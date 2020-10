The Cure nos recordó la belleza de la oscuridad con su ÉPICO regreso a la CDMX

Desde que se anunció el regreso de The Cure a México, las expectativas estuvieron hasta el tope. Habían pasado seis años desde aquel épico concierto en el mismo Foro Sol en el que la banda tocó 50 canciones en el cumpleaños de Robert Smith y hasta tembló. Todo pasó ese día. Pero esta vez todo fue diferente: el clima era hasta perfecto, nublado y con un poco de frío, dándole un toque súper melancólico, ideal para lo que se nos venía esta noche. Es decir, una colección enorme de canciones felizmente tristes (o cuya nostalgia nos hace felices).

Desde temprano, el lugar ya estaba a reventar. Ya saben, no faltaron los fans que se disfrazaron de Smith, inclusive algunos hasta se maquillaron. ¡Bravo! Tras una serie de actos teloneros muy buenos, sumados a toda la puntualidad inglesa, la banda salió al escenario justo a las 9:15 de la noche para comenzar una de las veladas más mágicas que se hayan vivido en este venue.

The Cure nos dio uno de los mejores conciertos de 2019

No era necesario una producción visual enorme para dar un show espectacular. Fue más que suficiente una pantalla, y eso sí, un espectacular juego de luces que potenció el mensaje de cada canción. La banda arrancó con “Plainsong” y de ahí nos fue atacando poco a poquito con “baladitas” que nos llegaron directamente al corazón. “Pictures Of You” sonaba para todos los que se quedaron con las fotos de su ex.

“Gracias, muchas gracias” decía Robert Smith para continuar con “A Night Like This” con su tempo lento, el cual quedaba a la perfección, pues este concierto fue una verdadera montaña rusa de emociones y sonidos.

Justo después de “Just One Kiss”, llegaría uno de los momentos que todo el Foro Sol estaba esperando, cantar junto a The Cure “Lovesong”. Hubo quienes tomaron su celular y con el cachito de señal que tenían, la grababan para mandarla a ese ‘alguien’ especial. El chiste fue que a una sola voz, todos corearon una de las canciones de amor por excelencia de la historia.

El momento meloso se esfumaba para dar paso a una serie de canciones poderosas. Robert nos enseñaba que también puede tocar la flauta con el intro de “39” para después encender el lugar, y qué mejor que con “Burn”. Todo esto sólo daría paso a “Fascination Street” con Jason Cooper, Roger O’Donnell y Reeves Gabrels demostrando en el escenario el enorme talento que tienen y por qué son miembros de una de las bandas más míticas de la historia.

Después vendría el combo de canciones donde el ponchado bajo de Simon Gallup destacaría por completo. Y no había mejor manera de hacerlo que con dos clásicos de la banda, “Inbetween Days” y “Just Like Heaven”. El público cantaba cada una de esas emblemáticas frases que estamos seguros que a más de uno le cambiaron la vida…

El simple hecho de ver en el escenario a Robert Smith, es algo indescriptible. Su presencia, la forma en la que interpreta y ese aura misterioso que lo envuelve, son sólo algunas cosas que lo han convertido en una verdadera leyenda viviente. Además de esto, el músico nos demostró que a sus 60 años, sigue conservando el timbre y la energía para seguir cantando como siempre.

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

En este punto del concierto, las sorpresas estaban a punto de llegar y en forma de verdaderas rarezas, al menos en su carrera. Quizá a muchos no les encante el disco Wild Mood Swings de 1996, pero no pueden negar que nos dejó verdaderas joyitas como “Want”, una de las rolas más intensas que ha escrito la banda con un Smith cantando casi a punto de gritar mientras nos hablaba de la insatisfacción en la vida.

Con “A Forest”, el público acompañó con las palmas en todo momento a The Cure mientras que Smith y Gallup ejecutaban mano a mano sus instrumentos, como si fueran dos amigos en el sótano de una casa tocando por puro amor a la música. El principio de la locura se desataría con los primeros acordes de “Shake Dog Shake” con un outro sumamente punk, recordándonos los orígenes de Robert y la banda. Tras la locura, llegaría la calma con el blues industrial de “Prayers For Rain” para volver a darle vuelo a la hilacha con “Disintegration” del considerado por muchos, el mejor disco de la banda.

