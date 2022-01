¿Recuerdan ese dicho sobre “no juzgar un libro por su portada”? Bueno, también puede aplicar en el ámbito musical para cuando compramos discos y seguro que Steve Goldman lo sabe bien. Este hombre británico se hizo bastante conocido a finales del 2021 debido a su peculiar pasatiempo, que consta de coleccionar álbumes.

Sin embargo, la colección que le muestra al mundo no es como la que cualquier melómano conformaría. Con mas de 300 piezas, el señor Goldman ha recabado algunas las peores portadas de álbumes. Feas, grotescas, incómodas de ver… llámenle como quieran, pero a pesar de lo poco agradables que sean las imágenes en la tapa de estos discos, Steve persigue una buena causa con su proyecto.

El disco que comenzó la colección

Cuando nos referimos a las peores portadas de discos, no necesariamente hablamos de imágenes sumamente explícitas. Steve Goldman, por el contrario, abraza el concepto de ‘peores’ a través de la rareza, los gráficos que parecen no tener sentido, algunas fotos bizarras… Y sí, hay cierto ingrediente en todo ello que lo hace cómico.

Por ahí de noviembre del año pasado, el señor Goldman tomó su colección de peores portadas de discos, la exhibió en la ciudad de Huddersfield y pronto se hizo tan viral que diversos medios ingleses importantes voltearon a verla. Como dijimos, son cerca de 300 piezas las que conforman este catálogo que celebra la fascinación por lo weird y lo involuntariamente divertidas que son alguna cubiertas de álbumes.

¿Y cómo comenzó la colección? Según cuenta Steve a The Guardian, todo inició con un antiguo disco de 1979 de la banda Peter Rabbit titulado Roadstar. El señor Goldman recuerda que originalmente compró dicho material discográfico en su juventud, pero lo perdió y nunca más lo volvió a encontrar. “Era una portada tan mala que la compré creo que por 10 peniques”, dijo el hombre al medio mencionado.

La extraña imagen nos muestra a cinco conejos que tienen sobrepuesta la cara de los integrantes de la banda. Fue gracias al sitio web Discogs.com que él volvió a encontrar ese raro álbum hace unos cinco años atrás y así, comenzó todo: “Recuerdo haberle dicho a mi familia que iba a empezar a coleccionar portadas de LP desastrosas. Lo aprobaron”, relató Steve.

Un pasatiempo familiar con buena causa

En más de cinco años, Steve Goldman ha coleccionado más de 300 portadas de discos ‘horribles’ en un pasatiempo que tiene sus reglas. El criterio más importante es que las imágenes deben hacerlo reír; tiene que ser divertidas. También menciona que en el lanzamiento de esos álbumes y su respectiva cubierta, debió estar involucrada una disquera y un diseñador. Es decir, en su colección no hay placas discográficas que hayan sido autoeditadas.

“Hay muchas portadas de álbumes terribles, pero muchas de ellas son sexistas, racistas u homofóbicas. Ninguna de ellas está en mi colección“, agrega el coleccionista en declaraciones para The Guardian. Y aunque al principio todo empezó como un hobby personal, Steve menciona que su familia se ha involucrado bastante en ayudarlo a conseguir algunas de las cubiertas ya sea en internet, tiendas de caridad o en mercados de pulgas.

Steve Goldman sufrió un derrame cerebral hace poco más de año y medio, así que noviembre del 2021 llevó su colección a una exhibición en la ciudad de Huddersfield. The Worst Record Covers in the World se mostró durante poco más de dos semanas en el centro comercial Piazza, con el objetivo de apoyar a la organización Different Strokes dedicada a ayudar a jóvenes sobrevivientes de derrames cerebrales.

Aquí algunas portadas de discos horribles

Por acá, les mostramos algunas de las portadas de discos horribles que Steve Goldman colecciona. Y si quieren echarle un ojo más a detalle a la colección, en su cuenta de Facebook pueden encontrar otras grotescas y divertidas imágenes.