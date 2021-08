‘Ten’: la gran aportación musical que Pearl Jam heredó al mundo hace 30 años

Las grandes historias dentro de la música se convierten en fechas que no se olvidan gracias a la huella que dejaron. Tal es el caso de ‘Ten’, disco debut de Pearl Jam que cumple 30 años de ser una evidente herencia a la cultura musical impulsando el rock y el grunge en su máxima expresión. Un disco donde Pearl Jam se convirtió en algo más allá que una banda, pues fue la misma voz de miles de jóvenes que reclamaban justicia arriesgando sus propias carreras en el medio al ponerse de pie frente a grandes corporaciones.

Aunque sea difícil de creer, ‘Ten’ en un principio no fue un disco exitoso. El álbum tuvo que competir a la par con otros lanzamientos épicos como ‘Nevermind’ de Nirvana, Metallica y su ‘Black Álbum’, ‘Badmotorfinger’ de Soundgarden, ‘Use Your Illusion I y II’ de Guns N’ Roses, entre otros, siendo así un panorama complicado para lo que era en ese momento una “banda emergente”. Pero al mismo tiempo, ‘Ten’ nos demostró que el éxito no llega a ser de forma inmediata.

El impacto mediático de ‘Ten’

Sin duda alguna, Pearl Jam ha sido una banda considerada como una de las más exitosas e influyentes de, por lo menos, las últimas tres décadas y esto en gran parte a su masterpiece ‘Ten’. El álbum ha vendido más de 13 millones de copias solo en Estados Unidos y de este álbum se extrajeron tres sencillos que fueron, “Alive”, “Even Flow” y “Jeremy”. Aunque a la banda se le acusó de subirse al tren del éxito de la música grunge, ‘Ten’ tuvo un papel decisivo en popularizar el rock alternativo en el mainstream.

La banda integrada por Eddie Vedder, Jeff Ament, Stone Gossard, Mike McCready y Dave Krusen además de pertenecer al Rock and Roll Hall of Fame, también gozan de otras distinciones importantes. La revista Rolling Stone incluyó a ‘Ten’ entre los 500 mejores álbumes de todos los tiempos y al mismo tiempo pronunció al cantante Eddie Vedder en el séptimo lugar de su lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos.

Black y Jeremy: dos canciones fuertes y desgarradoras

‘Ten’ fue una completa masterpiece que inmediatamente llevó a la banda a lo más alto de la industria con un grunge vivo y con sonidos delirantes, esto gracias a su delirante joya “Black”. La canción de dicho álbum fue considerada por la revista Rolling Stone entre las diez mejores baladas de todos los tiempos.

“Black” es una colosal obra que le da un toque especial a uno de los mejores discos de rock de todos los tiempos, siendo una contundente balada con altas y bajas espectaculares en la voz de Eddie Vedder. Melancolía y tristeza que narran una historia de desamor; la triste agonía de enfrentarnos a nuestros sentimientos más oscuros y grises.

Temas que impactaron en la vida del gran Eddie Vedder

Por otro lado, tenemos “Jeremy”, una canción sobre el bullying. El protagonista de la canción es Jeremy Wade Delle, un niño del estado de Texas que después de sufrir acoso escolar y desatención por parte de sus padres se suicidó delante de sus compañeros con ayuda de una pistola. Dicha noticia fue leída por Vedder en el periódico y le impactó de tal manera que compuso una canción al respecto.

El videoclip que acompaña a esta canción es un video conceptual que causó gran controversia y fue censurado ya que mostraba a un actor interpretando a Jeremy con una pistola en la boca, algo que fue cortado del montaje final. Musicalmente es una canción muy pegadiza, sobre todo la parte del estribillo con el famoso ”Jeremy spoken in class today”, con una genial línea de bajo que suena durante toda la canción y los gritos finales de Vedder que representan la rabia contenida del protagonista de esta historia.

La grabación y sonido en ‘Ten’

La banda en aquellos días entró a grabar su álbum debut en los estudios de London Bridge en Seattle, Washington en marzo de 1991 con el productor Rick Parashar. Cabe destacar que anteriormente se habían grabado algunas pistas en esos mismos estudios en enero, sin embargo, la única que llegó a utilizarse fue “Alive”.

Para ‘Ten’ las sesiones de grabación fueron demasiado rápidas y duraron aproximadamente un mes debido a que el grupo ya tenía compuesto casi todo el material necesario para el álbum. Solamente las canciones “Porch”, “Deep”, “Why Go” y “Garden” se grabaron por primera vez en estas sesiones, mientras que todas las demás ya habían sido grabadas en forma de demo en algún punto anterior. Las sesiones de grabación se completaron en mayo de 1991.

Pearl Jam recibió la aprobación de los medios de comunicación

Desde un principio la radio comercial los hizo sonar y no fueron rechazados como en su momento sí sucedió con el rock punk de Nirvana, por ejemplo, pues consideraban que no eran tan metálicos como Alice in Chains o Soundgarden y su sonido tenía grandes referencias al rock etiquetado como clásico, gracias a sus arreglos de guitarra a la Jimi Hendrix o Led Zeppelin.

‘Ten’ incorporaba las experiencias previas de todos los integrantes dentro del mundo de la música, mezclándolas con influencias añejas como los Doors, Velvet Underground o The Stooges, por mencionar algunas bandas.

Letras e inspiraciones poco convencionales, pero importantes de tratar

Varias de las canciones de ‘Ten’ comenzaron siendo composiciones instrumentales a las que Vedder añadió las letras después de unirse al grupo. Las letras en este álbum tratan sobre temas muy puntuales como la depresión, el suicidio, la soledad, y el asesinato.

Así mismo el álbum también trata temas como los “sin techo” en la pieza “Even Flow”​ y de los hospitales psiquiátricos como lo es en “Why Go”. Hablando específicamente de lo lírico, ‘Ten’ demuestra una extraordinaria madurez para ser un disco debut, un disco que explora temas los cuales la juventud se pudo identificar, además la voz de Eddie Vedder encaja perfectamente en dichas texturas catárticas.

‘Ten’ reflejaba perfectamente la vida del mismo Vedder

“Alive” y “Once” forman parte de una ciclo de canciones que después Vedder describió como una “mini ópera” llamada Mamasan, la cual incluyó una tercera canción llamada “Footsteps”.

En la primera “Alive” como una especie de historia semi biográfica Eddie cuenta la historia de la muerte del padre de un joven. Más tarde se supo que las letras de Vedder estaban inspiradas, en parte, en su propia experiencia al descubrir a los 17 años que el hombre que pensaba que era su padre no lo era, y que su auténtico padre estaba muerto.

Sin duda ‘Ten’ guarda un oscuro trasfondo, situaciones de la vida difíciles de comprender y que muchas de las ocasiones se viven en soledad. El antídoto para dicha soledad a veces es la propia música y en ese contexto ‘Ten’ podría ser un disco que a pesar de sus letras pesadas, es y seguirá siendo una cura para la crisis y un acompañante fiel en los ratos malos.