Llegaba el primer encore, y con él, nueve canciones que fueron dinamita pura. Era momento de invocar al hombre araña con “Lullaby”, y no precisamente al héroe que combate el mal del mundo y trepa muros, sino el que vive dentro de los sueños más oscuros y atormentadores de Smith. Todo este momento de ensueño, ocurrió mientras el música bailaba y cantaba al ritmo de la hermosa orquestación sintetizada. Fue aquí cuando “The Caterpillar” llegó para darle a todos un momento de felicidad sombría.

Otra de las sorpresas fue “The Lovecats”, la cual nos mostró ese lado jazzy y divertido que tiene la banda, y la capacidad del público del Foro Sol de tararearla con ritmo. De ahí en adelante vendrían las canciones macizas para echar el taconazo sin miedo como “Hot Hot Hot!!!”, “The Walk” y “Let’s Go To Bed” (esta última dedicada a los fanáticos clavados que estaban ahí presentes).

Pero uno de los momentos cumbres del regreso de la banda, fue cuando con una guitarra acústica, Robert se dio el gusto de empezar a tocar las notas de “Friday I’m In Love” de una forma “desganada” para cerrar enérgicamente junto a sus demás compañeros. Por si no le hiciera falta el calificativo de épico a ese set, cerrarían esta parte del concierto con “Close To Me” y la oda bailable “Why Can’t I Be You?”

Ya para el último encore, nadie del público se quería mover de sus lugares (sin importar que quizá ya no hubiera metro). Era momento de cerrar con las primeras rolas importantes que The Cure grabó, recordándonos a todos que, además de regresar a nuestro país, estaban celebrando 41 años de carrera musical. “Three Imaginary Boys”, la infaltable “Boys Don’t Cry” tocada en un tiempo más lento, el frenético ritmo de “Jumping Someone Else’s Train”, las viscerales “Grinding Halt” y “10:115 Saturday Night”, para terminar con el primer sencillo que lanzaron en toda su historia: “Killing An Arab”.

Cuando menos nos dimos cuenta, el bello y melancólico sueño había terminado. Con la banda en medio del escenario, agradeciendo a la gente y con una bandera de México, Smith y compañía dijeron adiós definitivamente. Después de casi tres horas de concierto y 36 canciones (no rompieron el récord del show más largo, pero a quién le importa eso), The Cure nos regaló uno de los mejores conciertos en lo que va del año, quizá el mejor. Si algo no podemos reprocharles es la enorme selección de rolas que hicieron, faltaron algunas (ya poniéndonos exquisitos), pero vamos, no se puede tener una enorme trayectoria sin sacrificar algunos B-Sides. Unas por otras.

Al final, The Cure nos demostró que el tiempo podrá pasar físicamente por ellos, pero el alma y las ganas de tocar frente a todo su público, siempre se mantendrá joven. Detrás de esa figura que podría parecer sombría y tras todo el maquillaje y el labial rojo, se escondía una sonrisa enorme en el rostro de Robert Smith al ver al público mexicano entregado por completo.

No sabemos si en un futuro regresarán, aunque al final el líder prometió hacerlo. Pero de una cosa estamos seguros: este concierto, mientras duró, fue la cura de muchos males, desde los corazones desolados hasta los problemas con los que lidiamos a diario. Smith y compañía, por unas horas, nos dieron una pequeña luz en medio de la oscuridad. ¡Gracias, The Cure!

Setlist

“Plainsong”

“Pictures Of You”

“A Night Like This”

“Just One Kiss”

“Lovesong”

“Last Dance”

“39”

“Burn”

“Fascination Street”

“Never Enough”,

“Push”

“In Between Days”

“Just Like Heaven”

“From the Edge of the Deep Green Sea”

“Want”

“Play For Today”

“A Forest”

“Primary”

“Shake Dog Shake”

“Prayers for Rain”

“Disintegration”

Encore 1

“Lullaby”

“The Caterpillar”

“The Lovecats”

“Hot Hot Hot”

“The Walk”

“Let’s Go to Bed”

“Friday I’m in Love”

“Close to Me”

“Why Can’t I Be You?”