St. Vincent está más que lista para hacer de este 2021 el año de su regreso en grande con música nueva y una nueva etapa en su carrera. La cantante está a solo unos cuantos días de lanzar su nuevo álbum Daddy’s Home del que ella nos comparte un adelanto más para calentar motores.

En esta ocasión, el track que la también compositora nos presenta es “Down”, un tema lleno de vibra funky y con el qué Annie Clark -su nombre real- nos da una idea de todas las texturas musicales retro que el nuevo material ofrecerá.

St. Vincent lanza “Down”, último adelanto de su próximo disco

A lo mejor no se siente tan lejano, pero St. Vincent lanzó su último disco hace prácticamente cuatro años. La oriunda de Oklahoma le dio salida a Masseduction durante el cada vez más apartado 2017, así que ya era momento de poner manos a la obra y darle vuelo a la creatividad una vez más.

Tras un 2020 fatídico para la industria musical -ya sabes, por aquello de la pandemia-, varios artistas han visto en el 2021 la tarima perfecta para regresar con material nuevo y la compositora de “Digital Witness” no será la excepción.

Será el próximo viernes 14 de mayo cuando St. Vincent libere por fin Daddy’s Home, su sexto álbum de estudio y del que ya hemos escuchado algunos adelantos en los meses previos como “Pay Your Way In Pain” o “The Melting of the Sun”. A tan solo unos días de que el disco vea la luz, Clark nos muestra otro corte promocional con “Down”.

Al igual que los sencillos anteriormente compartidos, este se destaca por su marcada vibra retro, con unas guitarras bastante funky con las que moverás la cabeza despacio pero con bastante cadencia. Junto con el track -que fue co producido por Jack Antonoff-, también se compartió un video oficial muy influenciado por la cinematografía de la vieja escuela y en el que se aprecia una persecución bastante misteriosa. Acá te dejamos el clip para que le eches un ojo.

Entrevista por ‘Daddy’s Home’

Agárrense y prepárense por que ya se acerca Daddy’s Home de St. Vincent y por acá, pudimos platicar con la cantautora hace poco sobre esta nueva entrega discográfica. Annie Clark nos contó todo sobre la influencia estética y musical de los 70 en esta placa, la historia detrás de algunos de los tracks que la componen y hasta hasta una que otra receta culinaria nos pasó. Pasen a checar la plática porque se puso bastante buena.