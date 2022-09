Ya pasaron varios meses y aún no podemos creer que Taylor Hawkins ya no esté haciendo música. Fue el 25 de marzo de 2022 cuando la industria se sacudió al enterarnos de que el baterista de Foo Fighters murió horas antes de su presentación en el festival Estéreo Picnic en Colombia. Por supuesto que desde entonces los tributos no se hicieron esperar, pero aún faltaba que sus amigos y compañeros lo homenajearan como se merece.

Como recordarán, hace un buen rato nos enteramos de que Dave Grohl y compañía estaban preparando un par de conciertos benéficos para recordar a Taylor. Aunque ellos no serían los únicos que tocarían, pues invitaron a un montón de invitados especiales para rockear duro, como a Hawkins le hubiera gustado. El primer show se llevó a cabo en el estadio de Wembley de Londres que nos dejó varios momentos que nos hicieron soltar la lagrimita (POR ACÁ les dejamos el resumen), pero el segundo no se quedó atrás.

Foto: Getty Images

El segundo concierto tributo a Taylor Hawkins también tuvo grandes momentos

El pasado 27 de septiembre en el KIA Forum de Los Ángeles, los Foo Fighters y varios musicazos se reunieron para homenajear una vez más al gran Taylor Hawkins. Antes de que todos estos artistas subieran al escenario, hubo un momento bastante emotivo donde un halcón sobrevoló el foro, un animal que le encantaba al baterista. Después de eso arrancó el show que repitió algunas participaciones pero también tuvo partes totalmente nuevas.

Geddy Lee y Alex Lifeson de Rush tocaron juntos por primera vez desde la muerte del legendario Neil Peart, echándose tres canciones, cada una con un baterista superestrella diferente: Dave Grohl en “2112 Part I: Overture”, Chad Smith de Red Hot Chili Peppers en “Working Man” y Danny Carey de Tool en “YYZ”. Imagínense qué tan rifado estuvo su set que el mismísimo Jack Black apareció para presentarlos.

El concierto tributo a Taylor Hawkins continuó con una reunión bastante esperada, la de los integrantes vivos de Nirvana (aunque no tocaron rolas de esta banda). Dave Grohl, Krist Novoselic y Pat Smear, además de Taylor Momsen de Pretty Reckless y los miembros de Soundgarden, Kim Thayil y Matt Cameron coverearon algunos clásicos de Soundgarden como “The Day I Tried To Live” y “Black Hole Sun”.

Alanis Morissette fue una de las invitadas especiales para el tributo de Hawkins en Los Ángeles (pues como recordarán, él fue su baterista en los 90) y para sorpresa de todos, se unió a los Foo Fighters para echarse uno de sus más grandes hits: “You Oughta Know”.

Kesha subió al escenario del KIA Forum con la antigua banda de covers de Taylor Hawkins, Chevy Metal, para aventarse “Heroes” de David Bowie. Josh Homme también estuvo en el concierto de Londres covereando a Bowie, pero ahora regresó para tocar “Shake It Up” de The Cars y “Just What I Needed” junto a Elliot Easton y los Foo.

El concierto estuvo lleno de leyendas y colaboraciones inesperadas

En medio del concierto, los Foo Fighters se juntaron ni más ni menos que con Def Leppard y Mötley Crüe para un par de canciones cada uno. Además, Miley Cyrus se unió a ellos para cantar “Photograph” de la banda británica.

Otro gran momento del segundo show tributo a Taylor Hawkins vino cuando Brian May y Roger Taylor de Queen se subieron al escenario para tocar “Somebody To Love” y “The Pretender” con los Foo y Pink.

El comediante Dave Chapelle tuvo su participación en esta noche tan especial, pues apareció durante el set principal de Dave Grohl y compañía para volver a cantar su cover de “Creep” de Radiohead con Patrick Wilson de Weezer en la batería.

Sebastian Bach se juntó con Grohl, Lars Ulrich de Metallica y Geezer Butler de Black Sabbath para un par de covers de la legendaria agrupación de heavy metal. Por si esto no fuera suficiente, Joan Jett también se echó un par de rolas con los Foo y Travis Barker en la bataca.

El hijo de Taylor Hawkins, Shane, volvió a sentarse en la bataca de su padre casi al final del show para pegarle duro a “My Hero” y “I’ll Stick Around”. Este concierto terminó con los Foo Fighters tocando “Everlong” con el buen Chad Smith detrás del bombo.