presentación y como se acostumbra en ese programa, el performance musical debía ensayarse antes. El plan era cantar dos rolas: los covers de “Success Has Made a Failure of Our Home” original de Loretta Lynn, además de una versión a capella de “Scarlett Ribbons”, la popular canción compuesta por Evelyn Danzig y Jack Segal. Sin embargo, O’Connor y su equipo notificaron a los productores de SNL que cambiarían de último momento el segundo número por “War” de Bob Marley.

El ensayo en el set de grabación vio a Sinéad O’Connor practicando el tema del ídolo del reggae. Y además, ella había pedido que su presentación se filmara con una sola cámara ya que la cantante tenía algo planeado para el final.

Tal como menciona el Independent, la artista irlandesa ensayó en el set mostrando una foto de un niño de la calle brasileño que había sido baleado por la policía; su denuncia sería contra la violencia que muchos menores de edad sufren alrededor del mundo… Pero al final, solo era una distracción bien calculada de Sinéad para que el staff de producción no sospechara de su verdadera intención.

Entonces, llegó el momento de la verdad. Con su característico look de cabellera rapada, un vestido blanco y solo unas velas acompañándola en primera instancia, O’Connor cantó “War”. Al final de su interpretación, sorpresivamente sacó una foto del Papa Juan Pablo II y la rompió frente a la cámara que tenía a la artista bien enfocada. “Combate al verdadero enemigo”, dijo ella para completar el acto apagando las velas.

El trasfondo sobre el abuso de menores por parte de sacerdotes

Las repercusiones para Sinéad O’Connor no se hicieron esperar. Se sabe que esa misma noche, un montón feligreses desbordaron las llamadas al estudio de Saturday Night Live para quejarse de la aparición y el acto de la irlandesa. Afuera del estudio en Manhattan, ella tuvo que soportar el bullicio de la gente que la esperó para arrojarle huevos y cualquier cantidad de cosas para reclamar su atrevida protesta contra la máxima figura de la Iglesia Católica.

Era casi un hecho que la cadena NBC vetaría a la artista. Unos días después, ella se presentó en un concierto tributo a Bob Dylan, donde recibió una extraña combinación de abucheos y vitoreos en el escenario. El famoso cantante de country, Kris Kristofferson, la abrazó y le dijo que “no dejes que los bastardos te depriman”.

Kris Kristofferson. Foto: Getty.

Las denuncias de la gente contra Sinéad O’Connor se iban por el lado de que consideraron su acto como un ataque no justificado contra un líder religioso, su motivación iba más allá de una simple provocación. En Estados Unidos, para aquella época, la población aún se mantenía escéptica sobre las denuncias de abuso sexual de menores por parte de sacerdotes, dado lo reverenciada que aún era la Iglesia Católica. Y el hecho de que la Iglesia como institución lo negara, solo empeoraba las cosas.

Pero en la República de Irlanda, de donde es la cantante, el asunto era diferente. En ese mismo 1992, el país comenzaba un proceso de ruptura con la institución católica impulsada sobre todo por el caso de Eamon Casey. Él era un afamado clérigo casi con estatus de celebridad de quien se reveló en aquel momento, que había tenido una relación y un hijo con una mujer estadounidense en los 70. Es decir, rompió el voto de castidad que suelen hacer los sacerdotes.

Y con los años, más denuncias salieron en su contra. Como informa el diario Irish Central en un artículo del 2019, Casey habría abusado de su sobrina Patricia Donovan cuando ella era una niña, así como de otras menores de edad. Eamon Casey, que murió en 2017, ya había sido procesado en algún momento, absuelto en algunas ocasiones y enjuiciado en muchas otras. Pero era verdad: varios de los representantes de la Iglesia Católica alrededor del mundo, estaban abusando de menores de edad y Sinéad O’Connor, con la imagen del Papa destrozada, estaba denunciando los hechos.

En Estados Unidos, la confirmación de estos abusos tuvo lugar en 2002 a raíz del gran reportaje que hizo el Boston Globe, que en 2015 sería la inspiración para la película Spotlight.

Eamon Casey. Foto: Getty

La foto del Papa que destruyo Sinéad era de su madre

Además de aquel contexto en Irlanda a inicios de los 90, Sinéad O’Connor tenía sus propias motivaciones personales para romper la foto de Juan Pablo II en Saturday Night Live. Esa imagen, dicen algunas fuentes, correspondía a la visita que el Papa había hecho a Irlanda en 1979, en un evento que marcó la historia para ese país. Y la foto, esa que la artista rompió en televisión en 1992, le pertenecía a su madre, Marie O’Connor.

Marie murió en 1985 tras un accidente automovilístico cuando se dirigía a misa. Posteriormente, Sinéad fue a la casa de su madre y sacó esa foto del Papa que ella tenía en su cuarto, tal como lo relató en su libro Rememberings del 2021. Y cuando la destrozó en SNL, la artista no solo se pronunciaba contra la Iglesia Católica en general, sino contra todo lo que su madre le hizo en su niñez.

La cantante ha revelado anteriormente que Marie la desnudaba y la golpeaba en el abdomen y sus partes íntimas para dañar sus órganos reproductivos. La artista menciona que su madre siempre quiso tener un hijo, así que también le rapaba la cabeza. Y en suma, Sinéad ha señalado que parte de todo eso se debía a lo que la Iglesia Católica provocó históricamente en Irlanda a través de las creencias extremistas religiosas.

“La causa de mi propio abuso fue el efecto de la Iglesia en este país, el cual produjo [educó] a mi madre. Pasé toda mi infancia siendo golpeada por las condiciones sociales en las que creció mi madre“, dijo Sinéad O’Connor en el documental Nothing Compares que se estrenó en este 2022. Eso es lo que, es justo decirlo, esconde aquel acto televisivo en el que rompió la foto del Papa.

Ilustrativa de Sinéad O’Connor. Foto: Getty.