Si algo nos quedó muy claro es que en muchos aspectos, podríamos marcar el 2022 como el año de los regresos en la industria musical. Un montón de bandas se reunieron y varios artistas volvieron a los escenarios después de un buen rato alejados de los reflectores. Sin embargo, parece que el 2023 no se quedará atrás, pues se acaba de confirmar que tendremos de vuelta a una verdadera leyenda, ni más ni menos que Siouxsie Sioux.

Sin duda, la carrera de esta vocalista y compositora británica es enorme. No solo es un icono del punk y el post-punk, conocida por ser la líder de Siouxsie & The Banshees, también formó otras bandas como The Creatures y más tarde se lanzó como solista. Aunque eso sí, desde hace algunos años ha mantenido un perfil bastante bajo, pues en 2007 lanzó su único disco como solista, Mantaray y para 2015 estrenó su más reciente rola, “Love Crime” que apareció en el final de Hannibal.

Foto: Getty Images

También puedes leer: Bailazo gótico: ¿Cómo Siouxsie Sioux y The Cramps inspiraron a Jenna Ortega en la serie ‘Merlina’?

Siouxsie Sioux volverá a los escenarios luego de una década y estamos emocionados

Pero tal parece que el 2023 es el año ideal para el regreso de Siouxsie Sioux y no lo decimos nomás porque sí. Resulta que la cantante confirmó que después de una década sin tocar en vivo, será una de las headliners de la próximo edición del festival Latitude -que se llevará a cabo del 20 al 23 de julio–, encabezando el escenario BBC Sounds y compartiendo cartel con un montón de artistas geniales, como Pulp, Paolo Nutini y George Ezra… así como lo leyeron, no están soñando.

De acuerdo con NME, el director del Latitude, Melvin Benn, dijo lo siguiente: “Es un privilegio dar la bienvenida a la icónica Siouxsie al Festival Latitude. Siouxsie ha sido una pionera perdurable y su impacto en la cultura musical es colosal. Desafiante sin concesiones, su poderosa obra es incomparable. Nunca ha habido una artista en vivo como ella y probablemente nunca la habrá”.

Recordemos que la última vez que Siouxsie Sioux tocó en vivo fue en 2013 para el festival Meltdown de Yoko Ono, que se armó en el Royal Festival Hall de Londres. En aquella ocasión, se aventó dos conciertos completamente sold out y sorprendió a sus fans echándose completito el icónico disco de Siouxsie & The Banshees, Kaleidoscope, junto con otros hitazos como “Face to Face” y “Here Comes That Day”. Y sí, por acá tenemos esperanza de que anuncie al menos una fecha en México… recemos a los santos darks para que esto se haga realidad.