Si hablamos de las bandas que nos transportan de inmediato a los 90 con apenas un riff, melodía o frase, sin duda The Cardigans tendrían qué estar por ahí. Aunque algunos los consideran como una agrupación one hit wonder, la realidad es que desde aquella década, la agrupación sueca continuó creando rolas espectaculares, que bajita la mano se han convertido en clásicos que no nos cansamos de escuchar.

Aunque eso sí, cuando hablamos de Nina Persson, Peter Svensson, Lars-Olof Johansson, Lars-Olof Johansson y Magnus Sveningsson, es inevitable no acordarnos de uno de sus más grandes hits. Sí, nos referimos a “Lovefool”, ese temazo que estamos seguros que muchos han cantado a pulmón y por qué no, chance hasta se llegaron a identificar con la letra, jeje.

Foto: Getty Images

The Cardigans la rompieron con ‘First Band on the Moon’

En 1995, The Cardigans ya la estaba rompiendo en algunas partes de Europa y hasta Japón, gracias al lanzamiento de su segundo material discográfico, Life. Sin embargo, la banda no tardó en poner manos a la obra y a pensar en la grabación de su siguiente álbum. Poco a poco comenzaron a surgir ideas para nuevas canciones, y entre ese año y 1996 entraron al estudio para darles los últimos toques.

Finalmente el 17 de septiembre de 1996, la banda sueca lanzó su tercer disco titulado First Band on the Moon, con el que consiguieron el éxito internacional. Sin embargo, dos días antes de que esta placa llegara a gran parte del mundo, estrenaron el sencillo que hiciera que todos los conocieran. Por supuesto que hablamos de “Lovefool”, la cual –aunque ustedes no lo crean– tiene una historia un tanto curiosa.

The Cardigans en 1996/Foto: Getty Images

El origen random de “Lovefool”

El guitarrista Peter Svensson compuso la música, mientras que Nina Persson fue quien escribió la letra de esta canción. A lo largo de los años, los clavados con The Cardigans y en particular con este rolón, han armado un montón de teorías sobre a quien le dedicó este temazo la vocalista de la banda. Pero lo más extraño de todo es que la cantante ha dejado muy claro que no se inspiró en alguien en particular.

Según la propia Nina, estaba sentada en un aeropuerto esperando un avión cuando se inspiró para escribir “Lovefool”. Más tarde, declaró que la rola es “una canción de amor bastante triste; su significado es bastante patético, en realidad”. Y sí nos ponemos a pensar tiene toda la razón, porque la protagonista de la historia solo desea que la ame esa “persona especial”, aunque la trate con la punta del pie.

Otro dato curioso es que la misma vocalista de The Cardigans mencionó que en un inició, este tema era mucho más lento e incluso tenía influencias del bossa nova. Sin embargo, la melodía se fue transformando hasta convertirse en la rola que todos conocemos. Aunque eso sí, desde un inicio, la banda sueca estaba consciente y muy segura de que sería un hitazo este sencillo y la rompería en todos lados.

“Sin duda éramos conscientes de que era un single y una canción pegadiza cuando la escribimos, pero la dirección que tomó no es algo que pudiéramos haber previsto. No era necesariamente nuestro carácter; parecía un poco rara en el disco, lo que, objetivamente, sigue siendo. Pero cuando estábamos grabando, por casualidad, nuestro baterista empezó a tocar ese tipo de ritmo de discoteca, y después no hubo manera de alejarse de él”.

La banda no se equivocó cuando dijo que la rola sería un hitazo

Y es que la banda no se equivocó cuando confiaron y tenían la intuición de que “Lovefool” sería un éxito. Para que se den una idea, comenzó a aparecer en las listas de popularidad de varios países en Europa. Pero todo se salió de control cuando la rola sonó en la película Romeo + Juliet de Baz Luhrmann, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Claire Danes, pues a partir de ese momento obtuvo la atención internacional y llegó a los primeros lugares en Suecia, Reino Unido y más partes del mundo.

A pesar de que pensaban que la canción sería un hit, The Cardigans no estaban preparados para todo lo que se vendría. De hecho, Nina Persson declaró que cuando fue le cayó el 20 del éxito de la canción, simplemente se asustó: “Éramos una especie de snobs. Creíamos que estas cosas eran ostentosas y pensábamos: ‘No, no, somos un grupo de rock'”.

Foto: Getty Images

Este temazo es su más grande éxito y la hemos escuchado en algunas series y películas

Al final del día y aunque con su siguiente disco, Gran Turismo también compusieron un par de hits, “Lovefool” se convirtió en la canción más famosa de The Cardigans que por supuesto, no puede faltar en ninguno de sus conciertos. Además, algunos artistas han covereado o sampleado este rolón como New Found Glory y Justin Bieber, solo por mencionar a algunos que lanzaron su propia versión.

Sin embargo, además de la industria musical, la canción llegó a otros medios, pues además de escucharla en Romeo + Juliet, el tema también ha sonado en otras películas y series como Beverly Hills, 90210, Cruel Intentions y muchas más. Por si esto no fuera suficiente, la actriz Leighton Meester también la covereó y le quedó muy bueno. En conclusión, una vez más quedó demostrado que cuando tienes confianza en lo que haces, puedes llegar muy lejos, como la banda sueca.